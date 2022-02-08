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Україні не варто розраховувати на протиракетні комплекси від партнерів: треба робити свою ракетну програму, - Міноборони

Україні не варто розраховувати на протиракетні комплекси від партнерів: треба робити свою ракетну програму, - Міноборони

Україна повинна працювати над власною протиракетною програмою та не розраховувати на допомогу міжнародних партнерів, які не подарують потужні протиракетні комплекси, аби не дратувати росіян.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання, чи є в України перспективи отримати комплекси протиракетної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми кажемо про протиракетну оборону, протиповітряну, вона передбачає величезну ракетну програму, яку треба робити свою. Ця програма в проєкті написана, вона спланована на 10 років, вона передбачає значні асигнування. Зараз вона проходить тестування в Апараті РНБО і потім буде затверджена, і далі уряд буде вже писати державну цільову програму. Це коли ми робимо своє. У нас є потужні українські підприємства з серйозним бекграундом такі як КБ Луч, КБ Південне. Ми спроможні робити своє. Але звісно сьогодні нам потрібні різного рівня захисту системи. Щось ми може отримаємо від наших партнерів, але мріяти про якісь великі дорогі потужні комплекси, - я пропоную, щоб не було тих ілюзій з двох причин. По-перше, ніхто нам їх не подарує, по-друге, саме це і буде головним резоном не провокувати росіян", - наголосив Резніков.

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Він висловив жаль з приводу того, що ідея Кремля розколоти єдність НАТО та Європи поки що спрацьовує, підтвердженням чого є призначення європейських політиків до наглядових рад "Газпрому" або згадана політика "не провокувати Росію".

Автор: 

оборона (4856) ПРО (70) ракети (4094) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+13
Де гроші на "Сапсан"? На два дивізіони "Нептунів"???
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08.02.2022 09:12 Відповісти
+12
Вам про це з 2019 говорять. Але ж ви закинули все розпочате попередниками.
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08.02.2022 09:17 Відповісти
+7
30 лет незалежности надо было делать или 8 лет войны надо было делать ... а теперь поздно пить боржоми..
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08.02.2022 09:12 Відповісти
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Де гроші на "Сапсан"? На два дивізіони "Нептунів"???
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08.02.2022 09:12 Відповісти
Зелені дюже хитрі. Вони прагнуть затвердити В.Р. ракетну програму на 250 млрд гривень.А потім прийняти закон, що Ракетна програма буде фінансуватися окремою стрічкою в бюджеті. Тобто зєлєнців скоро й не буде. а Ракетна програма буде автоматично фінансуватися ще 10 років.
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08.02.2022 09:30 Відповісти
глазки прорезались на третий год правления
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08.02.2022 15:23 Відповісти
30 лет незалежности надо было делать или 8 лет войны надо было делать ... а теперь поздно пить боржоми..
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08.02.2022 09:12 Відповісти
за 5 років Порох провів модензацію совецького хламу ПВО та залишив задєл ЗЄ-жабі

але за три три ЗЕ повністю просране оборонзамовлення
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08.02.2022 15:27 Відповісти
у пэдроинкогнито рашисты взорвали все склады с боеприпасами... ни патронов ни ракет ни спутников...ничего.... между минском 1 и 2 потерял 500кв км територии Украины... пэдро был обдурен путлером с зеленым коридором под Иловайском... в Южной сопле положил все боеспособные части.. воровал с оборонного бюджета... Ротердам+ на пэдро негде поставить... последнее дело быть ботинком у такого пэдра..
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08.02.2022 17:11 Відповісти
чого ж ти такий розумний не йшов в президенти?
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09.02.2022 15:50 Відповісти
у пэдроинкогнито рашисты взорвали все склады с боеприпасами... ни патронов ни ракет ни спутников...ничего.... между минском 1 и 2 потерял 500кв км територии Украины... пэдро был обдурен путлером с зеленым коридором под Иловайском... в Южной сопле положил все боеспособные части.. воровал с оборонного бюджета... Ротердам+ на пэдро негде поставить... последнее дело быть ботинком у такого пэдра..
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Краще пізніше..ніж ніколи
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08.02.2022 09:13 Відповісти
оно то так, но еще неделю назад главноконамдующий, верховный который, а за ним арахамиии причие утверждали

у нас уже 8 лет война.

