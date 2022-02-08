Скасування зустрічі Зеленського та Бербок - не політичний сигнал. Графік президента надзвичайно насичений, - речник МЗС Ніколенко
Телеканал CNN сьогодні повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок була скасована нібито через розбіжності щодо надання зброї. Міністерство закордонних справ України наполягає, що ця інформація не відповідає
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин у міцні стосунки України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч Президента України та глави МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - заявив він.
Ніколенко зазначив, що сьогодні Київ перетворився на світовий дипломатичний центр.
"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - повідомив він.
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Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту.
Потім вони кидають правоПОХоронців в атаку на казани із чаєм.
Куди далі? Ха…
Тепер вони збирають проти Пороха «вазмущьонную абщєствєннасть».
Ви думали Татарови-Єрмаки забули про таку опцію, як антимайдан?
Ні, вони (чомусь) думають, що усі ці рухи тілом нас налякають і підтримувати Порошенка під суд ніхто не прийде.
Але ніт.
📣 П'ятниця. 11 лютого. 10 година. Апеляційний суд.
Ми усі знову «налякаємося» і «не прийдемо», щоб побачити один одного і прокричати, що «країні потрібен Порох» і «Вова - пензлюй до Ростова».
Вдягайтеся тепло, пильнуйте дистанцію, беріть маски і каву - світла сторона сили йде на зустріч із темною.
Чим він зайнятий ? Може воно просто ліниве ?
Сельские политологи не в курсе, что Германия в нарушение санкций поставляет оборудование в Крым, производит кацапам танки на Уралвагонзаводе, подарила завод по производству суперджетов, не говоря уже о северных потоках, ставила Украине палки при оккупации Крыма.
Это вражеская страна, выступающая на стороне агрессора.
Новое правительство тактику не меняет - и пошло оно в зад!