Вперше в історії України слідчий орган оприлюднює матеріали, щоб довести невинуватість фігуранта, - Шабунін про публікацію ДБР відео з авто Трухіна

Правоохоронні органи жодного разу за весь час незалежності України не публікували матеріали досудового розслідування з метою виправдати фігуранта, як це відбулося у справі ДТП зі "слугою народу" Олександром Трухіним.

Про це пише у телеграмі керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, це вперше в історії України орган досудового розслідування оприлюднив матеріали з метою виправдати фігуранта. Я про відео ДБР авто Трухіна, яким керував ніби-то не він. І мова навіть не проте, що відео НЕ з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають). Давайте ще раз: слідчий орган публікує відео з метою довести невинуватість фігуранта - ще й провладного депутата! Якось так трапилося, що докази невинуватості в справах проти опозиції силовики Зеленського жодного разу не оприлюднювали. Та що там силовики Зеленського - правоохоронні органи не робили такої дурі жодного разу за весь час незалежності України", - розповів він.

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"Не знайшли доказів винуватості - закривайте провадження. При потребі - скомунікуйте закриття. Але публічно виправдовувати фігуранта провадження - ще й провладного депутата?! Ще й ДО закриття справи! З якого дива? На якій підставі? А головне - з якою метою? Зеленський перетворює в ... будь-яку правоохоронну інституцію, до якої дотягується руками Татарова/Єрмака", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.



7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

7 лютого у ДБР заявили, що вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя.