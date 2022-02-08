Кожен другий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, - Ляшко
Кожен другий дорослий українець отримав повний курс щеплень проти COVID-19, але для ефективного функціонування системи охорони здоров'я в умовах пандемії необхідна масова вакцинація.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації. Але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності. Світовий приклад показує, що навіть при великих кількостях інфікованих медичні системи можуть справлятися з пандемічним навантаженням. Але за однієї умови. Ця умова - масова вакцинація, оскільки щеплення проти COVID-19 - це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні", - сказав Ляшко.
Він наголосив, що кожен українець сьогодні може зробити щеплення проти COVID-19 безкоштовно.
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В Україні планують вакцинувати 70% громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Ваксеры ,вас продали по 3 бакса за голову.
На третій темп 40 тиждень і двостороння пневмонія.
Так що це нічого не значить. Але вакциновані хворіють точно також.
І ще ,по документам з меморандумом МВФ ,це не вакцина , випробувальна жижа.
За январь-февраль в каждом колективе 70-80 процентов уже переболело, кто официально, кто нет, и никто не умер. Естественный иммунитет приобретен. Идите нафиг с вашей "вакцинацией"!