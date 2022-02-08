Путін анонсував телефонну розмову із Макроном після його перемовин із Зеленським стосовно позицій України: Будуватимемо власні кроки залежно від цього

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон проведуть телефонну розмову після візиту останнього в Україну. Сторони обговорять подальші кроки.

Про це повідомив вчора на пресконференції президент РФ Володимир Путін за підсумками зустрічі із Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми домовилися, що після консультацій (Макрона. - Ред.) з керівництвом України, ми також зателефонуємо і проведемо зворотний зв'язок стосовно того, що українське керівництво вважає прийнятним і неприйнятним. І, залежно від цього, будемо будувати свої власні кроки" - заявив Путін.

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