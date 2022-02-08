Будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення Ради, - "слуга народу" Костін

Виконуючий обов'язки першого заступника голови української делегації в ТКГ, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін заявив, що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді. Оскільки кожна юридично закріплена домовленість має розглядатися парламентом у вигляді закону.

Про це розповів Костін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже важливий момент. Що б не відбувалося, все одно закони приймає Верховна Рада. І не може бути якихось домовленостей, які є юридично обов'язковими для України як для держави, без того, щоб ці домовленості у вигляді закону не були схвалені і прийняті на рівні Верховної Ради", - зазначив він.

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Костін пояснив, що закони, які є частиною політичного врегулювання відповідно до мінських угод, прийматиме саме Верховна Рада, яка представляє інтереси всього українського народу.

"І ці закони будуть прийматися саме в тому випадку, якщо будуть відповідати національним інтересам України", - резюмував Костін.