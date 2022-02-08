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"Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд", - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.

"Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації", - написала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" в питаннях Донбасу

Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд, - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине 01
Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд, - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине 02
Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд, - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине 03
Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд, - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине 04
Фото: Джапарова/твіттер

Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд, - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине 05

візит (1623) Німеччина (7511) Широкине (295) Джапарова Еміне (179) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+61
я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:13 Відповісти
+50
Ви праві. тут по-іншому ніяк. тим паче, Тимошенко справжній професіонал, що вже понад 20 років у політиці. думаю, вона знає, про що говорить.
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08.02.2022 15:48 Відповісти
+48
Мінськ - це не вихід. Вже за стільки років треба це зрозуміти. Треба діяти за Будапештським меморандумом, як рекомендує Тимошенко.
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08.02.2022 15:15 Відповісти
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Підпишусь на неї. Здається , Німеччина переходить на сторону добра.
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08.02.2022 14:07 Відповісти
поживьом, поглядим
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08.02.2022 14:38 Відповісти
Можете почитать комментарии немцев под постами у нее. Ощущение, что это под постом Захаровой или где-нибудь в Комсомольской правде.

С другой стороны, если по опросу в свое время (года два назад) 65% немцев видят врагом №1 США, и никак не угомонят свои имперские замашки, то ничего другого и не стоит ожидать.
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08.02.2022 15:01 Відповісти
Антиамериканизм в Германии неплохо подогревает рашка , делает это давно и вполне успешно.
Забавный факт: из двух стран, которые после победы во второй мировой войне оккупировали Германию - США и СССР (Россия), большинство из них однозначно выберут Россию.
Я недавно у многих нецев спрашивал (глумливо, конечно): если бы началась война, кому бы вы предпочли сдаться: рашке или США?
Как это не удивительно, большинство немцев сейчас выбрали бы Рашку. Они считают её меньшим злом для Германии, чем США. Несмотря на то, что в 1945-м и позже до строительства стены люди бежали на запад Германии миллионами, только бы не попасть в плен советам.
Хорошо сработало промывание мозгов.
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08.02.2022 15:41 Відповісти
Фрау Бербок в полі моєї зацікавленості)
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08.02.2022 14:07 Відповісти
Как для немки действительно достаточно привлекательная.
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08.02.2022 14:14 Відповісти
Головне - виглядає на розумну і досить притомну. А про "симпатична" - то цього для жінки не достатньо. Брітні Спірс давно довела. 😊
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08.02.2022 14:31 Відповісти
йой. в нас в ************ "Брітні Спірс".
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08.02.2022 14:55 Відповісти
У нас у припіздєниах відомий лицедій, який грає роль кого завгодно. 😊 А от чи добре грає, чи ні - то вже справа смаку.
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08.02.2022 16:09 Відповісти
Чим більше європолітиків будуть відідувати передок, тим швидше зрорзуміють, що таке рф , що це загроза для всіх європейців і не тільки.
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08.02.2022 14:28 Відповісти
побольше бы таких делегаций,желательно с журналистами , Бербок - спасибо . Просим приезжать к нам почаще и передавать правду простым немцам и министрам. Украина это Европа, а не Антарктида, рванет у нас , будет худо и немцам.
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08.02.2022 14:35 Відповісти
В ФБ на странице то ли Билда то ли Шпигеля под новостью что Байден перекроет СП-2 в случае вторжения - сплошной яд в сторону США, Украины и даже Шольца за то что прогнулся перед америкосами, 400 с чем-то комментариев. Ад, позиция немцев однозначна, разве что США сильно надавит на них, но немцы и так счититают америкосов соперниками за лидерство, а не полноценными союзниками.
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08.02.2022 15:09 Відповісти
В Германии живут миллионы кацапов.
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08.02.2022 15:37 Відповісти
Даёшь немецкие танки и самолёты в Украину ,будем ими вату утилизировать ..
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08.02.2022 14:47 Відповісти
та щаз! они трубу намазывают.
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08.02.2022 14:57 Відповісти
Мінськ - це не вихід. Вже за стільки років треба це зрозуміти. Треба діяти за Будапештським меморандумом, як рекомендує Тимошенко.
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08.02.2022 15:15 Відповісти
Я мушу з вами погодитися, адже замороження конфлікту це не рішення. Саме тому треба дослухатися до поради Тимошенко
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08.02.2022 15:30 Відповісти
Ви праві. тут по-іншому ніяк. тим паче, Тимошенко справжній професіонал, що вже понад 20 років у політиці. думаю, вона знає, про що говорить.
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08.02.2022 15:48 Відповісти
Юлька всю свою ботву выгнала накручивать лайки ?
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15.02.2022 18:19 Відповісти
Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:01 Відповісти
Эта Тварь привела новороссию .
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08.02.2022 16:07 Відповісти
я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:13 Відповісти
Тимашонка це підстилка Каломойши, партнера бариги Зеленського, які разом грабували і досі грабують Україну.
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08.02.2022 17:07 Відповісти
Тимошенко не співпрацює з Коломойським. це все ваші вигадки без будь-яких доказів
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08.02.2022 18:50 Відповісти
Ну, так. Вона просто цілує його в сраку на кожний його день народження.
https://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-privitala-kolomoyskogo-iz-dnem-narodzhennya-20190311928706
А Ви, Юлечка, людина без сорому і честі, так само, як і ваша тезка.
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09.02.2022 04:12 Відповісти
Як взагалі можна було додуматись на підписання договорів з терористами?!
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08.02.2022 19:14 Відповісти
це ви про Мінські домовленності? Мені здається клятий Порошенко має горіти в аду за таке! Зрадник
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08.02.2022 19:16 Відповісти
А Тимошенко ще від самого початку попереджала про ці домовленості! Всі ці порохи і зелі нехай не йдуть до влади, їм там місця не буде! люди не пробачать цих угод , і лише новий курс Тимошенко передбачає істинні прогреси у питаннях війни і політики!
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08.02.2022 20:15 Відповісти
абсолютно маєте рацію! досвід 20 років, а країною керує комік((
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08.02.2022 20:41 Відповісти
может лучше тебе, тупая ботяра, гореть в аду?
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09.02.2022 00:39 Відповісти
В Украине необходимо внедрить эффективный механизм установления мира. Тимошенко предлагает политико-дипломатический формат "Будапешт плюс". Это новый формат переговоров Украины с мировыми лидерами, который обеспечит возвращение мира, а также освобождение оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
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08.02.2022 19:46 Відповісти
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:39 Відповісти
Ха-ха, боты-нулевки от тимошонки подтянулись, постят под разными никами один текст.
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09.02.2022 00:45 Відповісти
 
 