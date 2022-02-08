Аеропорт в Дніпрі заблоковано для міжнародних перевізників: Мінінфраструктури не може вплинути на ситуацію. ДОКУМЕНТ
Остання міжнародна авіакомпанія пішла з Дніпра в 2021 році - Австрійські авіалінії не змогли погодити деталі подальшої співпраці з дніпровським аеропортом та переїхали до Запоріжжя.
Про це у Facebook повідомив депутат міськради Дніпра Артем Хмельников, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, раніше аеропорт Дніпра відмовив декільком авіакомпаніям в обслуговуванні (зокрема Air Ocean Airlines).
"У грудні 2021 року міськрада проголосувала звернення до центральної влади щодо розблокування аеропорту Дніпра для міжнародних польотів", - додав депутат.
Хмельников повідомив, що депутати звернулись до Мінінфраструктури.
В міністерстві відповіли, що "одним із загальних принципів господарювання є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. ... Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державно політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України.
"Шкода, коли міністерство не знає, що є Повітряний кодекс України та інші документи, що дають можливість вплинути на ситуацію. Особливо це комічно виглядає, коли у жовтні 2021 року Україна з ЄС підписала угоду "про Вільне небо", - підсумував депутат.
Водночас жителі Дніпра зареєстрували петицію, в якій зазначили: "Остання міжнародна авіакомпанія пішла з Дніпра в 2021 році - Австрійські авіалінії не змогли погодити деталі подальшої співпраці з дніпровським аеропортом та переїхали до Запоріжжя. ... Втомились від такого монопольного становища у аеропорті Дніпра, який на сьогодні фактично перестав відповідати статусу "міжнародного", адже з нього не літає жодна іноземна авіакомпанія. Більше того - навіть на внутрішніх рейсах зберігся лише один напрямок - до Києва".
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да еще и бюджетных денег подкинул на десятки млрд.грн.. "для поддержки зубожилых"
https://dnepr.news/news/u-zelenskogo-reshili-vernut-aeroport-dnepra-kolomoyskomu У Зеленского решили вернуть аэропорт Днепра Коломойскому 22 октября 2021 Кабинет министров Украины отменил решение о передаче взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра Министерству обороны.
существующие полосы, как и службы в состоянии принимать и отправлять... как и старый не очень комфортабельный аэровокзал...может еще пару лет поскрипеть...
короче говоря, все прекрасно бы поработало пока рядом строят (ну или хотели построить ) современное здание , службы обслуги и полосы (новые) плюс рулежки...
а пока всего этого счастья нет и старый мог бы принимать, если бы не самодурство и монопольное право на это все.... каламойши...
тут не в реконструкции причина - а в каламойше...
за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
...,что есть