Потрібно залучати в Україну таланти з усього світу. Вже сьогодні резидентами "Дія.City" стануть українські й зарубіжні ІТ-компанії, - Зеленський

Резидентами "Дія.City зможуть стати не тільки українські ІТ-компанії, але й зарубіжні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі у публічних послугах. Але світ не стоїть на місці також, люди - найголовніше, що є в кожній країні, а талановиті люди - це ще й основа економіки. Потрібно діяти, щоб не тільки талановиті українці залишалися вдома, а й залучати в Україну таланти з усього світу, технологічний бізнес, який формує нову цифрову економіку. Тому ми хочемо, щоб резидентами "Дія.City" ставали не тільки українські, але і зарубіжні ІТ-компанії. Наскільки я знаю, вже сьогодні до "Дія.City" будуть долучатися і перші, і другі", - зазначив глава держави.

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