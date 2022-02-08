За добу від COVID-19 у Києві померли 7 осіб, виявлено 2 862 нові випадки. Серед захворілих 320 дітей, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 2862 хворих на коронавірус. 7 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"2862 підтверджених випадки на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8606 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 386 397", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1545 жінок віком від 18 до 91 року та 997 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 146 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 174 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 3 жінки від 63 до 70 років і 4 чоловіки від 65 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ

Одужали минулої доби 946 людей. Загалом коронавірус подолали 342 118 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 550, у Деснянському — 350 та в Оболонському районі — 339 випадків", – зазначив Віталій Кличко.