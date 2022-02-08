Потрібно залучати в Україну таланти з усього світу. Вже сьогодні резидентами "Дія.City" стануть українські й зарубіжні ІТ-компанії, - Зеленський
Резидентами "Дія.City зможуть стати не тільки українські ІТ-компанії, але й зарубіжні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі у публічних послугах. Але світ не стоїть на місці також, люди - найголовніше, що є в кожній країні, а талановиті люди - це ще й основа економіки. Потрібно діяти, щоб не тільки талановиті українці залишалися вдома, а й залучати в Україну таланти з усього світу, технологічний бізнес, який формує нову цифрову економіку. Тому ми хочемо, щоб резидентами "Дія.City" ставали не тільки українські, але і зарубіжні ІТ-компанії. Наскільки я знаю, вже сьогодні до "Дія.City" будуть долучатися і перші, і другі", - зазначив глава держави.
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фактически, дия нужна зеЛоху для одного - провести выборы в 2024 году - через Дию.. где он "имеет поддержку 100%, даже больше 100%"..
Дия отлично заменяет тот самый "центральный сервер голосования")
Налоговая кошмарит проверками и штрафами с потолка;
Судебная система не работает;
Коррупция процветает;
Власть ленивая и глупая;
Талончик к семейному врачу через 3 недели;
Талончик в единный офис... через 2 месяца!!!
таки пыхнул поутряни )))
Типа, миротворец. Решатель. Спаситель.
Тим більше в індустрії, де питання зміни країни резидента (отримувача податків) можна вирішити протягом тижнів, навіть не місяців.