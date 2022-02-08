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Новини Коронавірус і карантин
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Лише контакти високого ризику інфікування: Ляшко розповів, як в Україні відстежуватимуть передачу COVID-19

Лише контакти високого ризику інфікування: Ляшко розповів, як в Україні відстежуватимуть передачу COVID-19

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що змінами до наказу 722 "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу" пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", – повідомив Ляшко.

За його словами, контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад лікарні та установи довготривалого догляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

Водночас ті, ж хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

За даними Центру громадського здоров’я України, за минулий тиждень, на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли понад 413 тис. людей. З них 40% — це діти віком до 17 років.

МОЗ (5405) Ляшко Віктор (1519) коронавірус (19923)


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08.02.2022 11:38 Відповісти
в дитини підтверджени тест на ковід. Сімейний лікар навіть відмовляється робити тест аби не погіршувати картину. Каже - ковіду не інує, це усого лиш вигадка. В дитини захворів майже весь клас, всі з моїх оточуючих, з ким спілкувалися протягом останного тижня теж захворіли незважаючи на щеплення Файзер. Лікарняний відкрила на тиждень. потім - йдіть, далі заражайте, "це звичайний орз і не вигадуйте"
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08.02.2022 11:52 Відповісти
не зважайте на флаг - це таке в Україні, м Харків
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08.02.2022 11:53 Відповісти
Прапор, а не "флаг". Вас болісно читати. Мало того, що маячня, так ще й безграмотна.
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08.02.2022 12:25 Відповісти
И чо? Ааа, понял, проколотым разносить заразу можно без ограничений.
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08.02.2022 12:03 Відповісти
 
 