а сейчас как раз, после 8 лет войны, настала пора начать разрабатывать
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08.02.2022 09:18 Відповісти
ну ты тупой...
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08.02.2022 09:27 Відповісти
Так потрібно не патякати а посилено працювати та робити своє ППО...
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08.02.2022 09:13 Відповісти
а дарогі ?
а Ворівництво ?
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08.02.2022 15:28 Відповісти
Интересно, хватит ракетной программы на обеспечение всех родственников?
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08.02.2022 09:17 Відповісти
Рогозину хватает Особенно на косметике и бухле
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08.02.2022 09:36 Відповісти
Вам про це з 2019 говорять. Але ж ви закинули все розпочате попередниками.
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08.02.2022 09:17 Відповісти
Думаю якщо потрібно буде, то в Україні буде скільки зброї, що Афганістан для цапів покажеться іграшкою.
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08.02.2022 09:21 Відповісти
Зброя буде, питання коли її освоювати
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08.02.2022 09:23 Відповісти
Надумали, мля. Не пройшло і тридцять років. Молодці, світлі голови
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08.02.2022 09:22 Відповісти
Ну чому це не варто?
А раптом у якоїсь країни є необхідність в утилізації і таких систем.....
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08.02.2022 09:23 Відповісти
Так.Ракетну програму,що вже впроваджувалась при Полтораку,й загальмувалась при Хомчаку-Рєзніку.
Бо на ракетах не наваришся,як на харчуванні,чи броньовиках.
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08.02.2022 09:25 Відповісти
Да, было, внедрили "модернизированные" шестидесятилетние с125. Которые будут уничтожены при первом же ракетном обстреле.
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08.02.2022 09:53 Відповісти
Певно,цим будуть унічтожать ?
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08.02.2022 09:56 Відповісти
У них есть стратегическая авиация, всякие ту 160 ( которые кацапам отдали за газ) или ту 95, которые вполне могут накрыть крылатыми ракетами дальнего действия все наше ПВО, даже не пересекая границу.
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08.02.2022 10:01 Відповісти
Ти за ядєрну бомбочку забув повідомити.
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08.02.2022 10:03 Відповісти
Причем тут ядерное оружие ? У кацапов после совка крылатых ракет как дерьма. Только в 90ых годах, Украина передала за оплату за газ что то около 500 штук х-55. Не считая современных разработок.
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08.02.2022 10:23 Відповісти
То что у власти кацапов стоят тираны, самодуры и коррупционеры, не отменяет факта что оружия там как у дурака фантиков, в т. ч. отданного Украиной в 90х "в рамках Будапештского меморандума"
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08.02.2022 11:23 Відповісти
І що з цього ?
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08.02.2022 11:33 Відповісти
То, что не надо недооценивать кацапов
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Их надо херачить из всех видов вооружений - нахера их оценивать?
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08.02.2022 15:11 Відповісти
Да пусть хоть щас накрывают! Сразу после этого на рашке можно ставить крест как на суверенном государстве! Херячить ее будут всем миром сразу после такого!
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08.02.2022 15:12 Відповісти
Похоже, уже поздно, надо договариваться с Западом!!!
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08.02.2022 09:25 Відповісти
Противоракетные это хорошо, а ракетные, которые превратят парашу как минимум до Урала в радиоактивный пепел- ещё лучше. А насчёт боеголовок одна киевлянка всё уже сказала.
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08.02.2022 09:27 Відповісти
Це що,наш міністр оборони хоче попросити ***** із нападом на Україну почекати ще 10 років.В Україні даже нема кому перевірити та наказати тих хто всі 8 років саботував створення протиракетної оборони та розкрадав кошти виділенні на її створення.Адже всі розкрадені бюджетні кошти на виділені на оборону розкрадовали і розкрадають під грифом ,,Цілком таємно,,
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08.02.2022 09:28 Відповісти
И что сделала зе-команда для этого?
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08.02.2022 09:29 Відповісти
Блин, зашевелись . Да украинские ракеты будут - лучшие. !!!
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08.02.2022 09:34 Відповісти
во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать россиян", - подчеркнул Резников.

С каких пор одевание бронежилета стало провокацией к выстрелу? А, я понял - в дурдоме всё наоборот.
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08.02.2022 09:35 Відповісти
Для себя давно осознал: с идиотами лучше не сталкиваться, но если уже не избежать, то бороться ихними же методами. Так что вполне можно менять риторику, повторяя слова идиотов, в данном случае: "Мы на своей земле и на ней вправе делать всё, что захотим".
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08.02.2022 09:39 Відповісти
Які ракети? А на Веселе будівництво що залишиться. Та й таваріщ Путєн можєт осєрчять
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08.02.2022 09:35 Відповісти
Украине....!!!!.....надо давно иметь уже свой ..... ДРЛО!!!!.....и переброска Анов в России ярчайшее тому подтверждение.
Сидели жевали сопли на кварталах? А ведь есть все в пазле, надо было только собрать до кучи.
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08.02.2022 09:40 Відповісти
та ты шо!?.. а чого ж не наполіг на ракетах для ЗСУ замість "великого крадівництва" Зє Бєні?
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08.02.2022 09:58 Відповісти
Твою ж дивізію МО прозріло. Ви там що розумово відсталі? Нахріна оця сцянина, дибіли. Вам про це 3 роки говорять, ідіоти ви не дороблені.
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08.02.2022 10:10 Відповісти
Ліпите велику рогатку, берете курво великі куски асфальту з "Великого крадівництва" - Росія тут точно обосреться . 100-500%
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08.02.2022 10:22 Відповісти
Такое ощущение, что журналисты вынуждены разговаривать с клиническими идиотами.
Сами говорят про 8лет войны, а у них даже плана ракетной программы нет.
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08.02.2022 10:29 Відповісти
Есть тонкий инженерный анекдот....Приходит начальник (на уровне министра или зама....) в патентное бюро. И говорит, что он придумал уникальную машину. Предоставляет корявый рисунок от руки. Машина будет работать так. На входе засыпается всякий мусор. Далее оператор нажимает соответствующую кнопку, например "Рубашки 50 размер, цвет - белый, количество - 100 штук" и все....машина начинает изготавливать рубашки. Из того же мусора, при нажатии кнопки "Кубинские сигары, количество 100 шт" начинает изготавливать отменные кубинские сигары.....Ну в общем, чего пожелает фантазия...Эксперт изумленно вскрикнул, - Дак это же Нобелевская премия! А как? На каком принципе будет работать ваша уникальная машина и как ее изготовить?
На, что начальник деловито ответил, - ТАК ЭТО НЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ! ЭТО ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРОВ!
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08.02.2022 10:43 Відповісти
Это сказали ЗЕминистры которые за весь 2021 год и литра пального для ЗСУ не закупили
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08.02.2022 14:13 Відповісти
а что ж вы суки - 2, 5 года хер свой дро*или???????
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08.02.2022 15:58 Відповісти
 
 