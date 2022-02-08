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Від зустрічі із Зеленським ніхто не відмовляється, але потрібно розуміти її результат, - Пєсков

Від зустрічі із Зеленським ніхто не відмовляється, але потрібно розуміти її результат, - Пєсков

Сама по собі зустріч президентів Путіна та Зеленського не виключена, але має бути розуміння, який може бути результат зустрічі.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо вона допоможе розрубати цей вузол ситуації, що став уже гордієвим, на південному сході країни, то Путін готовий зустрічатися", - сказав він.

Але варто розуміти, який результат такої зустрічі, додав Пєсков.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+7
т.е если встреча состоиться значит е-бубочка идет сдаваться
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08.02.2022 12:22 Відповісти
+7
Зустріч можлива тільки за однією умови для путіна,це обговорення капітуляції України,інакше зустрічи не буде,він неодноразово казав що Донбасс це внутрішній конфлікт,а про Крим питання закрито,якщо бубочка щось втиратиме буде про Донбасс,путін скаже щоб ми сіли за стіл з бойовиками так як іхтамнет,і що далі про що говорити?це зрозуміло кожному
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08.02.2022 12:29 Відповісти
+5
Та понятно там всё с результатом - капитуляция
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08.02.2022 12:26 Відповісти
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т.е если встреча состоиться значит е-бубочка идет сдаваться
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08.02.2022 12:22 Відповісти
Джавеліна не подарує.
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08.02.2022 12:25 Відповісти
Тупой что-ли? Сказали же-Нах из Крыма
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08.02.2022 12:25 Відповісти
Результат один-Україна незалежна держава яка самостійно вирішує свої справи,а піськов з лапатніками смокчуть й надалі піську...
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08.02.2022 12:25 Відповісти
Та понятно там всё с результатом - капитуляция
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08.02.2022 12:26 Відповісти
Даже если и так. Чем он Украине поможет?
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08.02.2022 12:29 Відповісти
Хай буде поруч, може зроблять як росія, "нас там нет" і десь шарахнуть пару раз по тих вилупках Випадково звичайно
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08.02.2022 12:35 Відповісти
Зустріч можлива тільки за однією умови для путіна,це обговорення капітуляції України,інакше зустрічи не буде,він неодноразово казав що Донбасс це внутрішній конфлікт,а про Крим питання закрито,якщо бубочка щось втиратиме буде про Донбасс,путін скаже щоб ми сіли за стіл з бойовиками так як іхтамнет,і що далі про що говорити?це зрозуміло кожному
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08.02.2022 12:29 Відповісти
Генерал-полковник Ивашов считает иначе . Речь не идет о капитуляции Украиньі , а о самосохранении России.
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08.02.2022 12:51 Відповісти
Во-первых вопрос по Крыму, как ранее говорил путлер, совсем не закрыт «окончательно и бесповоротно», раз плешивый царь опять поднимал его на пресс-конференции после переговоров с макроном. Помните он сказал, что если Украину примут в НАТО то она обязательно нападёт на Крым. Значит не закрыт вопрос, значит чешет его путлер постоянно.
Во- вторых Ивашов давно уже не действующий генерал-полковник а в отставке (т.е. старый пердун) и его письма навряд ли куйлу даже показали. Перед этим помните такое письмо от деятелей рашистской культуры и науки уже было…. Хотя нам украинцам приятно что есть в рашке и трезво мыслящие люди.
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08.02.2022 13:14 Відповісти
З вбивцею ніяких перемовин.
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08.02.2022 12:32 Відповісти
А что Пескову непонятно? Всего два вопроса: вывод окупационных войск; опредерение суммы контрибуции.
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08.02.2022 12:35 Відповісти
А о чем встреча? Что такого важного рассматривать с упырем, если путлер не хочет говорить не о Крыме, не о луганде? Обсуждать по чём в Одессе рубероид? Или разглядывать какого цвета рыбьи глаза куйла? Так все итак об этом знают! Лучше бы вава в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе съездил, глядишь шо не будь бы из оружия и боеприпасов ещё бы подкинули… или техникой поделились. А путлер пусть к шаманам вместе с шойгу в тайгу едет, там их шаманы через очко энергией подпитывают…
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08.02.2022 12:39 Відповісти
Ну министр обороны или начальник Генштаба… а кто там нужен? А шановный? Неужели путлер?
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08.02.2022 13:06 Відповісти
Надо подождать когда раша развалится. Но уже сегодня готовить послов сразу в несколько стран.
Вот в Чечню - Корчинского
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08.02.2022 12:40 Відповісти
Ніхт ферштеен... Про що можна говорити з обкуреним паяцом?!
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08.02.2022 12:46 Відповісти
нужно окопаться и встречать бурятов джавелинами, и пусть потом оправдываются почему они полезли и отхватят санкций. после этого можно вернуться к переговорам
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08.02.2022 13:12 Відповісти
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 13:24 Відповісти
От ми і розуміємо. Тому й боїмося хлопчика туди пускати.
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08.02.2022 13:57 Відповісти
Если результат заранее известен, зачем встречаться?
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08.02.2022 16:00 Відповісти
 
 