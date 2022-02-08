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Зустріч Зеленського та Бербок скасували через позицію ФРН стосовно постачання зброї до України та "Північного потоку", - CNN

Зустріч Зеленського та Бербок скасували через позицію ФРН стосовно постачання зброї до України та

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасовано через відмову німецької сторони надавати військову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на обізнане джерело, яке "є близьким до українського уряду".

Нагадується, що у понеділок зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та президента України Володимира Зеленського була скасована, офіційною причиною стала помилка в розкладі.

Втім, видання зазначає, що зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, чи Німеччина відмовиться від газопроводу "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії до Україну.

Крім того, за даними джерела, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо чи опосередковано".

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

"Вона там (у Києві. - Ред.). Я відправив її туди. Вона вирушить на лінію фронту, оцінить ситуацію", - додав він.

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Шольц також сказав, що Німеччина працює з союзниками США, НАТО та ЄС над зміцненням конкретних кроків, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.

"Ми абсолютно активно працюємо разом, особливо зі Сполученими Штатами, і з нашими союзниками по НАТО та Європейському Союзу, щоб з'ясувати конкретні заходи, конкретні кроки, які ми зробимо, якщо відбудеться військове вторгнення в Україну. І в цьому випадку ми будемо діяти абсолютно спільно. (...) І ми готуємося до цього. І це буде дуже багато санкцій, які сильно нашкодять Росії", - зазначив Шольц.

Автор: 

