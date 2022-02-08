Директорат Єврокомісії вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо аргументів української сторони у скарзі проти "Газпрому", - Вітренко

"Нафтогаз" продовжує боротьбу проти російського "Газпрому" через його зловживання на газовому ринку Європи. Ще в грудні 2021 "Нафтогаз" подав офіційну скаргу до антимонопольного органу Європейської комісії на дії "Газпрому", якими той спровокував кризу на енергетичному ринку, і продовжує затягувати газовий зашморг на шиї європейських країн.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"DG Competition розпочав розгляд цієї скарги на початку року і вже двічі звертався до "Нафтогазу" з уточненнями щодо окремих аргументів, викладених у документі. Сподіваємося, це свідчить про те, що Європейська комісія має намір ретельно розслідувати причини та обставини газової кризи. Ми також надали DG Competition конкретні пропозиції, як можна нормалізувати ситуацію на ринку газу зараз і мінімізувати можливість "Газпрому" шантажувати Європу в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

"Як національна компанія ми мусимо визнати, що скаргу до DG Competition "Нафтогаз" мав подати ще у 2020 році. І якби це було зроблено вчасно, можна було б очікувати, що антимонопольний регулятор зобов’язав би "Газпром" припинити зловживанння, що в свою чергу дозволило б значно збільшити пропозицію газу на європейському ринку, в який інтегрований і український оптовий ринок газу, а відтак дефіциту і штучного підняття цін в Європі, через яке страждає зокрема і українська промисловість, цього року не було б", - запевняє він.

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"Однак краще пізніше, ніж ніколи. В умовах, коли є загроза подальшої російської агресії, ще більшого значення набуває боротьба за енергетичну безпеку України, і ми її ведемо щодня і на всіх фронтах, у тому числі юридичними інструментами", - резюмував Вітренко.