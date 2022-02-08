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Новини
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"Пишіть в особисті повідомлення", - в ОП закликали медиків сповіщати про невиплату підвищеної зарплати

Якщо у конкретному медичному закладі не виплачується підвищена заробітна плата або персонал змушують переходити на неповну ставку, про це можна в особистому повідомленні написати безпосередньо заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенко.

Про це заявив заступник голови ОП, коментуючи інформацію про випадки невиконання ініціативи президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Володимир Зеленський ініціював підвищення зарплатні медикам з цього року. В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату. На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати. Надходить багато звернень з областей, що головні лікарі примушують медиків переходити на неповні ставки. Це неприпустимо!", - написав Тимошенко у соцмережі "Фейсбук".

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За його словами, до перевірки таких повідомлень уже приєднався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Відсьогодні я також доєднаюсь до цих перевірок", - зазначив заступник керівника ОП.

Він звернувся до медиків повідомляти йому про будь-який факт порушень.

"Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення Президента України", - написав Тимошенко.

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Він також пообіцяв, що жодне звернення не залишиться без уваги.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко, який також є координатором програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляв, що цього року в Україні розпочнеться реконструкція та оснащення сучасним обладнанням 48 обласних лікарень – 24 дорослих та 24 дитячих. При цьому 29 з них додатково обладнають вертолітними майданчиками.

Джерело:  с
лікарі (1290) Тимошенко Кирило (558) зарплата (2265)


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Сообщаю. Вы поимели медиков всей страны. Идут поголовные сокращения и перевод на 0.5-0.75 ставки.

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08.02.2022 10:49 Відповісти
Телефон оставь.
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08.02.2022 10:54 Відповісти
м. Коломия Івано Франківська обл. за січень ні авансу ні зарплати не дали медикам. Не має
коштів.
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08.02.2022 11:08 Відповісти
Результаты голосования во втором туре подильнычно по Коломыи: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=88.html ссылка на сайт ЦВК
По всем дильныцям кроме нескольких победил Зеля.
Кушай те.
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08.02.2022 11:42 Відповісти
від військових, та і тих же вчителів також бальшой вам прювет
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Доповідаю: ТМО Володимир (Володимир-Воинський) медсестрі на руки (округлено): аванс 2000+ зарплата вчора 1400. Нарахування 13500. Повна ставка.
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08.02.2022 12:10 Відповісти
 
 