Німеччина (7517) Зеленський Володимир (24576) зброя (7566) Анналена Бербок (457) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+15
Соромно за пародію на президента. Нах назад в квартал...
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08.02.2022 09:03 Відповісти
+13
Дебил зеленый. вместо того, что бы работать с крупнейшей и мощнейшей страной в ЕС, разговаривать, убеждать, переубеждать оно стало в позу обиженки!! Это мы можем себе позволить напихать немцам в панамку, но политик уровня президента так поступать не может, а ОБЯЗАН использовать малейшие возможности для продвижения украинской позиции.
73% - кого вы выбрали? Нормально вам? Не жмет? поржали?
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08.02.2022 09:07 Відповісти
+9
Гундосик решил поиграть в обиженку. Ну, не дэбил ли?
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08.02.2022 09:08 Відповісти
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Сподіваюсь ,це неправда. Тому що Німеччина - головна в ЄС. І з нею потрібно рахуватись ,а не рушить дипломатичні відносини на радість кацапам.
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08.02.2022 09:02 Відповісти
Не треба ні рахуватись ні взагалі спілкуватись . Треба мати гідність .
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08.02.2022 09:11 Відповісти
В зеленського є гідність ???
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08.02.2022 09:21 Відповісти
Мова не про нього а про Україну .
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08.02.2022 09:28 Відповісти
саме цього бажають в кремлі.. щоб "Україна устала от Запада и перестала с ними общаться"
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08.02.2022 09:51 Відповісти
та обдолбанны1й клоун был.. "техническая ошибка" при его зачатии..
какая там встреча с зелохом, когда оно в неадеквате
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08.02.2022 09:50 Відповісти
Сподіваюсь, це правда і відмова відбулася з ініціативи української сторони. Німчура на радість кацапам проводить політику замирення та заважає іншим країнам постачати нам озброєння їх виробництва. Нам не потрібна ЄС з країнами-партнерами росії, такими, як Німеччина та відвертими ворогами, як Угорщина. Нам потрібні двосторонні військові союзи з Великою Британією, США, Польщею, країнами Балтії та Канадою. Що власне й почало реалізовуватись у договорі "УПА"
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08.02.2022 09:51 Відповісти
Скиньте ссилку на "договір УПА" ,почитаю. Якщо ,звісно ,він не в вашій голові.
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08.02.2022 10:06 Відповісти
Соромно за пародію на президента. Нах назад в квартал...
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08.02.2022 09:03 Відповісти
Что за дичь...
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08.02.2022 09:11 Відповісти
Особисто моє бачення-потрібно було Зеленському зустрітись,та сказати все що думає в обличчя.А не ставати в позу абіженки...
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08.02.2022 09:04 Відповісти
Оно хочет встретиться только с Пуйлом
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08.02.2022 10:35 Відповісти
німці, які є "засновниками ерефії" не можуть загрожувати "своєму дитяті", на чужих територіях
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08.02.2022 09:04 Відповісти
правильный ход Зеленского. Пусть привыкают.что Украина теперь не лебезит перед "западными друзьями" типа Германии.Италии и Австрии..Если Германия пытается "сидеть на двух стульях",заявляя одно,а делая совершенно противоположное,то Украина обязана твёрдо на это реагировать,не притворяясь.что "не замечает" предательства.
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Зебилоид, купи на базаре свинной мозг за недорого, все ж лучше чем со сквозняком в кукухе ходить
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08.02.2022 09:10 Відповісти
Планктонный организм! Обсуждение политики-не для тебя.Пей пиво возле телевизора и не лезь со своими комментами )
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08.02.2022 09:24 Відповісти
саме цього бажають в кремлі.. щоб "Україна устала от Запада и перестала с ними общаться"
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08.02.2022 09:53 Відповісти
А с чего это вдруг Германия и Франция стали всем западом? иКроме этих фальшивых друзей есть и настоящие ,с которыми Украина продолжает работать и нарабатывать коллективную защиту
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08.02.2022 12:10 Відповісти
Дебил зеленый. вместо того, что бы работать с крупнейшей и мощнейшей страной в ЕС, разговаривать, убеждать, переубеждать оно стало в позу обиженки!! Это мы можем себе позволить напихать немцам в панамку, но политик уровня президента так поступать не может, а ОБЯЗАН использовать малейшие возможности для продвижения украинской позиции.
73% - кого вы выбрали? Нормально вам? Не жмет? поржали?
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Випрошувати каски у газпромшлюхен?
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08.02.2022 09:52 Відповісти
не дать им окончательно слить Украину и лечь под *****. каски могут оставить себе. Без немецких поставок обойдемся.
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08.02.2022 09:56 Відповісти
Гундосик решил поиграть в обиженку. Ну, не дэбил ли?
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08.02.2022 09:08 Відповісти
Невже ніхто не бачить,що зечмо вже відкрито грає за путіна! Зеленський - зрадник і цього вже не приховує! Його мета та мета його прокремлівського оточення - розсварити Україну із її західними союзниками та привести у московське стійло, що він і робить вже не приховуючись!
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08.02.2022 10:27 Відповісти
Первый и единственный пока мужской поступок шмаркли вызвал массу недовольствия у сельских политологов.
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08.02.2022 09:08 Відповісти
Может и шмаркля, но был еще гэтман, так тот в таких вопросах был безотказен, куда скажут туда и летит.
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08.02.2022 09:11 Відповісти
и в итоге Украина получает поддержку и оружие.
Как после Брюсселя в декабре 2021г - в Украину полетели десятки бортОв с новейшим вооружением..
в то время когда зелох шлялся по буковелям и сейшелам за госбюджет
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08.02.2022 09:55 Відповісти
Хорошо значит пошлялся раз борты полетели.
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08.02.2022 10:50 Відповісти
Отказ от встречи - неразумен. Бербок и её партия - радикально про-украински настроены, в том числе по оружию и Северному потоку - 2. Но они - члены коалиции, где главную скрипку играет СДПГ, поэтому она вынуждена говорить то, что говорит. Создавать личные негативные эмоции среди сторонников Украины в Германии - тупо. Тем более женщина . . .
