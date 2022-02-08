У ЗСУ озброєння вже більше, ніж потенційних мішеней. Але небо захищене неідеально, ми над цим працюємо, - Резніков
У Збройних Сил України зараз більше озброєння, ніж потенційних "мішеней". Протиповітряна оборона в країні "неідеальна", але висадка російських десантників буде неможливою.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Міністр зазначив, що Україна має ті ж комплекси протиповітряної оборони, що й РФ – вони стоять на озброєнні, і українське небо захищене, але "неідеально", оскільки Росія нарощує системи ураження, зокрема в окупованому Криму.
"Ідеального прикриття немає, ми над цим працюємо", – сказав міністр.
Проте, за словами Резнікова, Україна має легкі комплекси, які дозволяють зокрема збивати повітряні цілі, тому висадка російського десанту в Україні буде неможлива. Бомбардування крилатими ракетами з боку РФ Резніков вважає нереалістичним сценарієм, тому що "вони мріють, щоб їх тут квітами зустрічали на вулиці".
Міністр також повідомив, що США надали дозволи на постачання "дуже цікавих речей" країнами Балтії в Україну. Він анонсував, що незабаром Україна отримає те, "про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо".
"Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней", – сказав глава Міноборони.
Коментуючи відмову Німеччини постачати летальну зброю Україні, Резніков висловив сподівання, що 5000 касок – це "перші ластівки". Він повідомив, що Україна передала ФРН список того, у чому зацікавлені ЗСУ.
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Можна поцікавитись що там є окрім буків ?
Тебе то не забанили і ти точно надасиш інформацію.
MIM-104 Patriot
Кількість
1106 в армії США,
понад 172 експортованоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-Janes-1 [1]
Понад 10000 виготовлено
В травні 2018 року стало відомо, що Швеція мала намір укласти контракт на придбання комплексу з чотирма пусковими установками та деякої кількості ракет, навчання, технічної підтримки, тощо, вартістю близько $1,13 млрд
Розмова йде про заліт десантної авіації на висоті 1 км, в райони де частини знаходяться в радіусі 40 км від місця десантування на глибину 70-100 км. Одночасно авіація бомбить частини ППО! + Реактивна артилерія + одночасне вторгнення наземної техніки. Тепер питання - хто і як буде відбивати такий розвиток подій???
ПНХ !
По-друге я висловив своє бачення розвитку вторгнення і цей варіант найбільш вірогідний. Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно. І я бачив наслідки для умовних цілей. Звісно там було без ППО, але в мене викликає сумнів здатність ППО в двух приграничних областях, щось протиставити такому розвитку подій
А міністру оборони відомо, що десантування техніки та особового складу проходить на висоті 600-800 м????
Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно.
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Я тоже такое видел-давным давно при СССР в програме служу Советскому Союзу, потом была Утренняя почта, а потом в мире животных.
с транспортных самолётов????? Даже в союзе так с ума не сходили, хотя возможности были. Боевое десантирование происходит со 100 метров с принудительным открытием купола, учебное с 1500+, доктрина времён Варшавского блока.
В 2015 році у мене було перше десантування. У мого командира лейтенант, після вуза, -- друге в житті. Про що розмова?😂😂
Десантирование с парашутом пережиток времён холодной войны, напихать в самолёт100-400 человек-неоправданый азарт с их жизнью. Для этого есть вертолёты.
Беремо за 0, як розпочалось вторгнення! Тобто авіація залітає і починає бомбити. Відстань 200-250 км від місця злету до місця бомбування.
Перша хвиля відбомбилась, пішла друга хвиля. В цей самий час в небі вже десантні літаки. За другою хвилею бомбування залітають гвинтокрили. Оскільки відстань практично 10-15 хв льоту то виникає питання А хто з ПЗРК буде зустрічати коли воно знаходиться на складах, а по частинах було здійснено бомбування??? В мене наприклад немає ПЗРК, в моїх знайомих також!
Наша Українська армія на даний момент не сама слабка за чисельністю і озброєнням, але в неї є одна суттєва слабка ланка. Це президент Зеленський.який в наркотичному угарі не усвідомлює своїх вчинків , або безпосередньо працює на Путіна в якості агента. Нічим іншим це пояснити не можливо. Прикро, але Зеленський від природи є тупий.
тому що зустріч відмінили ВНАСЛІДОК незгоди Німеччини на поставки,а не навпаки..
Куди зебіли поділись, чого не радіють?
Сбивать самолёты без особых проблем может и советская система ПВО, если не будет подавлена.
Вопрос в низколетящих крылатых ракетах!