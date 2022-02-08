У ЗСУ озброєння вже більше, ніж потенційних мішеней. Але небо захищене неідеально, ми над цим працюємо, - Резніков

У Збройних Сил України зараз більше озброєння, ніж потенційних "мішеней". Протиповітряна оборона в країні "неідеальна", але висадка російських десантників буде неможливою.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми Свобода слова на ICTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Міністр зазначив, що Україна має ті ж комплекси протиповітряної оборони, що й РФ – вони стоять на озброєнні, і українське небо захищене, але "неідеально", оскільки Росія нарощує системи ураження, зокрема в окупованому Криму.

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"Ідеального прикриття немає, ми над цим працюємо", – сказав міністр.

Проте, за словами Резнікова, Україна має легкі комплекси, які дозволяють зокрема збивати повітряні цілі, тому висадка російського десанту в Україні буде неможлива. Бомбардування крилатими ракетами з боку РФ Резніков вважає нереалістичним сценарієм, тому що "вони мріють, щоб їх тут квітами зустрічали на вулиці".

Міністр також повідомив, що США надали дозволи на постачання "дуже цікавих речей" країнами Балтії в Україну. Він анонсував, що незабаром Україна отримає те, "про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо".

"Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней", – сказав глава Міноборони.

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Коментуючи відмову Німеччини постачати летальну зброю Україні, Резніков висловив сподівання, що 5000 касок – це "перші ластівки". Він повідомив, що Україна передала ФРН список того, у чому зацікавлені ЗСУ.