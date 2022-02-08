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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах, - Кулеба

Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах, - Кулеба

На його думку, навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що не знає жодної країни ЄС, яка б стверджувала, що Україна не виконує Мінські домовленості.

За його словами, всі домовленості, які були досягнуті під час нормандського саміту в Парижі у 2019 році, Україною виконані.

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"Все, що Україна взяла на себе - ми все зробили. Росія не зробила нічого з цього" - наголосив міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах. За словами міністра, після цієї фрази в Росії одразу зробили "досить дивний висновок", що такою заявою Україна відмовляється від виконання мінських угод як таких.

За словами Кулеби, такі заяви Росії нагадують ультиматум - мінські угоди мають бути виконані на їхніх умовах або не будуть виконані взагалі.

"Це демонструє російську логіку" - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України до чогось, вона не є життєздатною. Можуть бути пропозиції, але якщо вони будуть для нас неприйнятними, то вони будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".

Відповідаючи на запитання зі студії щодо дієвості переговорного процесу, Кулеба сказав: "Можна називати нормандський формат і мінський процес говорильнею, але завдяки цій "говорильні" не стріляють гармати і немає великої війни. І чим довше триватиме дипломатичний процес, тим краще". За його словами, "він важкий, він виснажливий", але потрібно рухатися цим шляхом.

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Кулеба зазначив, що, на жаль, серйозні санкції за паспортизацію Росією українських громадян не були застосовані. "І сьогодні на переговорах ми цю тему активно обговорювали. Ми не можемо примусити ЄС щось робити, але ми постійно наполягаємо на тому, що навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії, ще до того, як вони, можливо, вдадуться до якихось нових збройних дій" - сказав міністр.

Автор: 

перемовини (3027) росія (66461) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
Будапештські домовленості, мінські ... Та хто небудь згадає, які домовленності чи договора раша виконала?
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08.02.2022 08:54 Відповісти
+19
Після вчорашнього махання ЯДЕРНОЮ ДУБИНОЮ перед МАКРОНОМ, Путін - це вже не українська проблема...а загальносвітова... На кшталт північнокореяньського Кім чен Пиха....
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
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08.02.2022 08:56 Відповісти
+19
Про які мінські домовленості може йти мова коли в терористичних республіках роздано 700 тисяч рос. паспортів це кожен третій ,коли главарі лднр входять в партію "единая росия" ,а в школах вчатся за програмою рф з лютою ненавистю до Украіни .
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08.02.2022 09:01 Відповісти
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Троль кремлевский?
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08.02.2022 08:56 Відповісти
Будапештські домовленості, мінські ... Та хто небудь згадає, які домовленності чи договора раша виконала?
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08.02.2022 08:54 Відповісти
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією
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08.02.2022 09:26 Відповісти
ошибка наша в том что Минские угоды мы никак не связали с Будапештским меморандумом а там все прямо прописано про ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ И КТО ОБЯЗАН ИХ ГАРАНТИРОВАТЬ ПО БУДАПЕШТУ.. вот связать два Документа Минск и Будапешт и просто молча ждать от тогда Рашка в истерике забьется ибо для нее Будапешт его соблюдение-- смерти подобно ...так как это КРым отдай верни Украине... и ОРЛДО верни.... и свои ихтамнема- войска выведи...
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08.02.2022 08:54 Відповісти
Патологічно хвора фашистська держава, що тут думати.
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08.02.2022 08:56 Відповісти
на це був час. але один волав про безальтернативність , а інший кудись там заглядав.
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08.02.2022 08:59 Відповісти
Такие все умные сейчас стали....Порох один противостоял Пукину и пропаРашкинским Трампу, Меркель и Олланду....
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08.02.2022 09:13 Відповісти
нє, розумний у нас тільки Петро Олексійович...довгих йому років...каторжних робіт.
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08.02.2022 09:19 Відповісти
Если учитывать, как синхронно Пукин и преЗЕдент синхронно пытаются утопить Пороха, после роста его рейтинга - оказался он умнее многих....
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08.02.2022 09:26 Відповісти
ріст рейтингу як і якась синхронність існують лише у хворій уяві адептів секти святого Петра. Як і його політична геніяльність, яку він підтвердив нищівною поразкою неадекватному кловуну.
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08.02.2022 10:08 Відповісти
Якщо не дурень,то хворий
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08.02.2022 10:17 Відповісти
Хто саме?
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08.02.2022 12:43 Відповісти
Мабуть заламали руки і прив'язали до стільця та заставили підписати цій забов'язання та щей в такі черговості пунктів? Чи такий розумний сивочилий гетьман не міг своїми мізками докумекати, що свої підписом цього папірця закладає бомбу під майбутнє України?
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08.02.2022 09:55 Відповісти
Мабуть тоді загроза захоплення країни паРашкою була набагато реальнішою і кремлівський педофіл це довів, захопивши Дебальцево, яке за підписаними документами повинно було бути не окупованим, але всі ці Трампи, Меркелі і Оланди цьому не дуже пручалися...
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08.02.2022 10:02 Відповісти
Може й так, а може й ні. Але порошенко повинен був передбачити, що підписуати угоду з такою чергою єтапів, дорівнює державні зраді. Або навіть на кінці своєї каденції через верховну раду міг би зробити кроки що до неприйняття цих угод в Україні, наприклад, через провал їх ратифікації в ВРУ.
Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.

Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
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08.02.2022 10:23 Відповісти
Що він мав передбачити, без грошей у бюджеті й відсутністю армії як такої? Всі такі вумні зараз рассуждать, на 8му році війни, коли армія була пограбована кривавим шоколядником до стану однієї з найпотужніших в Європі і топ-20 у світі, а тоді треба було підписувати те, що можна було підписати, щоб виграти час. Звісно все це для того, щоб тепер кожен вумний представник наріду, сидячи на дивані в не розтрощеному "Градами" домі, міг рассуждать, як же тоді Порох лаханулся і який він зрадник.
Смішно, сумно й гидко таке читати.
Ніхто йому оди співати не змушує, політичні преференції - то особиста справа кожного, але нащо й далі травити настільки ідіотську чорнуху? Кацапи аплодують стоячи...

Зеленя зараз президент, і крім того, щоб просаджувати ковідний (та взагалі весь) бюджет на дороги та заглядати у блаженні очі Путіну у пошуках міра пасєрєдінє, у нього на щось більше розуму поки що не вистачає. Ну, а його епічні пригоди часів Майдану та початку війни красномовно свідчать, що він робив би на посаді Президента тоді. Чкурнув би до Ростова поперед Яника.
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08.02.2022 11:17 Відповісти
ОПЗЖ, та БПП і НФ у прошлу каденцію хотіли прийняти Мінськи угоди. Батьківщина, Самопомочь та представники Свободи блокували трибуну Раду, заважая голосуванню, а хтось кинув тоді бойову гранату у НГ - підписання було зірвано. Алеж ХОТІЛИ проголосувати.
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08.02.2022 20:05 Відповісти
Таку позицію підтримую...
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08.02.2022 08:55 Відповісти
Після вчорашнього махання ЯДЕРНОЮ ДУБИНОЮ перед МАКРОНОМ, Путін - це вже не українська проблема...а загальносвітова... На кшталт північнокореяньського Кім чен Пиха....
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
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08.02.2022 08:56 Відповісти
А оця кульоба лише мені огидна?
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08.02.2022 08:57 Відповісти
Ну, то піди замість нього , та все розрулюй....

Півгодини вистачить?
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08.02.2022 09:03 Відповісти
Повелитель лаптестана мелкий пи..дюк ***** 1 поставил на них жирный крест когда начал раздавать паспорта с двуглавым мутантом на обложке . Так что тут не о чем разговаривать .
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08.02.2022 08:59 Відповісти
Про які мінські домовленості може йти мова коли в терористичних республіках роздано 700 тисяч рос. паспортів це кожен третій ,коли главарі лднр входять в партію "единая росия" ,а в школах вчатся за програмою рф з лютою ненавистю до Украіни .
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08.02.2022 09:01 Відповісти
Минск-2 не запрещает любому гражданину Украины получить любой паспорт любой страны.
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Так в чем вопрос, сдаешь украинский паспорт и получаешь.
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08.02.2022 09:28 Відповісти
У меня вопросов нет как раз. Минск-2 и паспорта вообще никак не связаны. Всё равно как сказать - они там сейчас едят репу, поэтому Минск-2 теряет силу.
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08.02.2022 09:32 Відповісти
В общем, никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.

Михаил Михайлович Ходаренок - экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
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08.02.2022 09:01 Відповісти
Есть четкий индикатор: репродуктор ***** --- Жирик. То он с пеной у рта рассказывал, как будет через два часа маршировать по Крещатику и т.д., ----и тут как обрезало! Жирик уже не воюет...))

И весь хор пропагандонов кремлевского мерзавчика заткнулся, только понеслось : Украина --- братский народ, мы и не думали воевать! Начали сохранять лицо (вернее, ботоксную рожу) своему фюрерку, когда тот начнет отвод войск....
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08.02.2022 09:15 Відповісти
РФ - сторона конфликта согласно Минских соглашений . Путину не нравится , но "терпи , моя красавица " ! 😃🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.02.2022 09:03 Відповісти
Стороны конфликта юридически однозначно указаны в пункте 2 Минска-2.
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08.02.2022 09:10 Відповісти
***** непередбачуване
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08.02.2022 09:04 Відповісти
Смирение воина и смирение нищего - разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволит опустить голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже него, мели пол перед ним.
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08.02.2022 09:05 Відповісти
Росіч це бензоколонка з якої всі качають бензин. Її не вигідно повністю ламати, поки є що качати. Того росіян всі сприймають в світі як лохів... Лохів що одягнули одежу балерин на доярок... Але всеодно доярки, бо балет танцювати не вміють, не та грація, не той фасон...
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Разберитесь с выдачей паспортов кацапских .
Лишите этих предателей гражданства Украины .
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08.02.2022 09:10 Відповісти
Договора соблюдаются только в двух случаях: если заключаются между двумя порядочными людьми\странами или есть третья сторона, которая может призвать к ответственности за несоблюдение. Хрюсская пе@ерация не порядочная страна, поэтому если не собираетесь кацапским свиньям бить рыла за несоблюдение, то эти пакты хла-макарона можете засунуть себе в отверстия для швабр и бутылок.
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08.02.2022 09:11 Відповісти
Выгоняй кацапов из своего дома! А потом будешь нам советы давать, ватник подгорелый.
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08.02.2022 09:17 Відповісти
украина тоже всех не выгнала. в лднре сидят и крыму. это не мешает вам обсуждать любую тему. зачем грубить?
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08.02.2022 10:42 Відповісти
Подватник горелый.
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08.02.2022 09:19 Відповісти
непорядочная
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08.02.2022 14:35 Відповісти
Цапи, Україні не указ!
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08.02.2022 09:12 Відповісти
Нет российских или украинских интерпретаций:

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.

10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .

12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.

13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.


В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Викитеке есть тексты по теме: «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений »

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. - Да, и про Россию и агрессию России здесь ни слова.
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08.02.2022 09:15 Відповісти
Что это за вольный пересказ?! А где передача контроля Украине украинско-хрюсской границы?
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08.02.2022 09:28 Відповісти
А где первые пункты о прекращении огня, обмене пленными, выводе иностранных войск, разоружении незаконных вооруженных формирований и т. д. и т. п.
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08.02.2022 09:32 Відповісти
"и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции"
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08.02.2022 10:38 Відповісти
Кулеба в сложившийся ситуации выглядит более патриотично чем гарант....
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08.02.2022 09:17 Відповісти
Знову зрада? президент що шістірка яка має бігати по всюди? є відомства нехай працюють, вони гроші отримують за це....а Зеленський молодець
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08.02.2022 09:38 Відповісти
НЕ понимаю зачем Порошенко подписал НЕ выгодные Минские соглашение если они развалят Украину ПЕТя ДУРАК
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08.02.2022 09:30 Відповісти
навмисно підписав...
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08.02.2022 09:39 Відповісти
Може то ви дурак ?
Петя підписав, то треба було його лишати на другий термін щоб він все те і вирішував.
Але ж ви обрали тупого клована, яке в дипломатії взагалі не шарить. Він же завжди думав що дипломат то кейс. Ех...
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08.02.2022 09:46 Відповісти
Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.

Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
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08.02.2022 10:18 Відповісти
Люблю я наших демагогов! Что значит выполнять договор на чьих-то условиях? ....Я как-то считал, что договор - есть подрисанный двумя или более сторонами документ, предназначенный для неукоснительного выполнения подписантами по-пунктно....Не? В Украине не так?....А. я понял, - Вы не понимаете- Это другое....
Или Сывочолого в лес вывозили под Минском? Милицейского слоника делали?.....А-а-а-а. Ну тогда другое дело...Я понял.
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08.02.2022 10:28 Відповісти
Первыми пунктами там идут прекращение огня и передача контроля над границей.

Россия и сепары выполнили эти обязательства? Нет.

А хотят сразу выборы да еще и изменения в Конституцию.

Обойдутся.
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08.02.2022 11:11 Відповісти
Я что-то, оспариваю?
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08.02.2022 11:46 Відповісти
Украина будет федерализирована через автономию ОРДЛО?
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08.02.2022 12:03 Відповісти
Міністр може і не в курсі, адже всім заправляє агент Єрмак...
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08.02.2022 12:11 Відповісти
 
 