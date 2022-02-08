Путін анонсував телефонну розмову із Макроном після його перемовин із Зеленським стосовно позицій України: Будуватимемо власні кроки залежно від цього
Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон проведуть телефонну розмову після візиту останнього в Україну. Сторони обговорять подальші кроки.
Про це повідомив вчора на пресконференції президент РФ Володимир Путін за підсумками зустрічі із Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми домовилися, що після консультацій (Макрона. - Ред.) з керівництвом України, ми також зателефонуємо і проведемо зворотний зв'язок стосовно того, що українське керівництво вважає прийнятним і неприйнятним. І, залежно від цього, будемо будувати свої власні кроки" - заявив Путін.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар08.02.2022 09:29 Відповісти Посилання
+7 multissstar .
показати весь коментар08.02.2022 09:28 Відповісти Посилання
+5 Nickol Nickols #489483
показати весь коментар08.02.2022 09:58 Відповісти Посилання
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От скажіть люди. Ви довірите своє майбутнє комусь з цієї трійці ?
Пуцину ? Макрону ? Зеленському ?
-родить своего Шарля Де Голя или Винстона Черчилля
-научиться жестко ставить существующую власть на место наших интересов
фундаментальный интерес - рост доходов каждого гражданина день ото дня
какое ваше мнение? замените на не ересь
Французы и немцы хотят чтобы мы выполнили Минские соглашения , да, они не выгодны на первый взгляд для нас, но зато не будет войны. Но донбасян мы сможем спокойно потом пересажатб в тюрьму, за корупцию, воровство, бандетизм, ведь больше ничего этот сброд не умеет делать.
Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України не є життєздатною. Можуть бути відповідні пропозиції, але вони будуть для нас неприйнятними і будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".
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