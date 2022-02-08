Дестабілізація зсередини: Резніков назвав можливі сценарії, які Росія може використати для вторгнення в Україну. ВIДЕО
В Міністерстві оборони України вважають, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації України зсередини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Свободи Слова на ICTV.
Резніков назвав декілька можливих сценаріїв, які може готувати РФ.
"Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів, чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні – ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні. Тому нам треба готуватись і не дати їм (росіянам, – Ред.) такої можливості", – сказав міністр.
Очільник міноборони додав, що Україна готова до варіантів розвитку подій, які були використані Росією у 2014 році: це захоплення адміністративних будівель, використання проросійськи налаштованного населення та, зокрема, засилання на українські території "зелених чоловічків".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ХУ... нападёт по совершнно другим причинам, но неужели у тебя есть сомнения, что перед вторжением вылезут тысячи консерв и устроят беспорядки ?
Причём, консервам абсолютно пох, по какому придуманному или реальному поводу создавать провокации
а то, что они повылазят и начнут смуту -это данность.
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (с) Гераклит
Учи матчасть ))
или Гераклит только для Черчилля делал исключение ?
Почему-то никто не может это обогащение назвать даже в приблизительных цифрах.
Ты же можешь назвать ?
Я с юго-востока, но не из домбаса, так что и это не по адресу.
Тем более, что географически так оно и есть. Но только не Одесса (это юго-запад), такому ветерану Цензора как ты стыдно это не знать ))
а одесса -юг,соседствующие с ней николаев и херсон-юго-восток
будуватикрасти в чотири харі, плювати на закони, - це дестабілізація!!! Ніяких протестів, сидіть вдома, бо ***** нападе, а ми далі будемо грабувати!
Баканов, Венедіктова, Монастирський, чого спите?
Протест граждан против государственных воров есть вред для государства? А Зеленский это польза государству?
Рєзнікову на замітку: Україна вже дестабілізована Зєлєшоблою і просто демонструє витримку щоб не розірвати цю каломойську-кацапську сволоту.
Что значит "может"?
фізично знищіть шпигунів та зрадників
і ніякої дестабілізації з середини не буде.
бо як що Ви підтримуєте зрив держоборонзаказу людьми з влади
то сам такий.
іцей висновок тому, що я ні разу не чув щоб міністр оборони хоч раз робив заууваження президенту і його посіпакам
если народ пойдет защищать Украину от рф, то к власти должный прийти украинские военные, голобородько необходимо оттащить от корыта, клоун столько накуралесил, что у народа нет выхода, как только снести это недоразумение шутовское..