Аеропорт в Дніпрі заблоковано для міжнародних перевізників: Мінінфраструктури не може вплинути на ситуацію. ДОКУМЕНТ

Остання міжнародна авіакомпанія пішла з Дніпра в 2021 році - Австрійські авіалінії не змогли погодити деталі подальшої співпраці з дніпровським аеропортом та переїхали до Запоріжжя.

Про це у Facebook повідомив депутат міськради Дніпра Артем Хмельников, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, раніше аеропорт Дніпра відмовив декільком авіакомпаніям в обслуговуванні (зокрема Air Ocean Airlines).

"У грудні 2021 року міськрада проголосувала звернення до центральної влади щодо розблокування аеропорту Дніпра для міжнародних польотів", - додав депутат.

Хмельников повідомив, що депутати звернулись до Мінінфраструктури.

В міністерстві відповіли, що "одним із загальних принципів господарювання є заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. ... Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державно політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України.

"Шкода, коли міністерство не знає, що є Повітряний кодекс України та інші документи, що дають можливість вплинути на ситуацію. Особливо це комічно виглядає, коли у жовтні 2021 року Україна з ЄС підписала угоду "про Вільне небо", - підсумував депутат.

Водночас жителі Дніпра зареєстрували петицію, в якій зазначили: "Остання міжнародна авіакомпанія пішла з Дніпра в 2021 році - Австрійські авіалінії не змогли погодити деталі подальшої співпраці з дніпровським аеропортом та переїхали до Запоріжжя. ... Втомились від такого монопольного становища у аеропорті Дніпра, який на сьогодні фактично перестав відповідати статусу "міжнародного", адже з нього не літає жодна іноземна авіакомпанія. Більше того - навіть на внутрішніх рейсах зберігся лише один напрямок - до Києва".

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