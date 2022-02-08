УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини
889 18

Віцеспікер парламенту Естонії Певкур пропонує заборонити прокремлівські телеканали: "Поширюють ворожу пропаганду"

Віцеспікер парламенту Естонії Певкур пропонує заборонити прокремлівські телеканали:

Перший віце-спікер парламенту Естонії від Партії реформ Ханно Певкур закликав заборонити мовлення прокремлівських телеканалів на території країни.

Про це він написав у колонці для порталу національного телерадіомовлення ERR, передає Цензор.НЕТ.

"Абсурдно, коли вільний доступ каналів, наповнених розпалюванням ворожнечі, оплачує платник податків, але при цьому фінські канали, які за радянських часів відкрили нам вільний світ, не входять до основного пакета кабельного телебачення", — вважає Певкур.

За його словами, "ні для кого не секрет, що підконтрольні Кремлю канали, перш за все Перший канал, RT і PBK (Перший балтійський канал, що створюється на основі контенту російського Першого каналу. - Ред.), а також багато інших, безпосередньо і приховано поширюють пропаганду російської верхівки влади".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", - ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца. ВIДЕО

"Серед іншого, її (пропаганду. - Ред.) елегантно включають у розважальні передачі, а також непомітно у популярні ток-шоу, наприклад, "Вечір із Володимиром Соловйовим". Як правило, посил простий: Захід і НАТО, зокрема Балтійські країни, погані, а Росія хороша. При цьому не соромляться виривати з контексту сказане політиками і часто цитувати естонців, які розповсюджують угодні Кремлю посили", - зауважив політик.

"Зрозуміло, що поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії. Знаходження поза культурним простором Європи безперечно суперечить інтересам Естонії. Звичайно, не кожний посил Кремля переслідує лише військові інтереси. Для розколу сусідів, які взяли курс на Захід, також підходять розмови про "гомопропаганду" та "утиски співвітчизників"", — пише Певкур.

Він нагадує, що в Естонії багато виборців, рідною мовою для яких є російська, і ці люди, як і раніше, віддають перевагу російським телеканалам та інформаційному простору. "З урахуванням міркувань безпеки та інтересів Естонії я вважаю неприпустимим продовження діяльності таких телеканалів... Немає жодного раціонального пояснення, чому в Естонії вільно працюють російські телеканали, які свідомо розповсюджують кремлівську пропаганду", — вважає віцеспікер Рійгікогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна", - білоруський пропагандист Азарьонок. ВIДЕО

Як позитивний приклад Певкур навів Німеччину, де минулого тижня було заборонено мовлення російського телеканалу Russia Today.

"Свобода ринку й журналістики не мають до цієї ситуації ніякого відношення. Естонії варто керуватися своїми інтересами у сфері безпеки й не дозволяти поширювати ворожу, пов’язану з інтересами Кремля, пропаганду", - написав Певкур.

Автор: 

пропаганда (2830) росія (66461) Естонія (1657) телебачення (1175)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Давно пора!! Закрывайте смело, нк взирая на подгорание кацапских пердаков и воя на болотах!!!
показати весь коментар
08.02.2022 09:33 Відповісти
+7
Естонці-викиньте все смердюче лапатне запарєбрікаве лайно дамой-запарєбрік,повітря буде лише чистішим...
показати весь коментар
08.02.2022 09:33 Відповісти
+7
Угадай страну по фото...


показати весь коментар
08.02.2022 09:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора!! Закрывайте смело, нк взирая на подгорание кацапских пердаков и воя на болотах!!!
показати весь коментар
08.02.2022 09:33 Відповісти
Естонці-викиньте все смердюче лапатне запарєбрікаве лайно дамой-запарєбрік,повітря буде лише чистішим...
показати весь коментар
08.02.2022 09:33 Відповісти
In fact, we have already stopped broadcasting many Russian channels. There are a lot of TV service providers.

Indeed - citizens' taxes should not go to spreading manure. The local Putinists should check their Solvjov on the internet.
показати весь коментар
07.06.2022 20:40 Відповісти
Угадай страну по фото...


показати весь коментар
08.02.2022 09:34 Відповісти
Ета на лапатнє єщьо туалєт-лакшері,варто бачити економ...
показати весь коментар
08.02.2022 09:42 Відповісти
Давно пора что-то делать с хрюсской пропагандой. Кацапские пропагандоны наговорили себе на не один срок. Брать самые фашистские высказывания из речей недогеббельсов хрюссии и на этом основании закрывать все их помойки за рубежом.
показати весь коментар
08.02.2022 09:35 Відповісти
В них, що РНБО немає?
показати весь коментар
08.02.2022 09:36 Відповісти
як такої, ради нац.безпеки та оборони у нас дійсно немає
показати весь коментар
08.02.2022 10:24 Відповісти
Соловьева нужно будет повесить на одном каштане с ******
показати весь коментар
08.02.2022 09:37 Відповісти
Підтримую. Лайно канали в утиль !
показати весь коментар
08.02.2022 09:37 Відповісти
В цивілізованому світі свободу ЗМІ вважають більш важливою за ризик наявності лайна. Але рашизм поставив питання про те, що це припустимо радше в середині демократичного табору. Тоді як тоталітарні країни, зокрема Китай здатні на ще більш вишукані засоби впливу, порівняно із кацапською пропагандою.
показати весь коментар
07.06.2022 21:17 Відповісти
Все вірно, але вважаю, що заборонити прокремлівські канали потрібно не тільки в Естонії а в усьому світі. Порушників на зону і цілодобово крутити їм виступи Жиріновського, *****, Зюганова, Лукашенка та інших пиз... унів.
показати весь коментар
08.02.2022 09:41 Відповісти
я не розумію навіщо ці канали зовсім потрібні?кому треба є в ютуб... але вони ворожі .та і нічого там дивитися... у мене на Т.В. бокс приставці аж 2 цілих установлені програми російські .на одному 500 каналів на іншому 250... так є центральні основні щось, інші зі всяких як кажуть (****.....й россійських)і не вмикаю....дзвонив в офіс продаж...кажу навіщо ви напихали (єти приложения русские уже установленніе) а українського безкоштовного немае щоб всі українські канали дивитися? кажуть що не вони а китайці їх всунули в приставку... ну вони просто видаляються з андроїд приставки... но все ж...((ось так наша країна і бориться з сепаратизмом . що всі кримчани і донбасяо дивляться не українські канали бо вони всі платні (всякі мегого, світ т.в і інші) а російські тому що вони є повсюду в світі і безкоштовні... бариги все заблокували українське і зробили платним....як же так можно.... країна вимушена дивитися россію.... а кажуть ми боремося за уми і сердця наших співвідчізників...
показати весь коментар
08.02.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 09:50 Відповісти
Прибалти, ну, шо ж я у вас такой влюбльонний! Що не новина, то кацапам по під самі помідори!
Мені цікаво, а в прибалтів теж парламент на 90% відсотків складається з нацменшин?
показати весь коментар
08.02.2022 10:09 Відповісти
не пройшло й ста років...
показати весь коментар
08.02.2022 10:22 Відповісти
Чому в Україні діє прокацапська помийка "наш"? Владо, що ще треба зробити народу,щоб очистити інформаційний простір країни від кацапського впливу?
показати весь коментар
08.02.2022 10:30 Відповісти
 
 