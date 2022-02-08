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Новини Війна
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У ЗСУ озброєння вже більше, ніж потенційних мішеней. Але небо захищене неідеально, ми над цим працюємо, - Резніков

У ЗСУ озброєння вже більше, ніж потенційних мішеней. Але небо захищене неідеально, ми над цим працюємо, - Резніков

У Збройних Сил України зараз більше озброєння, ніж потенційних "мішеней". Протиповітряна оборона в країні "неідеальна", але висадка російських десантників буде неможливою.

 Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр зазначив, що Україна має ті ж комплекси протиповітряної оборони, що й РФ – вони стоять на озброєнні, і українське небо захищене, але "неідеально", оскільки Росія нарощує системи ураження, зокрема в окупованому Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дестабілізація зсередини: Резніков назвав можливі сценарії, які Росія може використати для вторгнення в Україну. ВIДЕО

"Ідеального прикриття немає, ми над цим працюємо", – сказав міністр.

Проте, за словами Резнікова, Україна має легкі комплекси, які дозволяють зокрема збивати повітряні цілі, тому висадка російського десанту в Україні буде неможлива. Бомбардування крилатими ракетами з боку РФ Резніков вважає нереалістичним сценарієм, тому що "вони мріють, щоб їх тут квітами зустрічали на вулиці".

Міністр також повідомив, що США надали дозволи на постачання "дуже цікавих речей" країнами Балтії в Україну. Він анонсував, що незабаром Україна отримає те, "про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо".

"Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней", – сказав глава Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW, - Резніков. ВIДЕО

Коментуючи відмову Німеччини постачати летальну зброю Україні, Резніков висловив сподівання, що 5000 касок – це "перші ластівки". Він повідомив, що Україна передала ФРН список того, у чому зацікавлені ЗСУ.

Автор: 

оборона (4856) зброя (7566) росія (66461) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+12
Після вчорашнього демаршу наркозалежного Вовочки, який вчора відмовився зустрічатись з міністром закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок я думаю що Україна від Германії нічого не отримає . Це плювок, який на дипломатичному рівні не прощається.
Наша Українська армія на даний момент не сама слабка за чисельністю і озброєнням, але в неї є одна суттєва слабка ланка. Це президент Зеленський.який в наркотичному угарі не усвідомлює своїх вчинків , або безпосередньо працює на Путіна в якості агента. Нічим іншим це пояснити не можливо. Прикро, але Зеленський від природи є тупий.
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08.02.2022 08:50 Відповісти
+6
Панікерам.

ПНХ !
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08.02.2022 09:11 Відповісти
+4
Неідеально ?
Можна поцікавитись що там є окрім буків ?
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08.02.2022 08:37 Відповісти
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Неідеально ?
Можна поцікавитись що там є окрім буків ?
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08.02.2022 08:37 Відповісти
с-300
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08.02.2022 08:54 Відповісти
Користильов вже два роки тому жалівся, що на розробку нового комплекесу ППО потрібен 1 млрд гривень. Тобто сумма фінансування укр. бюджетом протягом року парламенських політичних партій. Але кляті Слуги не відмовилися від такого фінансування, та й до речі інші партії також.
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08.02.2022 09:40 Відповісти
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08.02.2022 08:59 Відповісти
А воно хоч працює ? Навчання проводились ?
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08.02.2022 09:02 Відповісти
В гуглі забанена ?
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08.02.2022 09:06 Відповісти
Де і коли проводились ? Саме по цьому виду озброєнь.
Тебе то не забанили і ти точно надасиш інформацію.
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08.02.2022 09:14 Відповісти
https://defence-ua.com/news/v_zsu_projshli_navchannja_divizionu_zrs_s_300v1_foto-2955.html
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08.02.2022 09:16 Відповісти
Мда...Дякую. Тепер я переконалась , що наше небо не дуже захищене.
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08.02.2022 09:20 Відповісти
маємо те що маємо
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08.02.2022 09:26 Відповісти
Це не дуже із головою хватить на росію. Вже не раз порівнювали систему що була в Іраку та є зараз в України і вона у нас набагато порядків потужніша тому рф навіть в 2014 не ризикнула бо це шанс їй просрати всю свою авіацію. Так звичайно у нас буде ціла гора жертв якщо не модернізуємо те що є, не отримаємо стінгерів, не купимо c-ram (або його аналогів), не купимо залізний купол, але всеодно ми по факту переможемо.
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09.02.2022 22:25 Відповісти
Не боись. На первые 100 кацапских самолетов хватит.
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08.02.2022 09:18 Відповісти
особенно много фанерных автоматов !
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08.02.2022 15:16 Відповісти
Порядка 250 пусковых установок.
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09.02.2022 08:42 Відповісти
Резников уже со всех утюгов вещает...
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08.02.2022 08:37 Відповісти
То що, можемо повернути і Крим під шумок сраних домовленостей?
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08.02.2022 08:37 Відповісти
Проблеми з ППО потрібно було вирішувати ще позавчора...
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08.02.2022 08:43 Відповісти
проблеми ППО -проблема грошей...
MIM-104 Patriot

