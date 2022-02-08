Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах, - Кулеба
На його думку, навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що не знає жодної країни ЄС, яка б стверджувала, що Україна не виконує Мінські домовленості.
За його словами, всі домовленості, які були досягнуті під час нормандського саміту в Парижі у 2019 році, Україною виконані.
"Все, що Україна взяла на себе - ми все зробили. Росія не зробила нічого з цього" - наголосив міністр.
Кулеба підкреслив, що Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах. За словами міністра, після цієї фрази в Росії одразу зробили "досить дивний висновок", що такою заявою Україна відмовляється від виконання мінських угод як таких.
За словами Кулеби, такі заяви Росії нагадують ультиматум - мінські угоди мають бути виконані на їхніх умовах або не будуть виконані взагалі.
"Це демонструє російську логіку" - зазначив міністр.
Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України до чогось, вона не є життєздатною. Можуть бути пропозиції, але якщо вони будуть для нас неприйнятними, то вони будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".
Відповідаючи на запитання зі студії щодо дієвості переговорного процесу, Кулеба сказав: "Можна називати нормандський формат і мінський процес говорильнею, але завдяки цій "говорильні" не стріляють гармати і немає великої війни. І чим довше триватиме дипломатичний процес, тим краще". За його словами, "він важкий, він виснажливий", але потрібно рухатися цим шляхом.
Кулеба зазначив, що, на жаль, серйозні санкції за паспортизацію Росією українських громадян не були застосовані. "І сьогодні на переговорах ми цю тему активно обговорювали. Ми не можемо примусити ЄС щось робити, але ми постійно наполягаємо на тому, що навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії, ще до того, як вони, можливо, вдадуться до якихось нових збройних дій" - сказав міністр.
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Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.
Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
Смішно, сумно й гидко таке читати.
Ніхто йому оди співати не змушує, політичні преференції - то особиста справа кожного, але нащо й далі травити настільки ідіотську чорнуху? Кацапи аплодують стоячи...
Зеленя зараз президент, і крім того, щоб просаджувати ковідний (та взагалі весь) бюджет на дороги та заглядати у блаженні очі Путіну у пошуках міра пасєрєдінє, у нього на щось більше розуму поки що не вистачає. Ну, а його епічні пригоди часів Майдану та початку війни красномовно свідчать, що він робив би на посаді Президента тоді. Чкурнув би до Ростова поперед Яника.
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
Півгодини вистачить?
И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.
Михаил Михайлович Ходаренок - экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
И весь хор пропагандонов кремлевского мерзавчика заткнулся, только понеслось : Украина --- братский народ, мы и не думали воевать! Начали сохранять лицо (вернее, ботоксную рожу) своему фюрерку, когда тот начнет отвод войск....
Лишите этих предателей гражданства Украины .
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Викитеке есть тексты по теме: «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений »
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. - Да, и про Россию и агрессию России здесь ни слова.
Петя підписав, то треба було його лишати на другий термін щоб він все те і вирішував.
Але ж ви обрали тупого клована, яке в дипломатії взагалі не шарить. Він же завжди думав що дипломат то кейс. Ех...
Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
Или Сывочолого в лес вывозили под Минском? Милицейского слоника делали?.....А-а-а-а. Ну тогда другое дело...Я понял.
Россия и сепары выполнили эти обязательства? Нет.
А хотят сразу выборы да еще и изменения в Конституцию.
Обойдутся.