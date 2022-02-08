Віцеспікер парламенту Естонії Певкур пропонує заборонити прокремлівські телеканали: "Поширюють ворожу пропаганду"

Перший віце-спікер парламенту Естонії від Партії реформ Ханно Певкур закликав заборонити мовлення прокремлівських телеканалів на території країни.

Про це він написав у колонці для порталу національного телерадіомовлення ERR, передає Цензор.НЕТ.

"Абсурдно, коли вільний доступ каналів, наповнених розпалюванням ворожнечі, оплачує платник податків, але при цьому фінські канали, які за радянських часів відкрили нам вільний світ, не входять до основного пакета кабельного телебачення", — вважає Певкур.

За його словами, "ні для кого не секрет, що підконтрольні Кремлю канали, перш за все Перший канал, RT і PBK (Перший балтійський канал, що створюється на основі контенту російського Першого каналу. - Ред.), а також багато інших, безпосередньо і приховано поширюють пропаганду російської верхівки влади".

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"Серед іншого, її (пропаганду. - Ред.) елегантно включають у розважальні передачі, а також непомітно у популярні ток-шоу, наприклад, "Вечір із Володимиром Соловйовим". Як правило, посил простий: Захід і НАТО, зокрема Балтійські країни, погані, а Росія хороша. При цьому не соромляться виривати з контексту сказане політиками і часто цитувати естонців, які розповсюджують угодні Кремлю посили", - зауважив політик.

"Зрозуміло, що поширення пропаганди Кремля стає причиною нестабільності в Естонії. Знаходження поза культурним простором Європи безперечно суперечить інтересам Естонії. Звичайно, не кожний посил Кремля переслідує лише військові інтереси. Для розколу сусідів, які взяли курс на Захід, також підходять розмови про "гомопропаганду" та "утиски співвітчизників"", — пише Певкур.

Він нагадує, що в Естонії багато виборців, рідною мовою для яких є російська, і ці люди, як і раніше, віддають перевагу російським телеканалам та інформаційному простору. "З урахуванням міркувань безпеки та інтересів Естонії я вважаю неприпустимим продовження діяльності таких телеканалів... Немає жодного раціонального пояснення, чому в Естонії вільно працюють російські телеканали, які свідомо розповсюджують кремлівську пропаганду", — вважає віцеспікер Рійгікогу.

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Як позитивний приклад Певкур навів Німеччину, де минулого тижня було заборонено мовлення російського телеканалу Russia Today.

"Свобода ринку й журналістики не мають до цієї ситуації ніякого відношення. Естонії варто керуватися своїми інтересами у сфері безпеки й не дозволяти поширювати ворожу, пов’язану з інтересами Кремля, пропаганду", - написав Певкур.