"Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України має такий вигляд", - Джапарова і глава МЗС ФРН Бербок відвідали Широкине. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у твіттері.

"Разом із федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок відвідали Широкине. Колись прибережне селище біля моря, апокаліптично виглядає у 21 столітті. Військові, міни та собаки. Російська агресія проти України виглядає так. Вдячні Німеччині за підтримку та сприяння у стримуванні Росії від подальшої ескалації", - написала Джапарова.

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Фото: Джапарова/твіттер