УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9390 відвідувачів онлайн
Новини
2 681 11

Коментувати слова Шредера про Україну - це як коментувати речника Путіна, там наративи тотожні, - Кулеба

Коментувати слова Шредера про Україну - це як коментувати речника Путіна, там наративи тотожні, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер поширює наративи Кремля.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ.

"Що ви думаєте про заяву пана Шредера про "брязкання зброєю"? - запитав міністра журналіст.

"Це громадянин Німеччини, який працює на російську компанію і де-факто працює ще й на російський уряд. Коментувати пана Шредера - це як коментувати речника Путіна. Там тотожність наративів, слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не можна заробляти на "Газпромі" і на німецькій державі одночасно", - Шредера закликали відмовитись від державних благ

Автор: 

Німеччина (7511) росія (66431) Шредер Герхард (78) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Фашики минулого на підтанцьовках у ******** фашиків...
показати весь коментар
08.02.2022 10:59 Відповісти
+4
Старую проститутку шреденгера вообще не стоит упоминать официальным лицам. Оно никто.
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
+2
шредера можна і не коментувати, а от лукашенку вже давно пора була...
а кулеба мовчить, бо неготовий до зими уряд електрику і вуглеводні купує у білорусів
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фашики минулого на підтанцьовках у ******** фашиків...
показати весь коментар
08.02.2022 10:59 Відповісти
пошлите немецкому проституту Венок и скажите что вы его всю родыну вырежете как скотыну...
не он А ОНИ ответят за своего проститутку который конченный фашист ублюдок и просто сосущий @уек у Х..ла....
показати весь коментар
08.02.2022 11:16 Відповісти
шредера можна і не коментувати, а от лукашенку вже давно пора була...
а кулеба мовчить, бо неготовий до зими уряд електрику і вуглеводні купує у білорусів
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
Не поспішайте.... контрацептив спочатку використовують, а потім --- викидають..))
показати весь коментар
08.02.2022 11:06 Відповісти
8 лютого, йде потепління, а катастроффи в енергетиці України немає. Амєтовці верещать, що невдовзі ціни на елетроенергію можуть катастрофічно впасти.
показати весь коментар
08.02.2022 11:09 Відповісти
От і добре! Протрималися на бульбофюрерові --- тепер можна спускати на нього собак!
показати весь коментар
08.02.2022 11:26 Відповісти
Старую проститутку шреденгера вообще не стоит упоминать официальным лицам. Оно никто.
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
мужик усe життя при владi. а цe зв"язки!
показати весь коментар
08.02.2022 14:16 Відповісти
Макрон каже про росію те ж саме, що і Шредер.
В них обох всі винні травмованій росії.
Україна не постраждала від нацистського та комуністичного режимів ?

Макрон вів перемовини з пуйлом
"Поважаючи Росію та розуміючи ******* травми цього великого народу і великої нації".....

https://gordonua.com/ukr/news/war/povazhajuchi-rosiju-ta-rozumijuchi-suchasni-travmi-tsogo-velikogo-narodu-ta-velikoji-natsiji-makron-rozpoviv-pro-shcho-govoritime-z-putinim-1594216.html

показати весь коментар
08.02.2022 11:05 Відповісти
Эх, запустити б "трамвований великий народ" та його армію хоча б на півроку до Парижу!
показати весь коментар
08.02.2022 11:09 Відповісти
Кулеба а прокоментуй отаке: Зеленський відкликав закон "Про засади державної політики перехідного періоду" на вимоги Росії
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-vidklikav-zakonoprojekt-shchodo-umov-deokupatsiji-na-vimohu-normandiji-makron.html
показати весь коментар
08.02.2022 11:35 Відповісти
 
 