Зустріч Зеленського та Бербок скасували через позицію ФРН стосовно постачання зброї до України та "Північного потоку", - CNN

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасовано через відмову німецької сторони надавати військову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнане джерело, яке "є близьким до українського уряду".

Нагадується, що у понеділок зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського була скасована, офіційною причиною стала помилка в розкладі.

Втім, видання зазначає, що зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, чи Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії до Україну.

Крім того, за даними джерела, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо чи опосередковано".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

"Вона там (у Києві. - Ред.). Я відправив її туди. Вона вирушить на лінію фронту, оцінить ситуацію", - додав він.

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Шольц також сказав, що Німеччина працює з союзниками США, НАТО та ЄС над зміцненням конкретних кроків, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.

"Ми абсолютно активно працюємо разом, особливо зі Сполученими Штатами, і з нашими союзниками по НАТО та Європейському Союзу, щоб з'ясувати конкретні заходи, конкретні кроки, які ми зробимо, якщо відбудеться військове вторгнення в Україну. І в цьому випадку ми будемо діяти абсолютно спільно. (...) І ми готуємося до цього. І це буде дуже багато санкцій, які сильно нашкодять Росії", - зазначив Шольц.