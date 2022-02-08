На Миколаївщині відремонтують під'їзди до обласного центру з боку Одеси та Херсона, - Служба автодоріг

У Миколаївській області цього будівельного сезону стартує масштабна реконструкція під’їздів до Миколаєва і траси Одеса – Мелітополь-Новоазовськ.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Капітальний ремонт цих відрізків автошляху стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ з розширенням її до 4-х смуг руху", - розповіли в автодорі.

Роботи виконуватимуться за програмою "Велике будівництво".

Капітальним ремонтом буде охоплено два відрізки траси М-14. Один із них розташований між селом Весняне та храмом Святого Миколая у Варварівці. Друга ділянка, де пройде капітальний ремонт дороги з розширенням, пролягає від Тернівської кільцевої розв'язки до повороту на об'їзну Миколаєва.

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Дорожникам належить розширити проїзну частину, зміцнити узбіччя, влаштувати дренажну систему, встановити бар'єрну огорожу та опори електроосвітлення.

Окремим етапом робіт стане демонтаж рекламних конструкцій, розташованих уздовж узбіччя та на розділювальній смузі, які наразі перешкоджають проведенню робіт.

Зазначається, що після розширення дороги М-14 на під'їздах до Миколаєва аналогічні роботи продовжаться на інших ділянках траси.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що з початку реалізації інфраструктурної програми Президента вже було збудовано та відновлено понад 14 000 км основних доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 000 км.

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