Кількість
1106 в армії США,

понад 172 експортованоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-Janes-1 [1]
Понад 10000 виготовлено

В травні 2018 року стало відомо, що Швеція мала намір укласти контракт на придбання комплексу з чотирма пусковими установками та деякої кількості ракет, навчання, технічної підтримки, тощо, вартістю близько $1,13 млрд
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08.02.2022 09:10 Відповісти
А міністру оборони відомо, що десантування техніки та особового складу проходить на висоті 600-800 м???? І який бук на цій висоті в щось попаде??? Тільки непотрібно розповідати про ЗУ. Десантування якраз і відбудеться де бригад немає
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08.02.2022 08:43 Відповісти
Сначала почитайте в Википедии ТТХ различньіх ЗРК , а потом пишите . 😃
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08.02.2022 08:50 Відповісти
Бери і читай ТТХ може й допоможе.
Розмова йде про заліт десантної авіації на висоті 1 км, в райони де частини знаходяться в радіусі 40 км від місця десантування на глибину 70-100 км. Одночасно авіація бомбить частини ППО! + Реактивна артилерія + одночасне вторгнення наземної техніки. Тепер питання - хто і як буде відбивати такий розвиток подій???
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Панікерам.

ПНХ !
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08.02.2022 09:11 Відповісти
Тобі вже третій раз пишу що в тебе помилка в ніку. ДУРИНДА ось твій нік
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Потужний і великий військовий експерте, для Буків та інших ЗРК середньої і великої дальності військово-транспортні літаки це найлегша мішень, оскільки їх комплекси цілевказання бачуть на величезних відстаннях. 40 км, для наприклад, С300 це серйозна відстань якщо намагатись збити винищувач, у разі коли мова йде про умовний Іл-76 то ніяких труднощів його збити не буде.
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08.02.2022 09:21 Відповісти
По-перше я не військовий експерт.
По-друге я висловив своє бачення розвитку вторгнення і цей варіант найбільш вірогідний. Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно. І я бачив наслідки для умовних цілей. Звісно там було без ППО, але в мене викликає сумнів здатність ППО в двух приграничних областях, щось протиставити такому розвитку подій
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08.02.2022 09:38 Відповісти
ua Ссс Ууук
А міністру оборони відомо, що десантування техніки та особового складу проходить на висоті 600-800 м????
Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я тоже такое видел-давным давно при СССР в програме служу Советскому Союзу, потом была Утренняя почта, а потом в мире животных.
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08.02.2022 10:10 Відповісти
Піди на контракт і побачиш на навчаннях саме те що написано
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08.02.2022 10:17 Відповісти
Я увижу десантування техніки та особового складу проходить на висоті 600-800 м????
с транспортных самолётов????? Даже в союзе так с ума не сходили, хотя возможности были. Боевое десантирование происходит со 100 метров с принудительным открытием купола, учебное с 1500+, доктрина времён Варшавского блока.
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08.02.2022 10:26 Відповісти
Перше десантування в річній програмі проходить з 800 м. Друге з зброєю 600 м. Трєте Ан, Іл, 600-700 м. Програма залежить від віку. Від 5 до 2 десантування. А що там в доктрині Варшавського договору мені все одно. Десантування за технікою тобто Іл також 600-800 м.
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08.02.2022 10:31 Відповісти
А это всё в реале или виртуально? В военном училище или как? Раньше бывало 10 прыжков за учебный период, с вертолёта. А боевое десантирование с 800 метров попробовали Американцы в 1944, до земли никто живой не долетел, немцы стреляли как в тире.
