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Глава МЗС Австрії Шалленберг про ситуацію навколо України: "Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті"

Глава МЗС Австрії Шалленберг про ситуацію навколо України:

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що ситуація на Донбасі на лінії розмежування є "досить депресивною". При цьому він назвав неприпустимим креслити кордони танками у 21 столітті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час візиту до Києва.

"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті", - зазначив Шалленберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія готова підтримати санкції проти РФ, - глава МЗС Шалленберг

Нагадаємо, за даними Reuters, Росія зосередила біля кордонів України 70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну. Видання зазначає, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

Раніше Washington Рost писав про те, що Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.

Австрія (986) вторгнення (380) Донбас (22358) Шалленберг Александер (61)


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Вы нет, а свинособаки да. Поэтому нужно сыграть по кацапские правилам и победить их ибо Запад сильнее свинособак во всем, интеллектуально, финансово, а даже военный потенциал намного выше. Единственное в чём свинособаки сильнее это ментально они куда сильнее готовы к войне чем сытые европейцы и американцы
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08.02.2022 12:17 Відповісти
Щоб перестати креслити кордони танками, кацапів треба викинути з Ради Безпеки ООН. Є правовий механізм як це зробити. Складний, але можливий. Треба, щоб українська влада трохи напряглася в цьому напрямку.
Можемо посприяти, підписавши петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 12:24 Відповісти
 
 