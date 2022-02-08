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Ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія є членом ООН і тим більше Радбезу, - постпред України Кислиця

Ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія є членом ООН і тим більше Радбезу, - постпред України Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця засумнівався, що Росія здатна документально підтвердити свої права на постійне членство в Раді безпеки ООН.

Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Кислиця стверджує, що після ліквідації СРСР у 1991 році Росія так і не пройшла через процедуру вступу до Організації об'єднаних націй, передбачену чинним Статутом ООН.

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"Візьмемо для прикладу Чехословаччину, яка припинила своє існування у 1992 році, розпалася на Чехію та Словаччину. Обидві ці країни пройшли процедуру подання заявки на членство, розгляд у Радбезі, Генасамблеї тощо", – каже посол.

Росія ж натомість просто оголосила, що стає країною-продовжувачем Радянського Союзу в ООН та у Раді безпеки.

Посол зазначає, що коли в 1992 році те ж саме спробувала зробити Югославська республіка (що об'єднувала тоді Сербію і Чорногорію), заявивши себе в ООН як повна правонаступниця Югославської Федерації, що розпалася, вона отримала відмову і вимогу пройти повну процедуру вступу, яка була завершена в 2000 році.

Посол стверджує, що "ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія сидить у залі ООН і тим більше Радбезу".

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"Я можу лише констатувати, що в очі не бачив рішення про те, що хтось колись у принципі голосував за членство Росії чи в Радбезі, чи в ГА ООН. Натомість мені часто доводилося чути: "Навіть не думайте порушувати це питання, 30 років все працює, краще не чіпати", – сказав дипломат.

Він нагадує, що перелік держав, які є постійними членами СБ, прямо прописаний Статутом ООН: це Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США. Тобто, за чинним Статутом ООН, постійним членом Радбезу є Радянський Союз, що розпався 30 років тому, а Росії серед постійних членів за цим Статутом просто немає.

"Вже 30 років у залі сидять якісь люди, що поставили перед собою табличку "Росія", і видають себе за члена Радбезу ООН! А всі навколо вважають, немов усе нормально", – дивується Кислиця.

При цьому посол наголошує, що у нього немає ні планів, ні доручення Києва почати юридичне оскарження членства Росії в ООН.

Автор: 

ООН (3394) росія (66431) СРСР (348) Радбез ООН (876) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+30
А відповісти на це питання треба, і всьому світу.
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08.02.2022 13:27 Відповісти
+23
гнать вшею самозванцев
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08.02.2022 13:28 Відповісти
+16
То треба на сесії Генасамблеї ООН це питання підняти, а не слухати, хто там що каже в кулуарах.
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08.02.2022 13:29 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
А відповісти на це питання треба, і всьому світу.
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08.02.2022 13:27 Відповісти
РЕШЕНИЕМ 1 СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР --ГОСУДАРСТВО СССР ПРЕКРАТИЛО СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КАКИХ ЛИБО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ КОМУ ЛИБО (право наследование)

26 декабря 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-26 [16] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российская Федерация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-27 [~ 11] была признана де-фактоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-28 [17] государством-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 правопреемником СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международно-правовых отношенияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-29 [~ 12] и заняла его место в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совете Безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-30 [~ 13] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(1990%E2%80%941991) В то же время, согласно действующему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательству Украины , последняя является преемницей прав и обязательств УССР и международных договоров СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-31 [18] . Между государствами существует незакрытый вопрос о государственном долге СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-32 [19] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Советских_Социалистических_Республик

