УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9127 відвідувачів онлайн
Новини
1 430 7

На Миколаївщині відремонтують під'їзди до обласного центру з боку Одеси та Херсона, - Служба автодоріг

На Миколаївщині відремонтують під'їзди до обласного центру з боку Одеси та Херсона, - Служба автодоріг

У Миколаївській області цього будівельного сезону стартує масштабна реконструкція під’їздів до Миколаєва і траси Одеса – Мелітополь-Новоазовськ.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Капітальний ремонт цих відрізків автошляху стане відправною точкою у подальшій масштабній реконструкції автодороги М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ з розширенням її до 4-х смуг руху", - розповіли в автодорі.

Роботи виконуватимуться за програмою "Велике будівництво".

Капітальним ремонтом буде охоплено два відрізки траси М-14. Один із них розташований між селом Весняне та храмом Святого Миколая у Варварівці. Друга ділянка, де пройде капітальний ремонт дороги з розширенням, пролягає від Тернівської кільцевої розв'язки до повороту на об'їзну Миколаєва.

Читайте також: Реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород" завершується, - ОДА

Дорожникам належить розширити проїзну частину, зміцнити узбіччя, влаштувати дренажну систему, встановити бар'єрну огорожу та опори електроосвітлення.

Окремим етапом робіт стане демонтаж рекламних конструкцій, розташованих уздовж узбіччя та на розділювальній смузі, які наразі перешкоджають проведенню робіт.

Зазначається, що після розширення дороги М-14 на під'їздах до Миколаєва аналогічні роботи продовжаться на інших ділянках траси.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що з початку реалізації інфраструктурної програми Президента вже було збудовано та відновлено понад 14 000 км основних доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 000 км.

Читайте: Активна фаза реконструкції злітної полоси аеропорту в Житомирі стартує у травні, - ОДА

Автор: 

дороги (3080) Миколаївська область (2304) Велике будівництво (742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взимку будують ? Там снігу нема ?
показати весь коментар
08.02.2022 09:26 Відповісти
У нас уже субтропіки. Трохов кинуло снігу, пару тижнів як, та підморозило на пару-тройку днів. І усе, слякота, багнюка, тумани, дощі...
показати весь коментар
08.02.2022 09:29 Відповісти
Ага. Тим часом дороги в самому Миколаєві просто ФХЛАМ. Особливо ті, по яким рухається ця зернова нечисть. Вже самі там застрягають.
Плюс до усього дороги у віддалених житлових кварталах такі, що ноги поламати можна. Ніц ніхто, ніц нікому; всі сили кинуті на велике крадівництво довкола міста.
показати весь коментар
08.02.2022 09:27 Відповісти
ну не в хлам...так в хламЧИК...
показати весь коментар
08.02.2022 12:30 Відповісти
Дорогу между Херсоном и Николаевом подмарафетили в декабре 2019. С тех пор зерновые фуры опять их раздолбали. Сделайте им наконец отстойники и расширьте несчастные оставшиеся 20-30 км между городами до 2 + 2 полосы.

По несколько раз асфальтируют Киев-Борисполь вместо важного южного корридора с кучей перегруженных фур.
показати весь коментар
08.02.2022 09:33 Відповісти
15 км там двухполоски. Два кусочка - 10 и 5
показати весь коментар
08.02.2022 09:45 Відповісти
не понимаю о чем новость если на єтих двух участках, в одном направлении, работы уже сделаны?
показати весь коментар
08.02.2022 12:29 Відповісти
 
 