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08.02.2022 10:41 Відповісти
😂😂😂.
В 2015 році у мене було перше десантування. У мого командира лейтенант, після вуза, -- друге в житті. Про що розмова?😂😂
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08.02.2022 10:46 Відповісти
Не густо, у кого не было 10 прыжков за учебный период , тому отпуск не давали, а учебных периодов за 2 года было 4.
Десантирование с парашутом пережиток времён холодной войны, напихать в самолёт100-400 человек-неоправданый азарт с их жизнью. Для этого есть вертолёты.
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08.02.2022 10:56 Відповісти
Зараз за виконану програму, тобто 2-5 десантування, отримуєш доплату. В 2016 році це було близько 460 грн щомісячно.
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08.02.2022 11:03 Відповісти
А парашюты по прежнему Д6 или что-то поновее появилось?
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08.02.2022 11:07 Відповісти
Тоді ще ДП6 були, зараз не знаю, скоріш за все також. Це тільки той рік морпіхи з штатовськими десантувалися і то на спільних навчаннях.
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08.02.2022 11:22 Відповісти
Удачи тебе.Береги себя.
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08.02.2022 11:29 Відповісти
Вьі согласньі , что самолетам с десантом звиздец ? То , что не собьют "Буками" и "Осами" , добьют ПЗРК. 😃
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08.02.2022 09:54 Відповісти
Хто буде добивати???
Беремо за 0, як розпочалось вторгнення! Тобто авіація залітає і починає бомбити. Відстань 200-250 км від місця злету до місця бомбування.
Перша хвиля відбомбилась, пішла друга хвиля. В цей самий час в небі вже десантні літаки. За другою хвилею бомбування залітають гвинтокрили. Оскільки відстань практично 10-15 хв льоту то виникає питання А хто з ПЗРК буде зустрічати коли воно знаходиться на складах, а по частинах було здійснено бомбування??? В мене наприклад немає ПЗРК, в моїх знайомих також!
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08.02.2022 10:15 Відповісти
Идиотам даже стеклянньій хер не дают , не то , что оружие . Какое ПЗРК ?😃
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08.02.2022 10:33 Відповісти
Ну кому що дають це вже інше. Так хто буде і чим збивати літаки??? Ось ПЗРК знаходиться на складі частини, туди влучила бімба. Далі що???
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08.02.2022 10:41 Відповісти
Российская армия еще ни разу не сталкивалась с системой ПВО противника , Грузия показатель, там системьі тоже не бьіло , но сбили и самолетов и вертолетов немало . Подавить украинское ПВО попьітаться можно , попьітка - не пьітка , но результат , скорее всего , достигнут не будет. Так , что Путин просто зассьіт лезть с открьітьім вторжением , имхо
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08.02.2022 08:48 Відповісти
дехто думає,що Україні не допомогли з "подавлювачами "подавлювачів ППО..
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08.02.2022 09:14 Відповісти
Після вчорашнього демаршу наркозалежного Вовочки, який вчора відмовився зустрічатись з міністром закордонних справ Німеччини Аналеною Бербок я думаю що Україна від Германії нічого не отримає . Це плювок, який на дипломатичному рівні не прощається.
Наша Українська армія на даний момент не сама слабка за чисельністю і озброєнням, але в неї є одна суттєва слабка ланка. Це президент Зеленський.який в наркотичному угарі не усвідомлює своїх вчинків , або безпосередньо працює на Путіна в якості агента. Нічим іншим це пояснити не можливо. Прикро, але Зеленський від природи є тупий.
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08.02.2022 08:50 Відповісти
Олігархату сильний президент не потрібний.Бо тоді зникне сам олігархат.
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08.02.2022 08:59 Відповісти
порохоботи переплутали причинно-наслідкові зв"язки..

