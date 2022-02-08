Дестабілізація зсередини: Резніков назвав можливі сценарії, які Росія може використати для вторгнення в Україну. ВIДЕО

В Міністерстві оборони України вважають, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації України зсередини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Свободи Слова на ICTV.

Резніков назвав декілька можливих сценаріїв, які може готувати РФ.

"Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів, чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні – ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні. Тому нам треба готуватись і не дати їм (росіянам, – Ред.) такої можливості", – сказав міністр.

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Очільник міноборони додав, що Україна готова до варіантів розвитку подій, які були використані Росією у 2014 році: це захоплення адміністративних будівель, використання проросійськи налаштованного населення та, зокрема, засилання на українські території "зелених чоловічків".