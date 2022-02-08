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Новини Коронавірус і карантин
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Кожен другий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, - Ляшко

Кожен другий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, - Ляшко

Кожен другий дорослий українець отримав повний курс щеплень проти COVID-19, але для ефективного функціонування системи охорони здоров'я в умовах пандемії необхідна масова вакцинація.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації. Але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності. Світовий приклад показує, що навіть при великих кількостях інфікованих медичні системи можуть справлятися з пандемічним навантаженням. Але за однієї умови. Ця умова - масова вакцинація, оскільки щеплення проти COVID-19 - це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні", - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що кожен українець сьогодні може зробити щеплення проти COVID-19 безкоштовно.

вакцина (4419) МОЗ (5405) щеплення (174) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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іди на..й
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08.02.2022 11:42 Відповісти
А вот дальше хрен тебе
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08.02.2022 12:00 Відповісти
В Україні планують вакцинувати 70% громадян

В Україні планують вакцинувати 70% громадян, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ваксеры ,вас продали по 3 бакса за голову.







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08.02.2022 12:08 Відповісти
При цьому кожен третій просто купив сертифікат про повний курс вакцинації
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08.02.2022 12:08 Відповісти
останій раз
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08.02.2022 12:14 Відповісти
Дружина вакцинована Файзером, я перехворів 14 місяців тому.... захворіли на ковід одночасно. Пройшло все як звичайне ОРЗ, за чотири доби, хоча лікарняний на два тижні.
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08.02.2022 12:24 Відповісти
Я два рази хворів з малими симптомами , 37,1 , погане самопочуття і т.д.
На третій темп 40 тиждень і двостороння пневмонія.
Так що це нічого не значить. Але вакциновані хворіють точно також.
І ще ,по документам з меморандумом МВФ ,це не вакцина , випробувальна жижа.
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09.02.2022 08:25 Відповісти
Вы идиоты? Во многих странах уже наступает прозрение, что именно вакцинированные , которые по сути являются бессимптомными больными и являются источником заражений и мутаций, и бесконечные вакцинации не дают завершить эпидемию, а постоянно растягивают ее во времени.
За январь-февраль в каждом колективе 70-80 процентов уже переболело, кто официально, кто нет, и никто не умер. Естественный иммунитет приобретен. Идите нафиг с вашей "вакцинацией"!
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08.02.2022 20:47 Відповісти
 
 