Україні не варто розраховувати на протиракетні комплекси від партнерів: треба робити свою ракетну програму, - Міноборони

Україна повинна працювати над власною протиракетною програмою та не розраховувати на допомогу міжнародних партнерів, які не подарують потужні протиракетні комплекси, аби не дратувати росіян.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання, чи є в України перспективи отримати комплекси протиракетної оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми кажемо про протиракетну оборону, протиповітряну, вона передбачає величезну ракетну програму, яку треба робити свою. Ця програма в проєкті написана, вона спланована на 10 років, вона передбачає значні асигнування. Зараз вона проходить тестування в Апараті РНБО і потім буде затверджена, і далі уряд буде вже писати державну цільову програму. Це коли ми робимо своє. У нас є потужні українські підприємства з серйозним бекграундом такі як КБ Луч, КБ Південне. Ми спроможні робити своє. Але звісно сьогодні нам потрібні різного рівня захисту системи. Щось ми може отримаємо від наших партнерів, але мріяти про якісь великі дорогі потужні комплекси, - я пропоную, щоб не було тих ілюзій з двох причин. По-перше, ніхто нам їх не подарує, по-друге, саме це і буде головним резоном не провокувати росіян", - наголосив Резніков.

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Він висловив жаль з приводу того, що ідея Кремля розколоти єдність НАТО та Європи поки що спрацьовує, підтвердженням чого є призначення європейських політиків до наглядових рад "Газпрому" або згадана політика "не провокувати Росію".