тому що зустріч відмінили ВНАСЛІДОК незгоди Німеччини на поставки,а не навпаки..
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Ти що, при пороху ешелони леопардів і мардерів йшли на бамбас, мій родич чотирирідний брат, моєї двоюрідної тітки працює у Ковелі на желізній дорозі, казав що на всласні очі це бачив, - танки, БМП, каски і все з німецькими хрестами)
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08.02.2022 09:26 Відповісти
Так. І в цьому він повністю наслідує свого попередника. Отего падла, яке програло всі важливі баталії, а потім підписало зрадницькі мінські угоди. Так в нас нажаль погана традиція.
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08.02.2022 09:27 Відповісти
Ви бачили там його підпис ?? Нє ?? Бо його там нема !
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08.02.2022 11:11 Відповісти
Товстошкірий, скоріше ...
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08.02.2022 11:12 Відповісти
Ну что же. Будем к важным обьектам привязывать кацапов. А сами в подвалы пересиживать авианалет. Пускай бомбят по своим.
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08.02.2022 09:19 Відповісти
Да будут они херачить по своим!) Весь ублюдостан сейчас работает на одну цель --- спасение шкуры *****! Правда, 99,99999% -- 'это не понимает... да и хрен с ними, Воронежу --- приготовиться!)
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08.02.2022 09:28 Відповісти
А теперь вспомним честного полковника Гриценка и Юлю которые списывали на продажу самые новые тогда комплексы ПВО.
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08.02.2022 09:32 Відповісти
В принципі такі питання вирішували Верховні Головнокомадувачі пани Ющенко і Янукович. Які до речі вмудрилися продати 203 військові літаки та 234 військових вертольоти.
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08.02.2022 09:45 Відповісти
А они были Главнокомандующими? Или они без решения Юща и Яныка этим занимались?прошло 12 лет но виновата Юлька и Грыщ.8 лет войны хоть один новый комплекс ПВО типа С300 сделан,куплен,спи жен у кого то?
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08.02.2022 10:04 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/0/d/9/d/0d9d3da51aaef8a688f7b990bbc24caa/original.jpg
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08.02.2022 09:38 Відповісти
Ну хоть что-то здравое от этого лысого трепла.
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08.02.2022 09:52 Відповісти
"Свинарчуки"! Клістрони! ДБР! ППО!
Куди зебіли поділись, чого не радіють?
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08.02.2022 10:55 Відповісти
интересные штуки от прибалтики это БРЕДли?
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08.02.2022 11:05 Відповісти
«Джавелин» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ˈ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 dʒ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 æ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 v https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 l https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 ɪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 n https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 / , чит. «Джэ́влин»,https://ru.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-3 [3] от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Javelin - «метательное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91 копьё , дротик»; общевойсковой индекс - FGM-148) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский переносной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 БПЛА , заходящих на посадку винтомоторных самолётов).
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09.02.2022 09:01 Відповісти
Млять!
Сбивать самолёты без особых проблем может и советская система ПВО, если не будет подавлена.
Вопрос в низколетящих крылатых ракетах!
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09.02.2022 10:45 Відповісти
Только это ?Невозможно одномоментно защиться от государства,которое 20 лет наращивало военный потенциал,а у нас не допиливали ,а пилили.
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09.02.2022 22:35 Відповісти
Я говорю о МАКСИМАЛЬНОЙ опасности.
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10.02.2022 09:40 Відповісти
 
 