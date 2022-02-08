Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поки що не шляхом збройної сили, - Кулеба
Росія не відводить свої війська від українських кордонів.
Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо відведення з боку РФ. Не бачимо жодних зусиль щодо деескалації", - йдеться в повідомленні.
За його словами, зараз базовий сценарій РФ полягає в намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.
"Але поки не шляхом збройної сили", - додав міністр.
Кулеба додав, що потрібно готуватись до будь-якого сценарію.
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Александр Чуднивец #474549
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