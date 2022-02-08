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Новини
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Скасування зустрічі Зеленського та Бербок - не політичний сигнал. Графік президента надзвичайно насичений, - речник МЗС Ніколенко

Скасування зустрічі Зеленського та Бербок - не політичний сигнал. Графік президента надзвичайно насичений, - речник МЗС Ніколенко

Телеканал CNN сьогодні повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована нібито через розбіжності щодо надання зброї. Міністерство закордонних справ України наполягає, що ця інформація не відповідає

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин у міцні стосунки України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що сьогодні Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.

"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - повідомив він.

Читайте також: Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) МЗС (4202) Ніколенко Олег (365) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+7
Зірвався все-таки Буба. Але дамо належне - 2 тижні тримався.
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08.02.2022 13:42 Відповісти
+7
🔥 Спершу вони перетворюють суд на фарсове судилище.
Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту.
Потім вони кидають правоПОХоронців в атаку на казани із чаєм.
Куди далі? Ха…
Тепер вони збирають проти Пороха «вазмущьонную абщєствєннасть».
Ви думали Татарови-Єрмаки забули про таку опцію, як антимайдан?
Ні, вони (чомусь) думають, що усі ці рухи тілом нас налякають і підтримувати Порошенка під суд ніхто не прийде.
Але ніт.

📣 П'ятниця. 11 лютого. 10 година. Апеляційний суд.
Ми усі знову «налякаємося» і «не прийдемо», щоб побачити один одного і прокричати, що «країні потрібен Порох» і «Вова - пензлюй до Ростова».

Вдягайтеся тепло, пильнуйте дистанцію, беріть маски і каву - світла сторона сили йде на зустріч із темною.
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08.02.2022 13:43 Відповісти
+5
"казки" не треба розповідати
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08.02.2022 13:38 Відповісти
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"казки" не треба розповідати
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08.02.2022 13:38 Відповісти
🔥 Спершу вони перетворюють суд на фарсове судилище.
Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту.
Потім вони кидають правоПОХоронців в атаку на казани із чаєм.
Куди далі? Ха…
Тепер вони збирають проти Пороха «вазмущьонную абщєствєннасть».
Ви думали Татарови-Єрмаки забули про таку опцію, як антимайдан?
Ні, вони (чомусь) думають, що усі ці рухи тілом нас налякають і підтримувати Порошенка під суд ніхто не прийде.
Але ніт.

📣 П'ятниця. 11 лютого. 10 година. Апеляційний суд.
Ми усі знову «налякаємося» і «не прийдемо», щоб побачити один одного і прокричати, що «країні потрібен Порох» і «Вова - пензлюй до Ростова».

Вдягайтеся тепло, пильнуйте дистанцію, беріть маски і каву - світла сторона сили йде на зустріч із темною.
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08.02.2022 13:43 Відповісти
Кокаин чтоли нюхать пошел?
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08.02.2022 13:38 Відповісти
Чим насичений, нюхати не встигає?
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08.02.2022 13:39 Відповісти
а я не против чтобы нимкменю прокатили мордой по Хрещатику... все культурно и красиво пусть поедет на фронт может россияне малость пошумят из минометов Градов танков а что ничто так не лечит к реализму как мокрые ит испражнений нательное бельишко да еще в мороз со страху...
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08.02.2022 13:45 Відповісти
не продохнуть, не вдохнуть
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08.02.2022 13:52 Відповісти
ЗЕ-ШМАРКЛЯ на розхват?)))
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08.02.2022 13:41 Відповісти
помогите президенту спидами, пусть будет энергичнее!
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08.02.2022 13:41 Відповісти
Зірвався все-таки Буба. Але дамо належне - 2 тижні тримався.
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08.02.2022 13:42 Відповісти
Опять забег в две дорожки?😁
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08.02.2022 13:42 Відповісти
Приедет Шольц , будет говорить с Зеленским . А главе МИД ФРГ достаточно переговоров с главой МИД Украиньі .
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08.02.2022 13:43 Відповісти
Брехня ж...
Чим він зайнятий ? Може воно просто ліниве ?
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08.02.2022 13:45 Відповісти
Так все и поверили.
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08.02.2022 13:45 Відповісти
А може навпаки? Бербок відмовилась зустрічатись з Зеленським?
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08.02.2022 13:46 Відповісти
ну да, говорити зараз про Дію City, та роздавати смартфони для зеленого шмуля набагато важливіше, ніж виконання його конституційних обовязків, як міжнародні відносини та безпека держави
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08.02.2022 13:48 Відповісти
...трафік до офшорів дуже насичений... Хоча й німкеня та ще штучка, мабудь хоче на місце Шрьодера у Газпромі претендувти.
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08.02.2022 13:51 Відповісти
Чим насичений? Круглосуточным втягиванием кокаиновых дорожек? Или размышлениями как дорогому игорьвалеричу вернуть бабло за ПриватБанк? Или к какому бреду ещё Порошенко прикрутить?
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08.02.2022 13:55 Відповісти
оно такое заклапотанное, такое заклапотанное, не успевает из одного отпуска в другой сходить, в промежутке между тем, как "дунет", некогда ему с каким-то там министром иностранных дел Германии встречаться ...
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08.02.2022 14:00 Відповісти
https://youtu.be/KBsPrbJuK8M
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08.02.2022 14:04 Відповісти
а шо він робить окрім придуркуватих відосів і нюхання коксу?
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08.02.2022 14:09 Відповісти
Не встретился и хорошо. По какой причине - пофиг.
Сельские политологи не в курсе, что Германия в нарушение санкций поставляет оборудование в Крым, производит кацапам танки на Уралвагонзаводе, подарила завод по производству суперджетов, не говоря уже о северных потоках, ставила Украине палки при оккупации Крыма.
Это вражеская страна, выступающая на стороне агрессора.
Новое правительство тактику не меняет - и пошло оно в зад!
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Хоч би не "перенаситився", птічку жалко.
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Нелох себя наполеоном возомнил!Не принять .самую главную страну Европы,которая реально дает миллиарды Евро! Очень умный ход..все как всегда ,у бабуинов.
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08.02.2022 14:37 Відповісти
ага
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Зе занятий! Потрібно прекламувати нову програму "Є-буся" у Дії. А це час, репетиції, дублі. А німецький міністр - зачекає.
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08.02.2022 15:44 Відповісти
 
 