Зустріч Зеленського та Бербок скасували через позицію ФРН стосовно постачання зброї до України та "Північного потоку", - CNN
Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасовано через відмову німецької сторони надавати військову допомогу Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнане джерело, яке "є близьким до українського уряду".
Нагадується, що у понеділок зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського була скасована, офіційною причиною стала помилка в розкладі.
Втім, видання зазначає, що зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, чи Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії до Україну.
Крім того, за даними джерела, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо чи опосередковано".
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.
"Вона там (у Києві. - Ред.). Я відправив її туди. Вона вирушить на лінію фронту, оцінить ситуацію", - додав він.
Шольц також сказав, що Німеччина працює з союзниками США, НАТО та ЄС над зміцненням конкретних кроків, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.
"Ми абсолютно активно працюємо разом, особливо зі Сполученими Штатами, і з нашими союзниками по НАТО та Європейському Союзу, щоб з'ясувати конкретні заходи, конкретні кроки, які ми зробимо, якщо відбудеться військове вторгнення в Україну. І в цьому випадку ми будемо діяти абсолютно спільно. (...) І ми готуємося до цього. І це буде дуже багато санкцій, які сильно нашкодять Росії", - зазначив Шольц.
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какая там встреча с зелохом, когда оно в неадеквате
73% - кого вы выбрали? Нормально вам? Не жмет? поржали?
Как после Брюсселя в декабре 2021г - в Украину полетели десятки бортОв с новейшим вооружением..
в то время когда зелох шлялся по буковелям и сейшелам за госбюджет
Надо было принять и в глаза (без прессы) сказать всё, что думаешь, но не принять человека, который к тебе в гости приехал - невежливо. Даже если его страна является проблемой.
Одного разу пошлють і тебе і нас. Назавжди.
приехал Рютте - тоже отправляет оружие , хотя раньше пел под дудку немцев
приехал Эрдоган - тоже помагает чем может .
Приехали словаки, австрияки, чехи - отправляют оружие Украине
И ТУТ ПРИЕЗЖАЕТ ДУРА ИЗ ГЕРМАНИИ ОПЯТЬ ВЫСКАЗЫВАТЬ ОЗАБОЧЕНООСТЬ И МЕШАТЬ ДРУГИМ СТРАНАМ ПОМАГАТЬ УКРАИНЕ .
??
ее встретил Кулеба - И ХВАТИТ .
Він нею просто не займався.
Відкидати такого потужного союзника як Німеччина найбільша дурість. Адже саме вони вводять економічні санкції від ЄС. Не дають зброю - то працюйте з іншими важелями !!!!
Именно потому конфликт 8 лет как нарыв, потому что Франция и Германия его замазывают кремом ОЗАБОЧЕННОСТИ . А вот Джонсон за несколько дней решил нарыв прорвать . И Эрдоган включился в хирургию и страны Балтии и Польша - бо всем надоел оборзевший сосед
И те самые минские, которые кацапы хотят ОТМЕНИТЬ, верно?
успешно выполняют полученные задания
Це відверта зрада. Бербок з партії зелених, які завжди займали проукраїнську позицію (згадайте Ребеку Хармс). Зараз Бербок займає посаду міністра закордонних справ. Це відвертий саботаж на дипломатичному фронті. При Порошенко такого не було.
Якби гер Канцлер справді хотів "оцінити ситуацію", то направив би туди професійних німецьких військових з досвідом ведення бойових дій для фахового обговорення ситуації з нашими військовими.
Вибачте три рази: як зможе з одного відвідання "оцінити ситуацю" ця ... стара піхва з двома вухами?
PS. Правильно зробили, що послали нах. Скоро і Америка із союзниками так зробить. Може гер Канцлер самі "дотяпають", чим закінчується "сидіння одною сракою на двох базарах" (чи війни на два фронти)...
Пакт Молотова-Ріббентропа згадайте.