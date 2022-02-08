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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поки що не шляхом збройної сили, - Кулеба

Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поки що не шляхом збройної сили, - Кулеба

Росія не відводить свої війська від українських кордонів.

Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо відведення з боку РФ. Не бачимо жодних зусиль щодо деескалації", - йдеться в повідомленні.

За його словами, зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

"Але поки не шляхом збройної сили", - додав міністр.

Кулеба додав, що потрібно готуватись до будь-якого сценарію.

Також читайте: Немає підстав вважати, що Китай сприятиме російській агресії проти України, - Кулеба

Автор: 

росія (66431) Кулеба Дмитро (3604)


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Причому починаючі з оп...
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08.02.2022 12:16 Відповісти
Уже давно, поэтому они и помогли прийти к власти этому зеленому шуту в 2019 году. Девиз был -- Только не Порошенко.
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Більшої дестабілізації ніж ваша шобла ***** робить- ніхто не робить!
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Найбільша дестабілізація - це кловуни при владі.
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Після візиту Макрона до москви путін посилає сексуально стурбовані сигнали.
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08.02.2022 12:22 Відповісти
поэтому нужно срочно примерно ..поднять минимальные пенсии, разблокировать украинское телевидение отобрав всё платное у барыг, перекрыть вывоз за границу продуктов питания социального значения и его сырьё, сажать корупционеров а непросто их задерживать и отпускать.....вооружать армию, и многое другое не душить бизнес проверками....радовать население нужно. РАДОВАТЬ! и тогда никто и думать не будет что то бунтовать .как то так...
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08.02.2022 12:23 Відповісти
Якщо без пафосу та деталізації то загалом усе вірно. Але цього ніхто робити не буде.
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08.02.2022 12:54 Відповісти
Нелох,закрий мураєвську помийку! Не сци,ніякої дестабілізації не буде.Люди спасибі скажуть!
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08.02.2022 12:54 Відповісти
 
 