Росія протягом року намагалася вибити Нормандський формат з переговорного процесу, - "слуга народу" Костін

Росія протягом усього минулого року намагалася повністю дискредитувати і вибити з переговорного процесу Нормандський формат, тож нинішнє повернення до його активної фази є хорошим сигналом.

Таку думку висловив в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У чому була, на мій погляд, основна ідея РФ протягом усього минулого року? У тому, щоб повністю дискредитувати і вибити з переговорного процесу Нормандський формат", – сказав Костін.

У цьому контексті він нагадав випадок, коли РФ оприлюднила дипломатичне листування з Францією і Німеччиною. В.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ зауважив, що там не було нічого секретного, але сам факт "зливу" звичайного листування – це абсолютно неприйнятно в переговорному процесі.

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"Їхня ідея полягала в тому, щоб дискредитувати Нормандський формат, викликати до нього недовіру, і перенести все в ТКГ. При цьому продовжуючи свою риторику про те, що вони "не сторона конфлікту", – зазначив Костін.

На його переконання, нинішнє повернення до активної фази Нормандського формату є хорошим сигналом, тому що на рівні N4 переписати Мінські угоди так, як це намагається зробити РФ через своїх "запрошених" в ТКГ, просто не вийде.

"Це просто неможливо. Мені здається, в цьому сенсі, для нас дуже важлива активізація Нормандського формату. Він є, скажімо так, вищим над ТКГ, і історія переговорного процесу говорить про те, що всі спірні моменти, які неможливо було вирішити на рівні ТКГ, можна було вирішити на рівні Нормандського формату. Ця ієрархія повинна дотримуватися, і ми робимо все можливе, щоб так було", – акцентував в.о. першого заступника голови української делегації в ТКГ.

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За його словами, нещодавні переговори в Парижі показали, що РФ розуміє: вона не може вийти з Нормандського формату, вона не може його просто ігнорувати, а відтак мусить визнавати, що роль Нормандського формату є вищою по відношенню до ТКГ.