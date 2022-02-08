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Словаччина розгляне можливість збільшення транзиту газу в Україну, - глава МЗС Корчок

Словаччина розгляне можливість збільшення транзиту газу в Україну, - глава МЗС Корчок

Словаччина планує проаналізувати можливість збільшення транзиту газу в Україну.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Словаччини Іван Корчок, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий поінформувати міністра закордонних справ України, що минулого тижня оператор газових транзитних систем Словаччини тимчасово збільшив транзит газу в Україну вдвічі. Ми готові проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту у майбутньому", - зазначив Корчок.

Міністр також додав, що отримання Україною Плану дій щодо вступу до НАТО потребує консенсусу з боку країн-членів НАТО.

Також читайте: Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську. ФОТО

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газ (10520) Словаччина (1135) транзит газу (1014)


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Бывают и такие главнокомандующие в Словакии
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08.02.2022 13:55 Відповісти
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08.02.2022 14:10 Відповісти
Якого походження газ ми отримуємо із Словакіі?
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08.02.2022 14:00 Відповісти
Из общего европейского газохранилища.
ВОЗМОЖНО ТУРКМЕНСКИЙ ИЛИ КАЗАХСКИЙ
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08.02.2022 14:12 Відповісти
А як він туда потрапляє?
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08.02.2022 14:20 Відповісти
У Львівській області,Червоноградського району на 15 годину 8.02.2022 року газу зовсім нема.Без всякого попередження його просто відключили.Зранку подавали якусь бурду,як газову суміш,яка горіла всіма кольорами райдуги і головне,що ніхто,нічого не говорить.ГАНЬБА!
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08.02.2022 15:47 Відповісти
 
 