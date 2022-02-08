"Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд", - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.
"Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації", - написала Джапарова.
Топ коментарі
+61 Тіна Тиха
показати весь коментар08.02.2022 16:13 Відповісти Посилання
+50 Юлія Козачок
показати весь коментар08.02.2022 15:48 Відповісти Посилання
+48 Олена Солоненко
показати весь коментар08.02.2022 15:15 Відповісти Посилання
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С другой стороны, если по опросу в свое время (года два назад) 65% немцев видят врагом №1 США, и никак не угомонят свои имперские замашки, то ничего другого и не стоит ожидать.
Забавный факт: из двух стран, которые после победы во второй мировой войне оккупировали Германию - США и СССР (Россия), большинство из них однозначно выберут Россию.
Я недавно у многих нецев спрашивал (глумливо, конечно): если бы началась война, кому бы вы предпочли сдаться: рашке или США?
Как это не удивительно, большинство немцев сейчас выбрали бы Рашку. Они считают её меньшим злом для Германии, чем США. Несмотря на то, что в 1945-м и позже до строительства стены люди бежали на запад Германии миллионами, только бы не попасть в плен советам.
Хорошо сработало промывание мозгов.
https://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-privitala-kolomoyskogo-iz-dnem-narodzhennya-20190311928706
А Ви, Юлечка, людина без сорому і честі, так само, як і ваша тезка.