Надо было принять и в глаза (без прессы) сказать всё, что думаешь, но не принять человека, который к тебе в гости приехал - невежливо. Даже если его страна является проблемой.
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08.02.2022 09:09 Відповісти
но єто идеально вписывает в роль зелоха о создании негатива от Украины
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08.02.2022 09:56 Відповісти
Где-то у меня была классная картинка про немцев
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08.02.2022 09:10 Відповісти
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08.02.2022 09:12 Відповісти
зеленський почав поводитись з європейцями як фуйло, але ж у фуйла є важелі, а ти хто ?
Одного разу пошлють і тебе і нас. Назавжди.
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08.02.2022 09:11 Відповісти
Немцы Украину Крыма лишили !!! Это с их подачи Украина не воевала за Крым.
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Не воевали без тебя диванный єксперт...
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08.02.2022 09:16 Відповісти
Кацапский троль
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08.02.2022 09:20 Відповісти
Не було чим воювати. Ну серйозно, Софія.. Якби тоді пішли у наступ на Крим, нас би давно розбили в Києві. І ВСЕ,,,
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08.02.2022 09:22 Відповісти
Но немецкая власть себя ведёт отвратительно . То крик про бандеровцев поднимали , то Медведчука Меркель хвалила - немецкая власть полностью под кацапами
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08.02.2022 09:31 Відповісти
Під коцапами чи ні, але ми маємо використовувати всі можливості. Ми не виживемо без цього.
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08.02.2022 09:35 Відповісти
Есть выражение - метать бисер перед свиньями. Может Украине пора себя самой уважать , тогда и другие будут относится с уважением
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08.02.2022 09:38 Відповісти
Треба мєтать дурниці як зеленський ?
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08.02.2022 09:50 Відповісти
Приехал Джонсон - прислал самолеты с оружием ( которых Германии не пускала над своей территорией)
приехал Рютте - тоже отправляет оружие , хотя раньше пел под дудку немцев
приехал Эрдоган - тоже помагает чем может .
Приехали словаки, австрияки, чехи - отправляют оружие Украине
И ТУТ ПРИЕЗЖАЕТ ДУРА ИЗ ГЕРМАНИИ ОПЯТЬ ВЫСКАЗЫВАТЬ ОЗАБОЧЕНООСТЬ И МЕШАТЬ ДРУГИМ СТРАНАМ ПОМАГАТЬ УКРАИНЕ .
??
ее встретил Кулеба - И ХВАТИТ .
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08.02.2022 09:42 Відповісти
Це все тому, що зеля запустив закордонну політику.
Він нею просто не займався.
Відкидати такого потужного союзника як Німеччина найбільша дурість. Адже саме вони вводять економічні санкції від ЄС. Не дають зброю - то працюйте з іншими важелями !!!!
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08.02.2022 09:49 Відповісти
Думаю , что работа с Германией и Францией с самого начала была спланирована хремлем через мертветчука . Именно потому с перых дней конфликта Меркель рекомендовала Украине ввести в переговорный процесс мертветчука и пела ему деферамбы , что основную массу украинцев шокировало .
Именно потому конфликт 8 лет как нарыв, потому что Франция и Германия его замазывают кремом ОЗАБОЧЕННОСТИ . А вот Джонсон за несколько дней решил нарыв прорвать . И Эрдоган включился в хирургию и страны Балтии и Польша - бо всем надоел оборзевший сосед
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08.02.2022 13:02 Відповісти
При Порошенко такого не було.
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08.02.2022 09:14 Відповісти
При пороху були підписані так звані мінські угоди на умовах росії...
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08.02.2022 10:06 Відповісти
напомни, это те самые минские которые очень НЕ нравятся кацапам, потому что - санкции, от которых у кацапов подгорает по-полной?)
И те самые минские, которые кацапы хотят ОТМЕНИТЬ, верно?
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08.02.2022 10:08 Відповісти
Одно из немногих правильных решений Зе, что начал действовать прагматично. Вам покуй на нас, нам покуй на вас, нех о чем разговаривать
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08.02.2022 09:17 Відповісти
возможно, что агенты всякие козыри
успешно выполняют полученные задания
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08.02.2022 09:24 Відповісти
Справжня причина - що Єрмак подолав ковід. І тепер може зустрітись з пані Бербок особисто, а не присилати свого заступника
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08.02.2022 09:24 Відповісти
Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия, - Кулеба /Украина Кулебы с Германией договорилась, а Украина Зеленского с Германией не договорилась. Придёт Украина Коломойского и всех рассудит.
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08.02.2022 09:44 Відповісти
Скажу одно, очень хорошо к ней отношусь. Партия Зеленых всегда поддерживала Украина. НО сейчас она уже представляет всю страну, а не видение своей партии, увы...
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08.02.2022 09:48 Відповісти
Правильне рішення, німчура нам не друг.
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08.02.2022 09:53 Відповісти
З путлєром воно готове зустрічатися, а з Бербок ні?
Це відверта зрада. Бербок з партії зелених, які завжди займали проукраїнську позицію (згадайте Ребеку Хармс). Зараз Бербок займає посаду міністра закордонних справ. Це відвертий саботаж на дипломатичному фронті. При Порошенко такого не було.
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08.02.2022 09:55 Відповісти
При порошенці були підписані мінські угоди на умовах росії
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08.02.2022 10:08 Відповісти
Зеленський тільки Європі може характер показувати а на відкриті образи пу і лу кішка тонка щось відповісти а то мало чого ще продукцію кварталу перестануть купляти
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08.02.2022 10:08 Відповісти
"Я відправив її туди. Вона вирушить на лінію фронту і оцінить ситуацію" (Шольц).
Якби гер Канцлер справді хотів "оцінити ситуацію", то направив би туди професійних німецьких військових з досвідом ведення бойових дій для фахового обговорення ситуації з нашими військовими.
Вибачте три рази: як зможе з одного відвідання "оцінити ситуацю" ця ... стара піхва з двома вухами?
PS. Правильно зробили, що послали нах. Скоро і Америка із союзниками так зробить. Може гер Канцлер самі "дотяпають", чим закінчується "сидіння одною сракою на двох базарах" (чи війни на два фронти)...
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08.02.2022 13:11 Відповісти
німці завжди були на боці підорахи. Ще з часів Другої світової війни.
Пакт Молотова-Ріббентропа згадайте.
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08.02.2022 13:25 Відповісти
 
 