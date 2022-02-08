Зараз існує консенсус, що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про позитивні сигнали стосовно майбутнього газопроводу "Північний потік-2" у разі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Про це він сказав у вівторок на спільному брифінгу з главами МЗС Австрії, Чехії та Словаччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Для нас є позитивними сигнали про те, що в принципі існує консенсус зараз, про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге - що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті", - сказав міністр.

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