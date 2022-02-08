Макрон похвалив Зеленского за виконання зобов’язань і відкликання законопроєкту, який не відповідав мінським угодам

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив тезу, яку неодноразово заперечувала українська влада – що проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" знятий з розгляду ВР за домовленістю в рамках Нормандського формату, де цього вимагала Росія.

Про це він заявив у ніч на вівторок на пресконференції у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон схвально охарактеризував це рішення українського керівництва.

"Хочу привітати зусилля президента Зеленського з виконання зобов’язань, які він взяв на себе у рамках (Нормандського) формату, в тому числі зобов’язання відкликати закон (очевидно, проєкт закону. – Ред.), який не відповідав мінським угодам. І цей закон за ініціативою Зеленського був відкликаний", - заявив він.

Макрон не уточнив назву законопроєкта, про який йдеться, однак, як зазначає видання, останнім часом було відкликання з ВР лише одного законопроєкту – "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій. Формально він був відкликаний рішенням уряду, який для цього провів екстрене засідання перед нормандською зустріччю на рівні радників у Парижі. Однак, як повідомляла "ЄП", насправді ініціатором відкликання проєкту була Банкова, бо це була вимога РФ для того, щоби зустріч відбулася. У Зеленського тоді заперечили ці повідомлення, і запевнили, що зняття проєкту з розгляду не пов’язане з Нормандським форматом.

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Емманюель Макрон також висловив задоволення перебігом нормандських переговорів у Парижі, хоча не став деталізувати домовленості.

Також він дав зрозуміти, що отримав від Путіна гарантії того, що РФ не визнає незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР", бо це суперечить мінським домовленостям.

"Ми отримали зобов’язання (від Путіна), що закон, який зараз розглядають в Росії, не буде ухвалений, якщо не відповідає мінським угодам", - заявив президент Франції, лишивши утім без уточнень, про який саме закон йдеться.

Проєкт від депутатів-комуністів щодо визнання "Л/ДНР" запланований до розгляду Держдумою наступного тижня.