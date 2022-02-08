Пєсков прокоментував слова Путіна про "терпи, моя красавица": "Це з російського фольклору"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що Володимир Путін не слухав пісні гурту "Красная плесень", слова з якої він процитував говорячи про Мінські домовленості.

Після переговорів із президентом Франції Макроном, на спільній пресконференції президент РФ Путін заявив про необхідність виконання Києвом Мінських угод і зазначив: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Наступного дня Пєскова запитали, що саме мав на увазі президент. За словами журналіста, "деякі побачили тут не дуже добрий натяк із сексуальним підтекстом", пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати, - відповів Пєсков. - Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою".

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У прессекретаря президента також запитали, чи не слухав Путін групу "Красная плесень", оскільки "деякі ЗМІ написали, що своїм висловом він процитував рядок з не дуже гарної пісні цієї групи".

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий із творчістю цієї групи, і думаю, що свого часу цей гурт - я, чесно кажучи, теж не знайомий - запозичив це з російського фольклору", - відповів Пєсков.