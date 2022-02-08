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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дестабілізація зсередини: Резніков назвав можливі сценарії, які Росія може використати для вторгнення в Україну. ВIДЕО

В Міністерстві оборони України вважають, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації України зсередини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Свободи Слова на ICTV.

Резніков назвав декілька можливих сценаріїв, які може готувати РФ.

"Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів, чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні – ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні. Тому нам треба готуватись і не дати їм (росіянам, – Ред.) такої можливості", – сказав міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вздовж кордонів України знаходиться 140 тис. російських військових, але ударне угруповання не сформоване, - Резніков. ВIДЕО

Очільник міноборони додав, що Україна готова до варіантів розвитку подій, які були використані Росією у 2014 році: це захоплення адміністративних будівель, використання проросійськи налаштованного населення та, зокрема, засилання на українські території "зелених чоловічків".

Міноборони (7516) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+15
Міністр оборони замість формуванням свого політичного іміджу краще б зайнявся військовими закупівлями
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08.02.2022 08:36 Відповісти
+13
фейк-мем одного барана про "а то путин нападе" при зеленых стал реальностью
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08.02.2022 08:32 Відповісти
+13
наприклад захмарні ціни на їжу, паливо, комуналку, відкати з будівництва доріг, незадовільне фінансування армії і т.і. стануть причиною гніва народного.
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08.02.2022 08:37 Відповісти
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фейк-мем одного барана про "а то путин нападе" при зеленых стал реальностью
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08.02.2022 08:32 Відповісти
не шатайте Ваву, а то х.ло нападет)
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08.02.2022 08:33 Відповісти
ПУ... нападет потому что народ Украины в какой уже раз....захочет снести власть Зеленского??!! ой да я вас умоляю откулда такой бред и сценарии власти зеленых хочется.... чтобы так было надо дядю Х..ло попросить ввести войска против собственного народа которому остогыдла зеленая дебильная влада???!!! Резников ты часом берега не попутал..??!! откуда такой зашквар откуда такие дебильные министры депутаты президенты то в какой инкубаторе их выплаживают... Ну что как там имно в оппе Путина узрел клоун наш ненаглядный.... Путин уже и не скрывает мол давай клоун смазывай очко вазщелином и терпи моя красавица как я тебя в оппу трюхать буду.... что то взвизгнуло Х..леночное от встречи с Макроном прям радуется старый пердун газы видимо наконец то перестали на мосх давить и понесло дидугана на все стороны.. Х..ло не мастурбируй ты уже старый козел от перевоздуждения может средце тогго ОСН случится и все.... радостные лица в первую очередь в Росси и будут со цветами тебя в закрытом гробу провожать в последний твой путь...
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08.02.2022 08:47 Відповісти
ПУ... нападет потому что народ Украины в какой уже раз....захочет снести власть Зеленского??!!

ХУ... нападёт по совершнно другим причинам, но неужели у тебя есть сомнения, что перед вторжением вылезут тысячи консерв и устроят беспорядки ?

Причём, консервам абсолютно пох, по какому придуманному или реальному поводу создавать провокации
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08.02.2022 09:59 Відповісти
консервы очень легко превращаются в шашлык.... Одесса это уже доказала... так что это опасно можно не успеть и вздуться как тебя кувалдой в плоскую жестянку превратят...
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08.02.2022 10:01 Відповісти
превращаются они в шашлык, как в Одессе или не превращаются, как в Лугандоне - это вопрос другой.

а то, что они повылазят и начнут смуту -это данность.
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08.02.2022 10:04 Відповісти
Одним из растущих факторов дестабилизации в Украине может стать армия криминала, контролируемая РФ, - от гопоты на улицах, до банд по грабежу банков, разрушению банкоматов, "минированию" мостов, жд вокзалов и аэропортов.
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08.02.2022 08:35 Відповісти
Ми і так бачимо - залишилося мало часу правління Найвєлічайшого при якому це все і можливо. Бо після виборів знову прийде той, хто лупив пуйловські десантників, спеців, бурятських танків у степах шахтарських. Тому і поспішає терирост номер один світу. На цей раз нарід, в основній масі, зрозумів свою помилку і більше ніколи не вибере до влади малороса і совкодрочера, кому ця країна потрібна тільки для обсирання на сцені, щоб подобатися московитам, і зароблянню тут грошей.
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08.02.2022 08:35 Відповісти
И не надейся! После следующих выборов конечно придет другой, но уж никак не "той, хто лупив пуйловські десантників, спеців, бурятських танків у степах шахтарських".
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (с) Гераклит
Учи матчасть ))
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08.02.2022 09:18 Відповісти
а Черчилль как стал премьером во второй раз после того, как вместо него выбрали какое-то недоразумение ?
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08.02.2022 10:01 Відповісти
Сравнил ... с пальцем (Черчилля и Пороха) )
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08.02.2022 10:45 Відповісти
так шо там про "дважды в реку" ?

