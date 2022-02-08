Перереєстрація авто, заміна посвідчення з доставкою додому та подання заяви до поліції: Монастирський анонсував нові послуги в "Дії"

Міністерство внутрішніх справ у 2022 році планує запустити у додатку "Дія" три нових послуги.

Про це під час "Дія. Саміт" заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цьогоріч міністерство планує запровадити три послуги в додатку "Дія".

"Перше - перереєстрація авто в "Дії". Друге - заміна посвідчення водія з доставкою додому. Третє - подання заяви до поліції через "Дію", - заявив міністр.

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