УССР и БССР и СССР были УЧРЕДИТЕЛЯМИ ООН... соотвкетственнос пркращением СССР остались два государства ИМЕВШИХ ПРАВО ОСТАТЬСЯ ЧЛЕНАМИ ООН И ВОЙТИ В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН А НЕ РОССИЯ... НАГЛОСТЬ О КОТОРОЙ ПОЧЕМУ ТО МОЛЧАТ А ВЕДЬ с позиции международного права и права вообще фактически все решения после незаконного присуствия России нахрапом как члена ООН и совета безопасности ООН есть НИКЧЕМНЫЕ .. тому ООН давно требует КАРДИНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ..... ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ООН В НОВЫХ РЕАЛИЯХ....
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08.02.2022 13:42 Відповісти
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08.02.2022 13:48 Відповісти
Верно но такое возможно только после очередного огромного конфликта что сотрёт договоры в пепел...потому-то всегда будут заинтересованные стороны с обоих точек зрения...Человечество просто не в состоянии что-то приводить в порядок без большой войны...(
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08.02.2022 17:23 Відповісти
Да никакого конфликта, просто выгонят вонючую парашу из ООН и все
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08.02.2022 19:51 Відповісти
Насправді є рішення держав СНД, в якому 11 з 15 держав підтримують Росію як правонаступника СРСР в РБ ООН.
Є петиція до президента, яка пропонує денонсувати договір, який схвалює це рішення, і розпочати переговори з трьома іншими державами СНД - Молдовою, Азербайджаном та Узбекистаном про те саме, після чого 8 держав - Україна, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Молдова, Азербайджан та Узбекистан повинні заявити, що не підтримують повноваження РФ як постійного члена РБ ООН. Таким чином можна буде більш аргументовано вимагати від ООН не визнавати ці повноваження РФ.
Будь-які дії в цьому напрямку будуть корисні.
Щоб звернути увагу на проблему, треба підтримати петицію.
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 14:05 Відповісти
гнать вшею самозванцев
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08.02.2022 13:28 Відповісти
Точно! Всі підтримуємо петицію!
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 14:06 Відповісти
а ну просвети, - ты видно грамотный)
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08.02.2022 13:30 Відповісти
А мені здається що від нього кацапом смердить
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08.02.2022 13:32 Відповісти
дуже схоже, але зачекаєм з висновками
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08.02.2022 13:33 Відповісти
Воно буде мовчати
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08.02.2022 13:34 Відповісти
Еще и тупым, без фантазии. Ник себе придумать не смог.
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08.02.2022 15:40 Відповісти
рсфср, бсср и УССР были основателями оон. стыдно этого не знать. рашка правопреемник и совка и своей рсфср
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08.02.2022 13:40 Відповісти
рсфср не было. Были СССР, Украина и Белоруссия.
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08.02.2022 13:44 Відповісти
таки да. ссср + две республики из его ж таки состава.
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08.02.2022 13:49 Відповісти
тим більше, місце в ООН і Радбезі - незаконне
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08.02.2022 14:17 Відповісти
РСФСР не була засновником ООН - Україна Білорусь і СССР.
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08.02.2022 13:49 Відповісти
Може ти перечитаєш,хто був засновником ?
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08.02.2022 13:51 Відповісти
меняй свой ник на Дурак Дурак
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08.02.2022 19:52 Відповісти
"подучит" хто і де написано ?
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08.02.2022 13:30 Відповісти
Кацап?
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08.02.2022 13:34 Відповісти
Знак питання зайвий
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08.02.2022 13:35 Відповісти
ОК.
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08.02.2022 13:39 Відповісти
Само подучи
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08.02.2022 13:35 Відповісти
І справді-чого?
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08.02.2022 13:28 Відповісти
То треба на сесії Генасамблеї ООН це питання підняти, а не слухати, хто там що каже в кулуарах.
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08.02.2022 13:29 Відповісти
Самозванці.
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08.02.2022 13:29 Відповісти
Ядерна зброя, тільки тому. Без неї - це північна Нігерія, сировинний придаток світу та звалище відходів.
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08.02.2022 13:30 Відповісти
В КНДР теж ядерна зброя.
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08.02.2022 13:32 Відповісти
Так вона і не є членом Радбезу та не має права вето. Рашці це дісталось у спадок від СРСР. Ядерна зброя заважає цей самий статус відібрати.
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08.02.2022 13:34 Відповісти
виходить шо козломорді присвоїли той спадок незаконно.
Дивує що спадок Римськой Імперії постіснялись присвоїти
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08.02.2022 13:38 Відповісти
Так вони ж кажуть що вони ж третій Рим і друга Візантія , сто відсоткові клієнти дурки , я дуже здивований як їх ще в будинок ООН пускають
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08.02.2022 13:53 Відповісти
ще інкубатор підарасів, але це не головне.
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08.02.2022 13:50 Відповісти
Сдаётся мне , что царь не настоящий ....
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08.02.2022 13:33 Відповісти
А то. бо зачем https://youtu.be/OIcZnJkVYq0 в начале марта 2018 го года над кремлем летали боевые вертолеты
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08.02.2022 13:46 Відповісти
Це може бути серйозним, якщо США теж піднімуть це питання і разом з ними не менш 30 країн.
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08.02.2022 13:38 Відповісти
Якщо у установчих документах ООН фігурували УРСР та БРСР, то саме РРФСР там не було, а був СРСР.
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08.02.2022 13:42 Відповісти
У них і Томосу немає.
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08.02.2022 13:42 Відповісти
Та в них нічого не має , все вкрадено
Нація ворів злодіїв і збоченців
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08.02.2022 13:50 Відповісти
Потому что на гундяевском, дважы самозванном сатанате, - 500-т летняя анафема от Вселенского Патриарха.
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08.02.2022 13:51 Відповісти
Шарашкина контора...
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08.02.2022 13:44 Відповісти
кацапія, звісно, evil empire. Але.
Місце в Раді безпеки ООН не надають, а його беруть. Матимемо такий ядерний потенціял, як кацапія, будемо й ми в РБ ООН, якщо захочемо, звісно.
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08.02.2022 13:49 Відповісти
до 1995 року був потенціал
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08.02.2022 13:52 Відповісти
не було ніколи. Щоб утримувати ЯЗ потрібно затягнути паски. А 73% ніколи цього не хотіли. Бодай на день-два.
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08.02.2022 14:02 Відповісти
в 1996 лично разбирал последнюю ядерную точку, дембельский аккорд без духов))
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08.02.2022 14:21 Відповісти
на основании правопреемства СССР