или Гераклит только для Черчилля делал исключение ?
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08.02.2022 10:51 Відповісти
Исключения могут быть, но то она и диалектика. Но Порох это не тот случай.
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08.02.2022 12:08 Відповісти
в 1945 году большинство избирателей Великобритании говорили, что Черчилль - не тот случай.
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08.02.2022 12:17 Відповісти
Так Ви і такі, як Ви порівнювали Рейгана і Гундоса. А Черчіля і Порошенко порівнювати можна і той і той спасли свою державу.
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08.02.2022 12:06 Відповісти
А Порох еще и свой карман )))
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08.02.2022 12:10 Відповісти
и со скольки до скольки он обогатился ?

Почему-то никто не может это обогащение назвать даже в приблизительных цифрах.

Ты же можешь назвать ?
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08.02.2022 12:19 Відповісти
А ми у юговостока питатися не будемо, бо то вони привели сюди війну разом зі своїм Хамом, який був то премрєром, то президентом. І не кричали, що лізуть другий раз в річку. Ми розуміємо, що їм болить за расейських "вагнерівців". Основна маса людей вибере того, хто реальними справами зробив і євроасоціацію, безвіз, відродив армію, домоміг отримати Томос, українська мова під захистом,провів купу реформ, особливо децентралізацію, що дала можливість громадам мати гроші, а не відправляти в Київ для бариг... і не кричав, чому нам не дають безвіз. Взяв і зробив і кожного року, поки ми не відбудуємо свою економіку, громадяни мають можливість не тільки подорожувати, а і їздити заробляти гроші. В минулому році привезли в Україну більше 15 мільярдів доларів США.
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08.02.2022 12:05 Відповісти
Не утруждай себя копированием вашей методички, она давно уже не катит )

Я с юго-востока, но не из домбаса, так что и это не по адресу.
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08.02.2022 12:13 Відповісти
юга-васток тоже меняется...я тоже с югавастока,так что вижу своими глазами.и вспоминаю лдессу 2014 ,всю в жовто-блакитных прапорах
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08.02.2022 12:24 Відповісти
Я с этим ником как раз с весны 2014, когда здесь кишело от аквафреша и я провоцировал их на дебаты.
Тем более, что географически так оно и есть. Но только не Одесса (это юго-запад), такому ветерану Цензора как ты стыдно это не знать ))
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08.02.2022 12:56 Відповісти
юго запад-это скорее черновцы
а одесса -юг,соседствующие с ней николаев и херсон-юго-восток
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08.02.2022 13:03 Відповісти
Міністр оборони замість формуванням свого політичного іміджу краще б зайнявся військовими закупівлями
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08.02.2022 08:36 Відповісти
Не такий вже поганий міністр, як для Зе. Зе хотів би 100% крису, але щось пішло не так, як хотів єрмак.
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08.02.2022 08:42 Відповісти
Да, такое же чмо как и предыдущий. Только говорит красиво. Закупок дизеля, касок, бронижелетов, и прочее и прочее как не было так и нет
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08.02.2022 09:00 Відповісти
Да петух он крашенный если с этой пи ,,,дотой связался!
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08.02.2022 09:01 Відповісти
наприклад захмарні ціни на їжу, паливо, комуналку, відкати з будівництва доріг, незадовільне фінансування армії і т.і. стануть причиною гніва народного.
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08.02.2022 08:37 Відповісти
Це відома тактика,бо навіть Господь сказав-дім який руйнується з середини не встоїть...
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08.02.2022 08:37 Відповісти
Дестабілізацію розпочне бубачка ?
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08.02.2022 08:38 Відповісти
Бубочка її розпочав ще до 2019 року.
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08.02.2022 08:59 Відповісти
Та да! будувати красти в чотири харі, плювати на закони, - це дестабілізація!!! Ніяких протестів, сидіть вдома, бо ***** нападе, а ми далі будемо грабувати!
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08.02.2022 08:38 Відповісти
Треба терміново переловить квартал95 та їхню масовку. Щоб не дестабілізували країну.
Баканов, Венедіктова, Монастирський, чого спите?
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08.02.2022 08:41 Відповісти
они собственного народа боятся больше, чем московитов!
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08.02.2022 08:44 Відповісти
То есть неприятие народом тотальной коррупции и обворовывантя государства может повредить государству?
Протест граждан против государственных воров есть вред для государства? А Зеленский это польза государству?
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08.02.2022 08:55 Відповісти
«…Якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні.» - не може такого бути:хіба найвеличнівшивий не підняв економіку та благополучча наріду?

