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Потрібно залучати в Україну таланти з усього світу. Вже сьогодні резидентами "Дія.City" стануть українські й зарубіжні ІТ-компанії, - Зеленський

Потрібно залучати в Україну таланти з усього світу. Вже сьогодні резидентами

Резидентами "Дія.City зможуть стати не тільки українські ІТ-компанії, але й зарубіжні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо побудувати найзручнішу державу у світі у публічних послугах. Але світ не стоїть на місці також, люди - найголовніше, що є в кожній країні, а талановиті люди - це ще й основа економіки. Потрібно діяти, щоб не тільки талановиті українці залишалися вдома, а й залучати в Україну таланти з усього світу, технологічний бізнес, який формує нову цифрову економіку. Тому ми хочемо, щоб резидентами "Дія.City" ставали не тільки українські, але і зарубіжні ІТ-компанії. Наскільки я знаю, вже сьогодні до "Дія.City" будуть долучатися і перші, і другі", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведемо електронний перепис населення, розробляємо модель електронної митниці та прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ІТ-індустрія (726) Дія (1149)


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Топ коментарі
+11
Уже позалучав всю зелену плісняву що була в Україні. Залучатель, ***...
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08.02.2022 11:47 Відповісти
+9
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08.02.2022 12:03 Відповісти
+7
Кто каким резидентом станет - вопрос открыт. Конкретно тебе не помешало бы подумать над тем, как бы не стать резидентом СИЗО.
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08.02.2022 11:48 Відповісти
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Уже позалучав всю зелену плісняву що була в Україні. Залучатель, ***...
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08.02.2022 11:47 Відповісти
после очередного "залучения инвесторов зеленским" - из Украины начался массовый отток инвесторов.

фактически, дия нужна зеЛоху для одного - провести выборы в 2024 году - через Дию.. где он "имеет поддержку 100%, даже больше 100%"..

Дия отлично заменяет тот самый "центральный сервер голосования")

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08.02.2022 12:03 Відповісти
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08.02.2022 12:03 Відповісти
Кто каким резидентом станет - вопрос открыт. Конкретно тебе не помешало бы подумать над тем, как бы не стать резидентом СИЗО.
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08.02.2022 11:48 Відповісти
якщо біля зеленського запанує тиша, можна почути як булькає квашена капуста в його довбешці.
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08.02.2022 12:09 Відповісти
зараз вчасно військових легіонерів залучати
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08.02.2022 11:51 Відповісти
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08.02.2022 11:54 Відповісти
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08.02.2022 11:55 Відповісти
Так проблема не в податках, цінах і навіть не в бюрократії. Просто бізнес не захищений... Відкрив, вклав бабло. Потім прийшов дружбан коломойши і все віджав. Ось про що думає бізнес. Про спокій і надійність. А ото всі гарантії презерватива то фількіна грамота.
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08.02.2022 12:10 Відповісти
А как всех бесите вы,петушарии)не зря вас п&дят на каждом углу
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08.02.2022 12:19 Відповісти
Бендер вже просто відпочиває у порівнняні з найвеличнішим зеленим шмулєм
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08.02.2022 11:57 Відповісти
WHAT "САП", CLOWN?
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08.02.2022 11:58 Відповісти
А потім до нас приєднаються і північнокорейські хакери.
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08.02.2022 12:00 Відповісти
Очень удобная страна для бизнеса и жизни:
Налоговая кошмарит проверками и штрафами с потолка;
Судебная система не работает;
Коррупция процветает;
Власть ленивая и глупая;
Талончик к семейному врачу через 3 недели;
Талончик в единный офис... через 2 месяца!!!
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08.02.2022 12:06 Відповісти
Дурачек. Ты решил айтишников и умных людей своей рекламой завлечь типо они не знают что здесь на самом деле творится? Сюда разве что Ахметов со своими *зелеными тарифами* придет в качестве инвестора чтобы трусить карманы украинцев
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08.02.2022 12:11 Відповісти
Дайте ему, наконец, селедки.
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08.02.2022 12:13 Відповісти
В мене компанія вже вивела бізнес до Польші... Кажуть наші інвестори що там надійніше. І не війна проблема. А те що не дають спокійно працювати. "проффесионали" та "новые лица" зробили разом...
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08.02.2022 12:14 Відповісти
оно на радостях,от того шо пуйло "красавицей" назвал,совсем долбанулось?
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08.02.2022 12:16 Відповісти
ну да! ))) то он себя только умным считал.. а теперь еще и красавицей))))
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08.02.2022 12:21 Відповісти
Этот дебил лучше бы провел переговоры с министром иностранных дел Германии а оно где то заныкалось обиженное
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08.02.2022 12:19 Відповісти
у параши сколково а у зели зелково, с тем же результатом будет. зелох не догоняет что кремниевая долина взялась не из-за налогов, а из-за того что был громадный спрос на инновации, м бабки от государственных заказов. а кто будет что заказывать у резидентов дия сити
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08.02.2022 12:22 Відповісти
оспади... как этот всплеск эмоций))) и бред, фонтаном текущий... объяснить зарубежным друзьям Украины, которых беспокоит русовоенщина у наших границ....
таки пыхнул поутряни )))
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08.02.2022 12:24 Відповісти
Какой дурак будет регистрироваться "резидентом" платформы "Дія", которую контролирует конкретно уголовная банда, захватившая всю власть в стране? Здесь даже ковидную тысячу сто раз подумаешь, прежде чем взять. Куда эта сволочь использует мои данные? Стране нужны реформы для свободного функционирования бизнеса и привлечения инвесторов, а не очередные конторы типа "Рога и копыта" от мошенников и проходимцев оказавшихся у власти.
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08.02.2022 12:25 Відповісти
Та хай іде на хутір ,зі своєю Дією. Її впроваджують лише з однією метою ,щоб проникнути закон про електронне голосування ,де він зможе фальсифікувати вибори і повністю зруйнувати демократію в нашій країні .
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08.02.2022 12:29 Відповісти
Якщо не боронити країну, то не буде куди залучати таланти.
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08.02.2022 12:39 Відповісти
Своих талантов полно, дайте им нормально зарабатывать дома.
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08.02.2022 13:01 Відповісти
Наводит туман всеми возможными способами, лишь бы отвлечь внимание от сдачи Украины пуйлу, которое, судя по вояжу Макарона уже очень близко
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08.02.2022 12:43 Відповісти
Макрон - пустышка.Он имитирует активность ради собственных выборов.
Типа, миротворец. Решатель. Спаситель.
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08.02.2022 13:02 Відповісти
Про що він говорить, він реально вважає що в тему 'Дай гроші' хтось захоче добровільно влазити.

Тим більше в індустрії, де питання зміни країни резидента (отримувача податків) можна вирішити протягом тижнів, навіть не місяців.
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08.02.2022 14:31 Відповісти
 
 