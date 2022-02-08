Від зустрічі із Зеленським ніхто не відмовляється, але потрібно розуміти її результат, - Пєсков
Сама по собі зустріч президентів Путіна та Зеленського не виключена, але має бути розуміння, який може бути результат зустрічі.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо вона допоможе розрубати цей вузол ситуації, що став уже гордієвим, на південному сході країни, то Путін готовий зустрічатися", - сказав він.
Але варто розуміти, який результат такої зустрічі, додав Пєсков.
Топ коментарі
+7 secret secret_too
показати весь коментар08.02.2022 12:22 Відповісти Посилання
+7 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар08.02.2022 12:29 Відповісти Посилання
+5 Неоновая Вывеска
показати весь коментар08.02.2022 12:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Во- вторых Ивашов давно уже не действующий генерал-полковник а в отставке (т.е. старый пердун) и его письма навряд ли куйлу даже показали. Перед этим помните такое письмо от деятелей рашистской культуры и науки уже было…. Хотя нам украинцам приятно что есть в рашке и трезво мыслящие люди.
Вот в Чечню - Корчинского