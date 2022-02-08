Глава МЗС Австрії Шалленберг про ситуацію навколо України: "Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті"

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що ситуація на Донбасі на лінії розмежування є "досить депресивною". При цьому він назвав неприпустимим креслити кордони танками у 21 столітті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час візиту до Києва.

"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21 столітті", - зазначив Шалленберг.

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Нагадаємо, за даними Reuters, Росія зосередила біля кордонів України 70% бойової потужності, необхідної для повномасштабного вторгнення в Україну. Видання зазначає, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч. Втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч, за оцінками США.

Раніше Washington Рost писав про те, що Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.