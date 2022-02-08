Коментувати слова Шредера про Україну - це як коментувати речника Путіна, там наративи тотожні, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер поширює наративи Кремля.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ.

"Що ви думаєте про заяву пана Шредера про "брязкання зброєю"? - запитав міністра журналіст.

"Це громадянин Німеччини, який працює на російську компанію і де-факто працює ще й на російський уряд. Коментувати пана Шредера - це як коментувати речника Путіна. Там тотожність наративів, слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю".

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