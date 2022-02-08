Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) під час її дводенного візиту до України не відбулась через зміну планів із французької сторони.

Про це вона заявила на спільній з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві у понеділок, 7 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою (міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. - Ред.), й у цьому звʼязку ми планували зустрітися з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). А зараз змінилися плани поїздки", - заявила вона.

Бербок зауважила, що "французька сторона дещо змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому само собою зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут".

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Як повідомлялось раніше, до Києва Бербок мала прибути разом з Ле Дріаном, однак в короткі строки також було оголошено про зустріч французького президента Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним у Москві 7 лютого.

Своєю чергою Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН наголосив на відсутності політичних мотивів у скасуванні зустрічі Зеленського та Бербок. "Жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Давайте не створювати якусь конспірологію навколо цього. Я нагадаю, що минулого разу, коли Анналена була в Києві, вона зустрілася з президентом Зеленським, відбулася дуже змістовна тривала розмова", - сказав глава МЗС України.

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"Наразі у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, функціонує мережева дипломатія, всі до нас їдуть, багато телефонних розмов, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас, за даними CNN, зустріч Зеленського та Бербок була скасована через розбіжності щодо надання Києву військової допомоги та щодо "Північного потоку-2".

За даними джерела CNN, близького до українського уряду, зустріч не відбулася, тому що Бербок відмовилася сказати, чи Німеччина відмовиться від проєкту "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії. Як зазначає ЗМІ, зустріч також була скасована через відмову Берліна надавати Україні військову допомогу.