Перереєстрація авто, заміна посвідчення з доставкою додому та подання заяви до поліції: Монастирський анонсував нові послуги в "Дії"
Міністерство внутрішніх справ у 2022 році планує запустити у додатку "Дія" три нових послуги.
Про це під час "Дія. Саміт" заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цьогоріч міністерство планує запровадити три послуги в додатку "Дія".
"Перше - перереєстрація авто в "Дії". Друге - заміна посвідчення водія з доставкою додому. Третє - подання заяви до поліції через "Дію", - заявив міністр.
Топ коментарі
+10 Крэйда Гібсон
показати весь коментар08.02.2022 13:15 Відповісти Посилання
+6 Yuriy Smith
показати весь коментар08.02.2022 13:16 Відповісти Посилання
+5 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар08.02.2022 13:23 Відповісти Посилання
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А ведь умные люди предупреждали об этом давно.
Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/
1. исчезновение записей камер, в разе чего(дорого).
2. замалчивание, смешанное с игнорированием(это подороже)
3. делание такого: "" , "фейса" правоохренителями, вплоть до самого министра, когда кто-то утверждает шо за рулем были именно вы(это еще дороже).
https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html
Тьфу на Вас. (Тимофееву) Ах, какая машина!.. Это действительно новое слово в науке и технике! (Бунше) Тьфу на Вас ещё раз!