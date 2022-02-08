Словаччина розгляне можливість збільшення транзиту газу в Україну, - глава МЗС Корчок

Словаччина планує проаналізувати можливість збільшення транзиту газу в Україну.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Словаччини Іван Корчок, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий поінформувати міністра закордонних справ України, що минулого тижня оператор газових транзитних систем Словаччини тимчасово збільшив транзит газу в Україну вдвічі. Ми готові проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту у майбутньому", - зазначив Корчок.

Міністр також додав, що отримання Україною Плану дій щодо вступу до НАТО потребує консенсусу з боку країн-членів НАТО.

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