Ніхто крім Путіна не знає, чи вторгнеться РФ до України, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не знає, чи ухвалила влада РФ рішення про те, як вчинити з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Журналіст запитав Байдена, чи вважає він, що президент Путін санкціонує вторгнення в Україну до кінця зими.

"Я знаю, що зараз він у такому положенні, що може майже вторгнутися - за умови, що земля над Києвом замерзла. Він має для цього можливість. Що він робитиме, я не знаю. І я думаю, що ніхто не знає, крім нього", - відповів президент США.

"Ми запровадимо найсуворіші санкції, які коли-небудь були запроваджені - економічні, - і в майбутньому за це доведеться багато платити", - додав Байден.

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