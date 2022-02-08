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Путін анонсував телефонну розмову із Макроном після його перемовин із Зеленським стосовно позицій України: Будуватимемо власні кроки залежно від цього

Путін анонсував телефонну розмову із Макроном після його перемовин із Зеленським стосовно позицій України: Будуватимемо власні кроки залежно від цього

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон проведуть телефонну розмову після візиту останнього в Україну. Сторони обговорять подальші кроки.

Про це повідомив вчора на пресконференції президент РФ Володимир Путін за підсумками зустрічі із Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми домовилися, що після консультацій (Макрона. - Ред.) з керівництвом України, ми також зателефонуємо і проведемо зворотний зв'язок стосовно того, що українське керівництво вважає прийнятним і неприйнятним. І, залежно від цього, будемо будувати свої власні кроки" - заявив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський зустрінеться з Макроном у Києві

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) перемовини (3027) путін володимир (24218) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+10
І що доброго вони нашушукають для України ?
От скажіть люди. Ви довірите своє майбутнє комусь з цієї трійці ?
Пуцину ? Макрону ? Зеленському ?
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08.02.2022 09:29 Відповісти
+7
Х-ло таки маляву передал Ваве через Макрона, посмотрим
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08.02.2022 09:28 Відповісти
+5
Но нужно понимать, что это будет стоить жизни тысяч и тысяч украинцев, а в другом случае будет стоить жизни миллионов украинцев, такое было при совдепии
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08.02.2022 09:58 Відповісти
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Х-ло таки маляву передал Ваве через Макрона, посмотрим
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08.02.2022 09:28 Відповісти
Бункєрная бабушка ждьот атвєта-как салавєй лєта...
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08.02.2022 09:28 Відповісти
І що доброго вони нашушукають для України ?
От скажіть люди. Ви довірите своє майбутнє комусь з цієї трійці ?
Пуцину ? Макрону ? Зеленському ?
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08.02.2022 09:29 Відповісти
а какой у тебя и у нас выбор? Нарид проголосовал и выбрал, теперь мы с этим будем до следующих выборов. Думать надо за кого голосуешь
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08.02.2022 09:31 Відповісти
Просто тогда в 2019 ЗЕскот устал от войны!
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08.02.2022 09:33 Відповісти
нарид выбрал позор, его право
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08.02.2022 09:36 Відповісти
мы должны либо
-родить своего Шарля Де Голя или Винстона Черчилля
-научиться жестко ставить существующую власть на место наших интересов