такой простой вопрос и ставит руководство страны в тупик
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08.02.2022 13:50 Відповісти
В ООН немає такого поняття ,після розпаду нова країна заново подає заявку і її схвалюють на генасанблеї.
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08.02.2022 13:55 Відповісти
Разработанная в ООН конвенция была принята на дипломатической конференции в Вене 23 августа 1978 года и получила название Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров. Позже, 8 апреля 1983 года, на конференции в Вене была еще принята Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D.%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE,%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=Документы%20ООН.%20Венская%20конвенция%20о,международном%20сообществе%2C%20обусловленные%20процессом%20деколонизации
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08.02.2022 14:40 Відповісти
Ця конвенція не стосується членства в організації.
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08.02.2022 15:10 Відповісти
навіть Китай пройшов через це,а РФ ні тому вони незаконно взагалі там знаходяться
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08.02.2022 13:56 Відповісти
О знову кацап виліз , Ти дійсно тупе щи хочеш таким кидатися , статтю хоч читав , Серби теж заявляли що вони правоприємники Югославії но були посланні
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08.02.2022 13:57 Відповісти
Тобі ж чоловік пояснив.Згоди на вступ рф в ООН,та РБ ООН ніхто не давав,в статутних документах рф не зазначається.
Єдина причина того,що ці жуліки там знаходяться,-міжнародний звичай,мовчазна згода.
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08.02.2022 13:57 Відповісти
А вчора воно на цензорі срало під британським прапором , Бач як своєї ганчірки соромиться 😀
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08.02.2022 14:02 Відповісти
А на каком основании член G-7 ?G-20?
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08.02.2022 13:59 Відповісти
Какая Россия ? правильно будет МОСКОВИЯ , Татарстан и др республики (колонии Московии),хотят быть членами ООН
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08.02.2022 14:00 Відповісти
Хороший вопрос !!!
.. но я бы его немного дополнил - А на каком основании кацапы все еще пребывают на этом свете !?
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08.02.2022 14:03 Відповісти
Ошибка природы.
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08.02.2022 14:08 Відповісти
>>> "Навіть не думайте порушувати це питання, 30 років все працює, краще не чіпати"

В цьому виразі багато чого сказано. В усіх країн лише США крокує в ногу з часом. А Европа інертна як пень.
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08.02.2022 14:05 Відповісти
Питання: а Україна оскаржила хоча б раз блокування мокшандією рішень СовБеза на підставі нелегітимності першої?
Де?
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08.02.2022 14:08 Відповісти
Если паРаша официально не член ООН , то и все голосования недействительны …
🤔😊
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Потому что в РФ половина мирового ядерного оружия. Как бы не рассказывали сказки про цивилизованный мир, с каменного века и до сих пор все решает сила. Америка и рашка это не раз демонстрировали в 21-м веке. Миром помыкают развращенные безнаказанностью "сверхдержавы".
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08.02.2022 14:13 Відповісти
"Уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, что все нормально", - удивляется Кислица. Источник:
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Дійсно єрунда якась
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08.02.2022 14:24 Відповісти
А поручений из Киева и не будет. От кого их ждать, от ЗЕ и Ермака, которые снимали клистроны с ПВО, слили вагнеров, и уничтожают оборонзаказ
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08.02.2022 14:44 Відповісти
Есть более важное приложение сил дипломатов в ООН. Это фиксация ГА ООН российской гибридной оккупации ОРДЛО с полным контролем марионеточной декоративной власти, с половиной населения со стокгольмским синдромом заложников, а половиной - откровенными коллаборантами. С требованием ГА ООН к агрессору убраться с оккупированных территорий и правом Украины единолично решать свои внутренние проблемы без участия третьих стран. А так же с готовностью ГА ООН предоставить помощь в виде миротворческих сил ООН в случае запроса со стороны Украины.
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Кислиця, смали й далі!
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08.02.2022 15:52 Відповісти
Так поставьте вопрос об исключении из ООН.
И не нужно жаловаться прессе.
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08.02.2022 17:12 Відповісти
САМОЗВАНЦЫ !!!
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09.02.2022 06:04 Відповісти
 
 