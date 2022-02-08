Скасування зустрічі Зеленського та Бербок - не політичний сигнал. Графік президента надзвичайно насичений, - речник МЗС Ніколенко

Телеканал CNN сьогодні повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована нібито через розбіжності щодо надання зброї. Міністерство закордонних справ України наполягає, що ця інформація не відповідає

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин у міцні стосунки України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що сьогодні Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.

"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - повідомив він.

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