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Будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення Ради, - "слуга народу" Костін

Будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення Ради, -

Виконуючий обов'язки першого заступника голови української делегації в ТКГ, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін заявив, що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді. Оскільки кожна юридично закріплена домовленість має розглядатися парламентом у вигляді закону.

Про це розповів Костін в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже важливий момент. Що б не відбувалося, все одно закони приймає Верховна Рада. І не може бути якихось домовленостей, які є юридично обов'язковими для України як для держави, без того, щоб ці домовленості у вигляді закону не були схвалені і прийняті на рівні Верховної Ради", - зазначив він.

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Костін пояснив, що закони, які є частиною політичного врегулювання відповідно до мінських угод, прийматиме саме Верховна Рада, яка представляє інтереси всього українського народу.

"І ці закони будуть прийматися саме в тому випадку, якщо будуть відповідати національним інтересам України", - резюмував Костін.

Автор: 

ВР (15073) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+8
Слуги , лучше сразу валите из страны без голосования - бо Вас найдут бандеровцы из под земли . За каждый голос ответите
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08.02.2022 12:26 Відповісти
+7
А сколько срани ,которая,в войну голосовала за дебила клоуна,надо лишить права голоса?может возглавишь список)
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08.02.2022 12:38 Відповісти
+4
Если бы не голосовал,то не рвал бы ,2,5года,себе попу на немецкий крест за зебобу)
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08.02.2022 13:09 Відповісти
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А скільки депутатів попереднього скликання, які голосували за Мінські угоди, є нині діючими депутатами.?
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08.02.2022 12:23 Відповісти
А сколько срани ,которая,в войну голосовала за дебила клоуна,надо лишить права голоса?может возглавишь список)
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08.02.2022 12:38 Відповісти
Червоно- чорні за жодну погань не голосували.
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08.02.2022 12:46 Відповісти
Если бы не голосовал,то не рвал бы ,2,5года,себе попу на немецкий крест за зебобу)
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08.02.2022 13:09 Відповісти
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08.02.2022 13:12 Відповісти
Всвіті існує три види логіки: 1. Формальна логіка.2. Логіка. 3. Жіноча логіка.
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08.02.2022 13:26 Відповісти
Слуги , лучше сразу валите из страны без голосования - бо Вас найдут бандеровцы из под земли . За каждый голос ответите
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08.02.2022 12:26 Відповісти
В ВР сидит моношобла, которая голосует за оплату в конверте за все забаганки ЗЕчма. А ЗЕчмо настойчиво хочет порадовать *****.
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Где у вас зеобезьян большинство плюс рыги,плюс беняны )
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08.02.2022 12:34 Відповісти
Зе понимает, что автономия ОРДЛО -- его приговор и развал Украины? Или он надеется через референдум это протащить?
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08.02.2022 12:46 Відповісти
Фотографи, конюхи, двірники і дєвушкі льохкага павєдєнія будуть вирішувати долю моєї України? Кур-р-рча ляґа...
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08.02.2022 12:49 Відповісти
що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді без погодження з народом України!
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08.02.2022 12:56 Відповісти
зеля тупой если пойдет на какие-то уступки ради нормандского формата или ещё чего. надо просто ждать, повода для вторжения мы не даем, посему пусть парашка делает свой шаг и нарывается на джавелины и санкции. а повестись просто так не зажарив ни одного бурята это тупо
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08.02.2022 12:58 Відповісти
зєлайно залишиться в історії України зєлайном, прокацапленим кримінальним утворенням на рівні рьігов.
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08.02.2022 13:25 Відповісти
 
 