Не бійтеся Путіна. Настав час для жорстких санкцій проти РФ, зупинки "Північного потоку-2", надання Україні летальної зброї та ПДЧ в НАТО, - Порошенко

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданні Політичної асамблеї Європейської народної партії на тему безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Як зазначається, у своєму виступі Порошенко представив бачення стратегії зміцнення міжнародної підтримки та солідарності з Україною за нинішніх викликів.

Він наголосив, що саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє безпеки на європейському континенті, а тому важливе значення має потужна, добре скоординована та консолідована відповідь Заходу на виклики, які породжує російська агресія.

Лідер "Європейської Солідарності" висловив рішуче засудження триваючої концентрації військ та нарощення збройного потенціалу Росії вздовж державного кордону України та закликав до негайної деескалації з боку російської сторони як свідчення готовності Кремля до нормалізації безпекової ситуації та переведення ситуації в русло дипломатії.

Порошенко закликав партнерів, в тому числі Європейську народну партію, посилити підтримку України, у тому числі шляхом більш жорсткої санкційної політики проти Росії, зупинки "Північного потоку-2", надання Україні оборонної летальної зброї, а також Плану дій щодо членства в НАТО та схвалення політичного рішення про перспективу членства України в Європейському Союзі.

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"Не недооцінюйте Україну та себе. Не бійтеся Путіна. Не бійтеся здивувати його своєю єдністю, солідарністю і потужною підтримкою України", – підкреслив п’ятий президент України, закликавши до твердості у протидії агресії Кремля, а не його умиротворення.

Була відзначена критична важливість забезпечення єдності всіх демократичних сил в Україні перед обличчям надзвичайних викликів перед державою.

Крім того, "Європейська Солідарність" нагадує, що силовики за вказівкою Офісу Зеленського блокують політичну діяльність Петра Порошенка. Зокрема, була зірвана участь п’ятого президента у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, а також поїздка в Брюссель на засідання Політичної асамблеї ЄНП.