Ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія є членом ООН і тим більше Радбезу, - постпред України Кислиця
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця засумнівався, що Росія здатна документально підтвердити свої права на постійне членство в Раді безпеки ООН.
Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
Кислиця стверджує, що після ліквідації СРСР у 1991 році Росія так і не пройшла через процедуру вступу до Організації об'єднаних націй, передбачену чинним Статутом ООН.
"Візьмемо для прикладу Чехословаччину, яка припинила своє існування у 1992 році, розпалася на Чехію та Словаччину. Обидві ці країни пройшли процедуру подання заявки на членство, розгляд у Радбезі, Генасамблеї тощо", – каже посол.
Росія ж натомість просто оголосила, що стає країною-продовжувачем Радянського Союзу в ООН та у Раді безпеки.
Посол зазначає, що коли в 1992 році те ж саме спробувала зробити Югославська республіка (що об'єднувала тоді Сербію і Чорногорію), заявивши себе в ООН як повна правонаступниця Югославської Федерації, що розпалася, вона отримала відмову і вимогу пройти повну процедуру вступу, яка була завершена в 2000 році.
Посол стверджує, що "ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія сидить у залі ООН і тим більше Радбезу".
"Я можу лише констатувати, що в очі не бачив рішення про те, що хтось колись у принципі голосував за членство Росії чи в Радбезі, чи в ГА ООН. Натомість мені часто доводилося чути: "Навіть не думайте порушувати це питання, 30 років все працює, краще не чіпати", – сказав дипломат.
Він нагадує, що перелік держав, які є постійними членами СБ, прямо прописаний Статутом ООН: це Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США. Тобто, за чинним Статутом ООН, постійним членом Радбезу є Радянський Союз, що розпався 30 років тому, а Росії серед постійних членів за цим Статутом просто немає.
"Вже 30 років у залі сидять якісь люди, що поставили перед собою табличку "Росія", і видають себе за члена Радбезу ООН! А всі навколо вважають, немов усе нормально", – дивується Кислиця.
При цьому посол наголошує, що у нього немає ні планів, ні доручення Києва почати юридичне оскарження членства Росії в ООН.
Будь ласка, зачекайте...
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26 декабря 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-26 [16] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российская Федерация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-27 [~ 11] была признана де-фактоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-28 [17] государством-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 правопреемником СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международно-правовых отношенияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-29 [~ 12] и заняла его место в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совете Безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-30 [~ 13] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(1990%E2%80%941991) В то же время, согласно действующему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательству Украины , последняя является преемницей прав и обязательств УССР и международных договоров СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-31 [18] . Между государствами существует незакрытый вопрос о государственном долге СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-32 [19] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Советских_Социалистических_Республик
УССР и БССР и СССР были УЧРЕДИТЕЛЯМИ ООН... соотвкетственнос пркращением СССР остались два государства ИМЕВШИХ ПРАВО ОСТАТЬСЯ ЧЛЕНАМИ ООН И ВОЙТИ В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН А НЕ РОССИЯ... НАГЛОСТЬ О КОТОРОЙ ПОЧЕМУ ТО МОЛЧАТ А ВЕДЬ с позиции международного права и права вообще фактически все решения после незаконного присуствия России нахрапом как члена ООН и совета безопасности ООН есть НИКЧЕМНЫЕ .. тому ООН давно требует КАРДИНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ..... ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ООН В НОВЫХ РЕАЛИЯХ....
Є петиція до президента, яка пропонує денонсувати договір, який схвалює це рішення, і розпочати переговори з трьома іншими державами СНД - Молдовою, Азербайджаном та Узбекистаном про те саме, після чого 8 держав - Україна, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Молдова, Азербайджан та Узбекистан повинні заявити, що не підтримують повноваження РФ як постійного члена РБ ООН. Таким чином можна буде більш аргументовано вимагати від ООН не визнавати ці повноваження РФ.
Будь-які дії в цьому напрямку будуть корисні.
Щоб звернути увагу на проблему, треба підтримати петицію.
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
Дивує що спадок Римськой Імперії постіснялись присвоїти
Нація ворів злодіїв і збоченців
Місце в Раді безпеки ООН не надають, а його беруть. Матимемо такий ядерний потенціял, як кацапія, будемо й ми в РБ ООН, якщо захочемо, звісно.
такой простой вопрос и ставит руководство страны в тупик
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D.%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE,%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=Документы%20ООН.%20Венская%20конвенция%20о,международном%20сообществе%2C%20обусловленные%20процессом%20деколонизации
Єдина причина того,що ці жуліки там знаходяться,-міжнародний звичай,мовчазна згода.
.. но я бы его немного дополнил - А на каком основании кацапы все еще пребывают на этом свете !?
В цьому виразі багато чого сказано. В усіх країн лише США крокує в ногу з часом. А Европа інертна як пень.
Де?
🤔😊
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Дійсно єрунда якась
И не нужно жаловаться прессе.