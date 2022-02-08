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Не бійтеся Путіна. Настав час для жорстких санкцій проти РФ, зупинки "Північного потоку-2", надання Україні летальної зброї та ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Не бійтеся Путіна. Настав час для жорстких санкцій проти РФ, зупинки

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії на тему безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Як зазначається, у своєму виступі Порошенко представив бачення стратегії зміцнення міжнародної підтримки та солідарності з Україною за нинішніх викликів.

Він наголосив, що саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє безпеки на європейському континенті, а тому важливе значення має потужна, добре скоординована та консолідована відповідь Заходу на виклики, які породжує російська агресія.

Лідер "Європейської Солідарності" висловив рішуче засудження триваючої концентрації військ та нарощення збройного потенціалу Росії вздовж державного кордону України та закликав до негайної деескалації з боку російської сторони як свідчення готовності Кремля до нормалізації безпекової ситуації та переведення ситуації в русло дипломатії.

Порошенко закликав партнерів, в тому числі Європейську народну партію, посилити підтримку України, у тому числі шляхом більш жорсткої санкційної політики проти Росії, зупинки "Північного потоку-2", надання Україні оборонної летальної зброї, а також Плану дій щодо членства в НАТО та схвалення політичного рішення про перспективу членства України в Європейському Союзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко відповів Путіну: Ми в Україні розберемось самі

"Не недооцінюйте Україну та себе. Не бійтеся Путіна. Не бійтеся здивувати його своєю єдністю, солідарністю і потужною підтримкою України", – підкреслив п’ятий президент України, закликавши до твердості у протидії агресії Кремля, а не його умиротворення.

Була відзначена критична важливість забезпечення єдності всіх демократичних сил в Україні перед обличчям надзвичайних викликів перед державою.

Крім того, "Європейська Солідарність" нагадує, що силовики за вказівкою Офісу Зеленського блокують політичну діяльність Петра Порошенка. Зокрема, була зірвана участь п’ятого президента у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, а також поїздка в Брюссель на засідання Політичної асамблеї ЄНП.

Автор: 

армія рф (18036) ПДЧ (102) Порошенко Петро (15203) росія (66431) санкції (12261) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+30
Вата завжди така "орігінальна"
Саме на верхньому фото "так й було". Порошенко каже - "тисну ***** руку!", а ***** каже "абнімаю!"

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08.02.2022 10:50 Відповісти
+27
Его сынок служил и не в тылу, пока некоторые от повесток бегали...
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08.02.2022 10:49 Відповісти
+26
Пленки ФСБешника Деркача, который под санкциями США, еще будоражат твою голову? И ОПа уже даже о них не заикается, хотя Деркач себя прекрасно чувствует при преЗЕденте...?

Ольгинские консервы продолжают палиться на этой теме пленок Деркача...до слез..
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08.02.2022 10:48 Відповісти
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Як треба буде, повернуся і всяке соєве гівно, коли це зробити, питати не буду.
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08.02.2022 17:54 Відповісти
Твій кумир кличе тебе додомку, квартальне ти негівно.
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08.02.2022 18:03 Відповісти


Це сказало Воно, яке з високих постів спостерігало розвал армії України, набивало мошну баблом, платило налічкою терористам, - і підписало Мінські угоди, які є мотузком на шиї України.
Соя аплодує.

перегинаєте..


розвал армії був зупинений МАЙДАНОМ.
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10.02.2022 02:59 Відповісти
Чекаємо коментарів творця мінських угод щодо їх виконання.
Зараз слушна нагода. Цікаво почути про порядок їх виконання у розумінні Порошенка.
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08.02.2022 14:32 Відповісти
Розуміння просте: рашка за ці угоди аід санкціями.
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08.02.2022 17:30 Відповісти
БРАВО ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ! Ждем Вас на Банковой!!!!!
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08.02.2022 16:02 Відповісти
ждітє..
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10.02.2022 02:49 Відповісти
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