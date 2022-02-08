Від зустрічі із Зеленським ніхто не відмовляється, але потрібно розуміти її результат, - Пєсков

Сама по собі зустріч президентів Путіна та Зеленського не виключена, але має бути розуміння, який може бути результат зустрічі.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Щодо зустрічі із Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо вона допоможе розрубати цей вузол ситуації, що став уже гордієвим, на південному сході країни, то Путін готовий зустрічатися", - сказав він.

Але варто розуміти, який результат такої зустрічі, додав Пєсков.

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