Рєзнікову на замітку: Україна вже дестабілізована Зєлєшоблою і просто демонструє витримку щоб не розірвати цю каломойську-кацапську сволоту.
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08.02.2022 09:00 Відповісти
Резніков із той самой мафії, що дестабілізують країну.
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08.02.2022 12:10 Відповісти
И потом на заседании в ООН русский посол будет показывать бумажку с просьбой Зеленского ввести российскую армию в Украину для защиты конституционного строя.
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08.02.2022 09:00 Відповісти
Под этот соус может трактовать любое недовольство народа,то есть если гидрант пойдет на поводу хотелки %уйла по минским соглашением,и народ естественно выйдет то это будет "шатун" и мы играем на стороне ботоксного,то есть по мнению Резникова Украина должна смириться с ликвидацией независимости Украины сидеть дома и получать удовольствие,а канал ВАШ работать как ни в чем не бывало и Мураева не трогать
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08.02.2022 09:01 Відповісти
Предупредите ссаныча что если вступит в прямые переговоры с ордло илиначнёт пропихивать в раду особый статус....то дестабилизируем его аккуратненько в растов....
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08.02.2022 09:02 Відповісти
Это хуже! Это дорога к диктатуре!
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08.02.2022 09:22 Відповісти
которые Россия может использовать для вторжения в Украину
Что значит "может"?
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Не почула від зеленого міністра,що основна внутрішня загроза - це москальські ************* типа Шевченка,Ківи,Мураєва.Далі будемо толерантненько обходити ці купи лайна,вдаючи,що не смердить?
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08.02.2022 09:14 Відповісти
А по сути он рассказал про диктатуру и единую власть "Слуг народу" - Едина Россия, Партия народного выбора Белоруси (синонимы, одно и то же). Действия Майдана 2014 года или любое недовольство 2022 будут восприниматься как нападение рашистов, а значит по недовольным можно будет смело открывать огонь и давать реальные сроки от 10 лет - все как в Белоруссии, Казахстане и России. Так что народ Украины может смеяться дальше.
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08.02.2022 09:17 Відповісти
тысячи танков у границ для них не создают вероятность нападения, а митинг недовольных создает...
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08.02.2022 09:19 Відповісти
Не нужно чесать украинцам о небходимости выполнять "рашистские соглашения" и не будет дестабилизации.
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08.02.2022 09:21 Відповісти
Садить нужно Петю, бить передвижной балаган его поклонников. И будет стабильность.
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08.02.2022 09:43 Відповісти
Ну ты и *****.
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08.02.2022 09:59 Відповісти
Ясен пень, что ***** надеется на дестабилизацию, а она возьмётся внутри Украины от действий власти.
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08.02.2022 10:02 Відповісти
а Ви, пане міністр, заведіть один ДШБ в ВР і один на банкову.
фізично знищіть шпигунів та зрадників
і ніякої дестабілізації з середини не буде.
бо як що Ви підтримуєте зрив держоборонзаказу людьми з влади
то сам такий.
іцей висновок тому, що я ні разу не чув щоб міністр оборони хоч раз робив заууваження президенту і його посіпакам
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08.02.2022 10:10 Відповісти
читая тут комментарии, отчётливо ясно - прав министр обороны, ох прав!
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08.02.2022 10:15 Відповісти
Та ви шо? А вас не бентежить той факт, що, як мінімум, вся зЕзидентська ОПа, працює на кацапів?
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08.02.2022 10:41 Відповісти
голобородько и его шестерки - это воры, которых все равно снесут.. сегодняшние клоуны во власти - это бывшая прислуга, которая дорвалась к корыту..
если народ пойдет защищать Украину от рф, то к власти должный прийти украинские военные, голобородько необходимо оттащить от корыта, клоун столько накуралесил, что у народа нет выхода, как только снести это недоразумение шутовское..
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08.02.2022 10:36 Відповісти
Говорити про можливе вторгнення після восьми років війни виглядає не серйозно.
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08.02.2022 10:38 Відповісти
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08.02.2022 10:48 Відповісти
Ну как же ! Он Гарант ! Я бы сказал. что даже Стабилизатор !
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08.02.2022 12:00 Відповісти
Если вы начнете выполнять "минские протоколы" в любой трактовке, то бунта не избежать. И это будет уже не Майдан. Помните об этом.
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08.02.2022 11:06 Відповісти
То есть мы будем делать шо нам хотелось а вы сидите ровно и сопите тихо в две дырки а то путин нападёт
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08.02.2022 11:46 Відповісти
Майданить нельзя, а то путин нападет. Лозунг действителен уже 8 лет. И будет действителен до тех пор пока Майдан не случится.
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08.02.2022 11:58 Відповісти
Угу, понятно. Враги народа это не условный долбанутый Кива, Мураев и прочая рыговская ********, которая со своими тв каналами в открытую призывают к вторжению, не 150тысячная армия раков у границ, ну Пуйло, которому нужно в глаза заглянуть, а те кто не доволен экономической обстановкой и нищетой к которой приложил руку луноликий недонаполеончик. Тут главное не перепутать, господа! А вообще печально. Опять на те же грабли и с теми же последствиями. Необучаем мудрый нарит, вот совсем(
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08.02.2022 13:04 Відповісти
заговор жидомассонов юли и бени и рыгошваль баласт совка..с тупыми лицами на откытии скорой помощи павло кичкаса..
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09.02.2022 22:14 Відповісти
 
 