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Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) під час її дводенного візиту до України не відбулась через зміну планів із французької сторони.

 Про це вона заявила на спільній з главою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві у понеділок, 7 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою (міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. - Ред.), й у цьому звʼязку ми планували зустрітися з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). А зараз змінилися плани поїздки", - заявила вона.

Бербок зауважила, що "французька сторона дещо змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому само собою зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського та Бербок скасували через позицію ФРН стосовно постачання зброї до України та "Північного потоку", - CNN

Як повідомлялось раніше, до Києва Бербок мала прибути разом з Ле Дріаном, однак в короткі строки також було оголошено про зустріч французького президента Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним у Москві 7 лютого.

Своєю чергою Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС ФРН наголосив на відсутності політичних мотивів у скасуванні зустрічі Зеленського та Бербок. "Жодних проблем із зустріччю з президентом немає. Давайте не створювати якусь конспірологію навколо цього. Я нагадаю, що минулого разу, коли Анналена була в Києві, вона зустрілася з президентом Зеленським, відбулася дуже змістовна тривала розмова", - сказав глава МЗС України.

Також читайте: Бербок: Припинення постачання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

"Наразі у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, функціонує мережева дипломатія, всі до нас їдуть, багато телефонних розмов, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Водночас, за даними CNN, зустріч Зеленського та Бербок була скасована через розбіжності щодо надання Києву військової допомоги та щодо "Північного потоку-2".

За даними джерела CNN, близького до українського уряду, зустріч не відбулася, тому що Бербок відмовилася сказати, чи Німеччина відмовиться від проєкту "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії. Як зазначає ЗМІ, зустріч також була скасована через відмову Берліна надавати Україні військову допомогу.

Німеччина (7511) Зеленський Володимир (24558) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+3
Такой цирк с этими касками, отправьте их Нах!
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08.02.2022 12:09 Відповісти
+2
Німці мають надати 5 тисяч касок, Естонія ВЖЕ передала ЗСУ ТРЕТИНУ своїх Джавелінів.
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08.02.2022 12:11 Відповісти
+1
плани змінилися неочикуванно

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08.02.2022 12:03 Відповісти
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Ну типу це правда...
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08.02.2022 12:01 Відповісти
Німці мають надати 5 тисяч касок, Естонія ВЖЕ передала ЗСУ ТРЕТИНУ своїх Джавелінів.
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08.02.2022 12:11 Відповісти
А я тут такого начитался...
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08.02.2022 12:02 Відповісти
плани змінилися неочикуванно

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08.02.2022 12:03 Відповісти
І причому тут міліціонер, коли грім поросятко вбив?
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08.02.2022 12:06 Відповісти
Немцы сливаются по полной. Иметь формат с немчурой сейчас не выгодно. И по каскам. Не стыдно на 9 году войны не уметь делать самим. Ну нужно быть полными долба..ми чтобы не сделать каску
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08.02.2022 12:07 Відповісти
А з жабоїдами вигідно?
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08.02.2022 12:16 Відповісти
с тем изначально всё понятно
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08.02.2022 12:36 Відповісти
интересно пишешь...что же, покажи каску, сделанную тобой...
а, то, что немцев, как и французов на расстоянии, никто не спорит...
всё, что к чему пришли на сегодня - их рук дело
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08.02.2022 12:40 Відповісти
я не по каскам, разные вещи отправляли. Но если бы задачу поставили думаю, за пару месяцев бы справился
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08.02.2022 13:40 Відповісти
Такой цирк с этими касками, отправьте их Нах!
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08.02.2022 12:09 Відповісти
Треба починати перемовини з Німеччиноюпро контрибуції.
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08.02.2022 13:08 Відповісти
Да нахера ты врёшь, скотина! Ведь ясно что это просто ложь!
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08.02.2022 18:40 Відповісти
 
 