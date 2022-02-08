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Зараз існує консенсус, що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

Зараз існує консенсус, що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про позитивні сигнали стосовно майбутнього газопроводу "Північний потік-2" у разі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Про це він сказав у вівторок на спільному брифінгу з главами МЗС Австрії, Чехії та Словаччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Для нас є позитивними сигнали про те, що в принципі існує консенсус зараз, про те, що, по-перше: не потрібно поспішати з сертифікацією "Північного потоку-2". А по-друге - що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проєкті", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік-2" більше не існуватиме, - Байден

Автор: 

Північний потік (2475) Кулеба Дмитро (3604)


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думаю первые же ракеты ударят не по военным обьектам, а по ГТС, делая сп2 безальтернативным вариантом по крайней мере для выходцев из штази.
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08.02.2022 13:01 Відповісти
У разі потенційного вторгнення у ***** буде Українська ГТС. Так що ПП 2 якось не виглядає стимулом стримування.
І ще таке виникає питання. Ось відбулось вторгнення в дві області, ПП 2 не запустили. але ж ви і надалі будете прокачувати газ і отримувати плату за прокачку посилаючись на те що Україна виконує транзитні домовленості перед европейськими партнерами. Ви не зупинете транзит!
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08.02.2022 13:11 Відповісти
"Nord Stream 2 pipeline proves to be a sticking point in Biden and new German chancellor's show of unity"...Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы.
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08.02.2022 13:25 Відповісти
если цель куйла склонить зелю к минску, то он хочет сделать это без боувых действий и санкций. если цель другая какого зеля рвется на переговоры с куйлом, нужно джавелины доставать и встречать "гостей"
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08.02.2022 13:26 Відповісти
Есть тот СП2 или нет его, это мелочи. Тем боле, что есть много других газовых труб.
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08.02.2022 16:38 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 09:10 Відповісти
 
 