фундаментальный интерес - рост доходов каждого гражданина день ото дня
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08.02.2022 09:38 Відповісти
останній пункт - єрєсь)
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08.02.2022 10:34 Відповісти
допустим
какое ваше мнение? замените на не ересь
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08.02.2022 11:08 Відповісти
пу послал макрону в догонку, - хорошо там договаривайся, а то тебе же херово будет во франции отчитываться перед будущими изберателями
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08.02.2022 09:32 Відповісти
Макрон отчитается хлу о встрече?
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08.02.2022 09:33 Відповісти
позвони мне позвони.... по телефону 666 666 666 666 666 666 спросить Х..ло....
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08.02.2022 09:33 Відповісти
Да, лядь, понавыбирали((
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08.02.2022 09:33 Відповісти
При чому тут понавибирали? Понапідписували в 2014 в Мінську а тепер за невиконання погрожують війною
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08.02.2022 09:39 Відповісти
Ваня, сиди молча на бутылке, не вякай
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08.02.2022 09:42 Відповісти
ты хотя бы читал что там подписали.?? и главное в каком порядке какие пункты! И то что рашка свои обязательства в первых пунктах вообще не выполняет!
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08.02.2022 09:44 Відповісти
А были другие варианты, чтобы выиграть время?...При проПукинских Трампе, Меркель и Олланде?...Задним умом все гениями политики стали...
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08.02.2022 09:47 Відповісти
Я пояснив суть проблеми. А були варіанти чи ні то тема інша. Теоретично були
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08.02.2022 12:38 Відповісти
принизив ******* Макрона по повній програмі,ніби він його посильний а не президент..
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08.02.2022 09:35 Відповісти
Сегодня мы живет так, как уставшее ат вайны ЗЕбыдло проголосовало в 2019 году.
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08.02.2022 09:39 Відповісти
Жабоїди і фріци відробляють майбутні посади в Газпромі й Роснафті! Післати їх на фуй! Нехай читають Будапештський меморандум!
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08.02.2022 09:40 Відповісти
Ну, значит везет конкретные планы от *****. Походу, если не принимаем то войны не избежать.
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08.02.2022 09:40 Відповісти
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08.02.2022 09:48 Відповісти
Мы за НАТО!
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08.02.2022 09:55 Відповісти
Небось уже из ********** вякаешь?
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08.02.2022 09:58 Відповісти
Честно, мне трудно сказать, что лучше для Украины. Однозначно США и Британия делают все, чтобы ***** напало всей мощью кацапских войск, а затем ввести санкции. Но нужно понимать, что это будет стоить жизни тысяч и тысяч украинцев, наша экономика такаже будет уничтожена, тотальная нищета, миллионы украинцев станут беженцами и навсегда покинут нашу страну.
Французы и немцы хотят чтобы мы выполнили Минские соглашения , да, они не выгодны на первый взгляд для нас, но зато не будет войны. Но донбасян мы сможем спокойно потом пересажатб в тюрьму, за корупцию, воровство, бандетизм, ведь больше ничего этот сброд не умеет делать.
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08.02.2022 09:49 Відповісти
С таким же успехом можно их сажать прямо сейчас. Ничего не изменится, после реализации минских.
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08.02.2022 09:56 Відповісти
Но нужно понимать, что это будет стоить жизни тысяч и тысяч украинцев, а в другом случае будет стоить жизни миллионов украинцев, такое было при совдепии
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08.02.2022 09:58 Відповісти
ПНХ.
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08.02.2022 10:04 Відповісти
Одностороннее выполнение Минских Украиной на условиях кацапов это не предотвращение войны, а гарантированная гражданская война с распадом нашего государства. Амеры с бритами как раз делают всё для предотвращения войны, усиливая нас, и тем самым, отбивая охоту у кацапов от силовых действий.
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08.02.2022 10:35 Відповісти
усиливая нас и одновременно запугивая кацапов санкциями
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08.02.2022 10:52 Відповісти
Ну як би з нашоі сторони була чітка позиція що до так званих мінських угод ,а саме ми ніколи не приймемо мінські угоди в інтерпритаціі рф ,бо це веде до знищення державності ,а вихід дуже простий виведіть своі бандформування і процес деокупаціі який має зайняти не менше п'яти років. а ні то не потрібні нам ті лднр.
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08.02.2022 09:54 Відповісти
Україна за жодних обставин не виконуватиме мінські домовленості на російських умовах, - Кулеба

Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України не є життєздатною. Можуть бути відповідні пропозиції, але вони будуть для нас неприйнятними і будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".
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08.02.2022 11:07 Відповісти
Расея пообещала протекцию Макрону на будущих выборах (ярлык на правление) в замен макрон обязан уговорить Украину капитулировать...
Номы должны быть стойкими - пошлём обоих....
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08.02.2022 09:56 Відповісти
Будет требовать от газпромовского холуя отчёт о проделанной работе 😂
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08.02.2022 10:38 Відповісти
Так что передать мой король?
- Передай твой король наш пламенный привет! ©
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08.02.2022 10:42 Відповісти
Кто умеет - запилите плиз картинку в стиле "Это Спарта"
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08.02.2022 11:13 Відповісти
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 13:18 Відповісти
Почалася здача України Старою Європою. Зараз ще Італія з Німеччиною підключиться зі своїм виттям про деескалацію мирним шляхом, що по суті дорівнює здачі інтересів України і її територіальної цілісності. Краще б не лізла Стара Європа зі своїм врегулюванням.
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08.02.2022 13:33 Відповісти
 
 