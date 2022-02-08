УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини
1 863 5

Директорат Єврокомісії вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо аргументів української сторони у скарзі проти "Газпрому", - Вітренко

Директорат Єврокомісії вже двічі звертався до

"Нафтогаз" продовжує боротьбу проти російського "Газпрому" через його зловживання на газовому ринку Європи. Ще в грудні 2021 "Нафтогаз" подав офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому", якими той спровокував кризу на енергетичному ринку, і продовжує затягувати газовий зашморг на шиї європейських країн.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"DG Competition розпочав розгляд цієї скарги на початку року і вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів, викладених у документі. Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи. Ми також надали DG Competition конкретні пропозиції, як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

"Як національна компанія ми мусимо визнати, що скаргу до DG Competition "Нафтогаз" мав подати ще у 2020 році. І якби це було зроблено вчасно, можна було б очікувати, що антимонопольний регулятор зобов’язав би "Газпром" припинити зловживанння, що в свою чергу дозволило б значно збільшити пропозицію газу на європейському ринку, в який інтегрований і український оптовий ринок газу, а відтак дефіциту і штучного підняття цін в Європі, через яке страждає зокрема і українська промисловість, цього року не було б", - запевняє він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС отримали скаргу "Нафтогазу" на монопольне становище "Газпрому"

"Однак краще пізніше, ніж ніколи. В умовах, коли є загроза подальшої російської агресії, ще більшого значення набуває боротьба за енергетичну безпеку України, і ми її ведемо щодня і на всіх фронтах, у тому числі юридичними інструментами", - резюмував Вітренко.

Директорат Єврокомісії вже двічі звертався до Нафтогазу з уточненнями щодо аргументів української сторони у скарзі проти Газпрому, - Вітренко 01

Автор: 

газ (10523) Газпром (3399) Єврокомісія (2192) Європа (1902) Нафтогаз (4438) Вітренко Юрій (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже в Європі так і не зрозуміли, що мав на увазі "нафтогаз".
показати весь коментар
08.02.2022 09:54 Відповісти
схоже, що європа затягує, щоби діяти згідно розвитку масштабної ситуації з цими фірмою-постачальником і країною-постачальником
показати весь коментар
08.02.2022 10:14 Відповісти
Дякую кримінальній бездіяльності зеко манди , що УМИСНО все про@@ли в догоду підорашкам
показати весь коментар
08.02.2022 10:08 Відповісти
Співпадіння та «бездіяльність» по Оманські, ….
показати весь коментар
08.02.2022 10:32 Відповісти
Це все не просто так! На оманський рахунок лягла певна сума грошей...
показати весь коментар
08.02.2022 11:08 Відповісти
 
 