Коментувати слова Шредера про Україну - це як коментувати речника Путіна, там наративи тотожні, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер поширює наративи Кремля.
Про це Кулеба заявив під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ.
"Що ви думаєте про заяву пана Шредера про "брязкання зброєю"? - запитав міністра журналіст.
"Це громадянин Німеччини, який працює на російську компанію і де-факто працює ще й на російський уряд. Коментувати пана Шредера - це як коментувати речника Путіна. Там тотожність наративів, слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю".
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.02.2022 10:59 Відповісти Посилання
+4 Подгорелый ватник
показати весь коментар08.02.2022 11:02 Відповісти Посилання
+2 Alexander Bereznuk #425456
показати весь коментар08.02.2022 11:02 Відповісти Посилання
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не он А ОНИ ответят за своего проститутку который конченный фашист ублюдок и просто сосущий @уек у Х..ла....
а кулеба мовчить, бо неготовий до зими уряд електрику і вуглеводні купує у білорусів
В них обох всі винні травмованій росії.
Україна не постраждала від нацистського та комуністичного режимів ?
Макрон вів перемовини з пуйлом
"Поважаючи Росію та розуміючи ******* травми цього великого народу і великої нації".....
https://gordonua.com/ukr/news/war/povazhajuchi-rosiju-ta-rozumijuchi-suchasni-travmi-tsogo-velikogo-narodu-ta-velikoji-natsiji-makron-rozpoviv-pro-shcho-govoritime-z-putinim-1594216.html
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidklikav-zakonoprojekt-shchodo-umov-deokupatsiji-na-vimohu-normandiji-makron.html