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Новини Скандали в Слузі народу П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Вперше в історії України слідчий орган оприлюднює матеріали, щоб довести невинуватість фігуранта, - Шабунін про публікацію ДБР відео з авто Трухіна

Вперше в історії України слідчий орган оприлюднює матеріали, щоб довести невинуватість фігуранта, - Шабунін про публікацію ДБР відео з авто Трухіна

Правоохоронні органи жодного разу за весь час незалежності України не публікували матеріали досудового розслідування з метою виправдати фігуранта, як це відбулося у справі ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним.

Про це пише у телеграмі керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, це вперше в історії України орган досудового розслідування оприлюднив матеріали з метою виправдати фігуранта. Я про відео ДБР авто Трухіна, яким керував ніби-то не він. І мова навіть не проте, що відео НЕ з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають). Давайте ще раз: слідчий орган публікує відео з метою довести невинуватість фігуранта - ще й провладного депутата! Якось так трапилося, що докази невинуватості в справах проти опозиції силовики Зеленського жодного разу не оприлюднювали. Та що там силовики Зеленського - правоохоронні органи не робили такої дурі жодного разу за весь час незалежності України", - розповів він.

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"Не знайшли доказів винуватості - закривайте провадження. При потребі - скомунікуйте закриття. Але публічно виправдовувати фігуранта провадження - ще й провладного депутата?! Ще й ДО закриття справи! З якого дива? На якій підставі? А головне - з якою метою? Зеленський перетворює в ... будь-яку правоохоронну інституцію, до якої дотягується руками Татарова/Єрмака", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 лютого у ДБР заявили, що вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя.

Автор: 

ДТП (4495) Зеленський Володимир (24558) цензура (364) Шабунін Віталій (540) ДБР (3589) Єрмак Андрій (1389) Трухін Олександр (159) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+33
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08.02.2022 10:06 Відповісти
+30
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08.02.2022 10:08 Відповісти
+22
Видео и фото,опубликованное дбр к ,,невиноватости,, фигуранта дела не имеет никакого отношения. Оно доказывает только одно--что дбр как орган,надо разогнать а его участников привлекать к уголовной ответственности за явный подлог и фальсификацию,для отмазывания кошелька зеленского. Зеленые с упорством осла просирают свой небольшой уже рейтинг всеми способами.
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08.02.2022 10:12 Відповісти
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"І мова навіть не проте, що відео НЕ з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають)."

Джерело:

Алібі для Трухіна від ДБР імені зеленського таке ж гниле, як і вся зелена трясовина, в яку вступив мудрий наріт.
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08.02.2022 10:13 Відповісти
Вєру, вєру кожному відеодоказу дбр ви партнової
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08.02.2022 10:13 Відповісти
Как бы, Шабунин, не выяснилось, что за рулем сидел ты. Вот прикольно будет.
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08.02.2022 10:15 Відповісти
Лишь бы не Порошенкааа!
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08.02.2022 10:19 Відповісти
Я ставлю інше питання - чому цей Трухін так "перетрухав" що пропонував хабар аж 150 000? Ну був випивший якщо не був за кермом - ну і що? Це не те що не злочин - це навіть не правопорушення! Чому такі бабки пропонував? Чому "уйти в лес" хотів? А що робити чи вже зробили з свідками які стверджували що саме він був за кермом? Ну і на рахунок фото і відео - при сьогоднішньому розвитку техніки створити таке відео чи фото просто не проблема навіть для "піонерів"!
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08.02.2022 10:19 Відповісти
Був за кермом, не був за кермом...Садіть за спробу дачі хабаря поліцейському.
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08.02.2022 10:21 Відповісти
Если не ошибаюсь, в УК Украины бОльшее наказание за несколько преступлений освобождает от меньшего, потому важнее дело за попытку подкупить, и доказательства очевидные.
А по аварии это важно, чтобы посадить на немалые сроки фальсификаторов из ДБР и полиции, считаю их более опасными для общества, чем какой-то там трухин...
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08.02.2022 11:23 Відповісти
Подумаєш якийсь там Трухін! Тут інша загадка - хто за кермом держави?
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08.02.2022 10:22 Відповісти
🎯 🐛🦠🐲🤡🤢🎪🐀🐀🐀🐀
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08.02.2022 10:48 Відповісти
І вкотре: "Жиди іздєваются" (с) Захаров.
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08.02.2022 10:23 Відповісти
евгей трухин не хочет поменять сумку с долларами на автомат и идти защищать родину, на передовую в окопы? знаю, не хочет, он с соплеменниками будет грабить страну а простые хлопцы гибнуть,
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08.02.2022 10:24 Відповісти
трухин и соплеменники захватили власть, такого в мире нет, чтоб жидовству дали такую волю
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08.02.2022 10:25 Відповісти
Пачєму в красною футболкє?

Развє за рульом біл не Парашенка?
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08.02.2022 10:30 Відповісти
Футболку вже підкинули Порошенку. Так що все ОК
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08.02.2022 11:17 Відповісти
Это вам не процесс против Антоненко, где на видео чел на 10 см ниже его, но Антоненко все равно сидит.
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08.02.2022 10:32 Відповісти
Смешно будет если через 26 дней появится видео где за рулём сидит бухой депутат
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08.02.2022 10:37 Відповісти
Я еще в самом начале сказал - в этом деле поставлена точка. Трухин не будет виноват. Закон только для рабов.
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08.02.2022 10:40 Відповісти
Просто ДБР впервые показало чем занимаються обычные кабинетные менты по всей Украине.
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08.02.2022 10:41 Відповісти
Нічого не зрозумів, але цікава ваша думка. Тільки зараз розмова про ДБР, яке відмазує зашквареного Труху. Це вперше в історії орган досудового розслідування публікує матеріали (при чому сумнівні), які виправдовують підозрюваного. Якби це зробив адвокат - то це б було зрозуміло.
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08.02.2022 11:10 Відповісти
Попадете в дтп, поймете. Сейчас тем кто не виноват в дтп нужен адвокат, который будет контролировать и заставлять следователя правильно делать свою работу, и не выгораживать виновника дтп всеми возможными и невозможными методами.
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08.02.2022 16:04 Відповісти
Так проблема ж не в самому ДТП, а в тому що виробляли зеленські "правоохоронці" ПІСЛЯ нього.
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08.02.2022 10:45 Відповісти
Это к статье не относится. - Смотрел Шабунина. Мне он не понравился. Не увидел в нем ума. Ходит вокруг да около. Прямо ни о чем не говорит. Короче приспособленец. Американцы в нем ошиблись.
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08.02.2022 10:58 Відповісти
у вас зелений ус атклєілся.
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08.02.2022 11:04 Відповісти
Зелені слуги урода настільки тупі, що навіть не розуміють, що це відео про нібито невинуватість Трухі - це явка з повинною. І ці люди живуть на наші податки, пишуть для нас закони і управляють країною в інтересах суспільства?
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08.02.2022 11:03 Відповісти
головне, що не Порошенко... (с) Хіба не так, Віталику? Хіба не за це ти боровся?
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08.02.2022 11:06 Відповісти
благими намірами викладено дорога до пекла.
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08.02.2022 11:16 Відповісти
истерика шабунина подтверждает - в дтп виновен не тот кадр, что вот уже который месяц "назначали" шабунин и подобная ему публика. видео ГБР убедительно это подтверждает.
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08.02.2022 11:19 Відповісти
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08.02.2022 12:45 Відповісти
Зе- билам какой то дебил посоветовал
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08.02.2022 11:22 Відповісти
Как это доказывает,что он не был за рулём,а никак.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
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