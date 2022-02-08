Пєсков прокоментував слова Путіна про "терпи, моя красавица": "Це з російського фольклору"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що Володимир Путін не слухав пісні гурту "Красная плесень", слова з якої він процитував говорячи про Мінські домовленості.
Після переговорів із президентом Франції Макроном, на спільній пресконференції президент РФ Путін заявив про необхідність виконання Києвом Мінських угод і зазначив: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Наступного дня Пєскова запитали, що саме мав на увазі президент. За словами журналіста, "деякі побачили тут не дуже добрий натяк із сексуальним підтекстом", пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати, - відповів Пєсков. - Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою".
У прессекретаря президента також запитали, чи не слухав Путін групу "Красная плесень", оскільки "деякі ЗМІ написали, що своїм висловом він процитував рядок з не дуже гарної пісні цієї групи".
"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий із творчістю цієї групи, і думаю, що свого часу цей гурт - я, чесно кажучи, теж не знайомий - запозичив це з російського фольклору", - відповів Пєсков.
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Що в них там є.. - стряпня, стряпуха, кулич, сочельник, щи, студень, зазноба...тощо
Такі слова, які викликають огиду
https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE& https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE
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п.с. справка для зебилов:
это те самые минские, по которым на рашку и фуйла наложили санкции за их невыполнение, а на Украину - нет)
Те самые минские - от которых у кремля подгорает уже 7 лет и они хотят их ОТМЕНИТЬ)
так что, у зебилов - ***** то друг Украины, раз подписал такой "договорняк" з Порохом ?
Ну і звичаї в тих москалів...
А это украинский фольклер.
А вот нахера зюзя подписал формулу Швайнмаєра в Нормандии, вот ето вопрос.
Олег Леусенко
Для П. Порошенка всі країни світу відкриті, на відміну від диктаторів Путіна.
Але він залишатиметься в Україні на зло Путіну, Зеленському, Тимошенко, свободівцям та рештам гнид, задля перемоги держави.
Ну тогда нам нужно отвечать на минские соглашения фразой.
"Минские соглашения там же ,где и Будапештский меморандум".
Український фольклор
Джерело:
У двох Валодь сексуальний підтекст улюблена фішечка.
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих.
Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку",- Валодя зеленський.
Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
Нравится не нравится
Спи моя красавица!
Яка роль відведена Україні здогадатись не важко.
У Мокшанской последней империи на Земном Шаре осталось только украденное у США атомное вооружение. Капустин Яр (Кап-Яр) после Рейгана с Горбачева в полной жопе, если и осталось там пару точекс ракетами на всю территорию степей Астраханской области то и пох и нах.
Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский
Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.
У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!
Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.
Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.
На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.
По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.
Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:
Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.
Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.
И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.
Китай указал этому ублюдку на его место в истории
Или Кабаевой? Или собачке своей? Или всем им по очереди?
Или про деда и Золотую Рыбку ?
"Лежит милая в гробу
Я тихонечко ***
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!"
Уловили шутку?
Ежё живому.
@honestcitizen11
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https://twitter.com/honestcitizen11/status/1491107817864200192 2 ч
"Лежит милая в гробу. Я пристроился - е....у. Нравится не нравится, Терпи моя красавица." Цитатами вот из таких стишков " величайший геополитик" общается с миром. Ублюдочное хамское быдло.
Може його ******* десь у небі чи на воді, поки ще пізно?