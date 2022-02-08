Ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія є членом ООН і тим більше Радбезу, - постпред України Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця засумнівався, що Росія здатна документально підтвердити свої права на постійне членство в Раді безпеки ООН.

Про це він сказав в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Кислиця стверджує, що після ліквідації СРСР у 1991 році Росія так і не пройшла через процедуру вступу до Організації об'єднаних націй, передбачену чинним Статутом ООН.

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"Візьмемо для прикладу Чехословаччину, яка припинила своє існування у 1992 році, розпалася на Чехію та Словаччину. Обидві ці країни пройшли процедуру подання заявки на членство, розгляд у Радбезі, Генасамблеї тощо", – каже посол.

Росія ж натомість просто оголосила, що стає країною-продовжувачем Радянського Союзу в ООН та у Раді безпеки.

Посол зазначає, що коли в 1992 році те ж саме спробувала зробити Югославська республіка (що об'єднувала тоді Сербію і Чорногорію), заявивши себе в ООН як повна правонаступниця Югославської Федерації, що розпалася, вона отримала відмову і вимогу пройти повну процедуру вступу, яка була завершена в 2000 році.

Посол стверджує, що "ніхто не відповідає на запитання про те, на яких підставах Росія сидить у залі ООН і тим більше Радбезу".

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"Я можу лише констатувати, що в очі не бачив рішення про те, що хтось колись у принципі голосував за членство Росії чи в Радбезі, чи в ГА ООН. Натомість мені часто доводилося чути: "Навіть не думайте порушувати це питання, 30 років все працює, краще не чіпати", – сказав дипломат.

Він нагадує, що перелік держав, які є постійними членами СБ, прямо прописаний Статутом ООН: це Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США. Тобто, за чинним Статутом ООН, постійним членом Радбезу є Радянський Союз, що розпався 30 років тому, а Росії серед постійних членів за цим Статутом просто немає.

"Вже 30 років у залі сидять якісь люди, що поставили перед собою табличку "Росія", і видають себе за члена Радбезу ООН! А всі навколо вважають, немов усе нормально", – дивується Кислиця.

При цьому посол наголошує, що у нього немає ні планів, ні доручення Києва почати юридичне оскарження членства Росії в ООН.