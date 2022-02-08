Противник активізував набір найманців у підрозділи 1 та 2 АК через мережу вербувальних центрів на території РФ, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними української розвідки, результати агітаційної кампанії військових комісаріатів російських окупаційних адміністрацій залишаються незадовільними.

"Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - повідомили у ГУР.

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Водночас повідомляється, що спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками так званих "добровольців" з місцевим населенням, у тому числі з використанням зброї.