Лише контакти високого ризику інфікування: Ляшко розповів, як в Україні відстежуватимуть передачу COVID-19

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що змінами до наказу 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу" пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", – повідомив Ляшко.

За його словами, контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад лікарні та установи довготривалого догляду.

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Водночас ті, ж хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

За даними Центру громадського здоров’я України, за минулий тиждень, на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тис. людей. З них 40% — це діти віком до 17 років.