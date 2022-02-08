Запис на отримання смартфонів для вакцинованих громадян старше 60 років стартує у квітні, - Федоров
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап – отримання смартфонів – залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - зазначив міністр.
За його словами, які це будуть пристрої ще не визначено.
На запитання щодо джерела фінансування цього проекту Федоров не відповів.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.
Будь ласка, зачекайте...
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Що він несе? Пристроїв і так вистачає,головне гроші.
"для зарплат в 4000 евро учителям нужно всего лишь 200 млн.евро в год.. или на 10 лет? а, мне некогда думать и тем более стратегически!"(с)зеЛох
Чому та скотина не дасть людині гроші, щоб вона могла САМА купити що їй треба.
Для чого цей комунізм розвозити ??? Бабла ж не більшає.
Це у що ми маємо вкладати наші податки ???
Сподіваюсь до людей дійде що зеля простий аферист.
"Спасибо, Вова!"
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів голосування -
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі), -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг -
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах або референдумі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав.
Черговий розпил народних грошей задля підняття рейтингу зеленої нікчеми. Саме кожен українець платитиме за увесь цей цирк з конями.
"Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе" (с)
https://patrioty.org.ua/politic/poky-zelenskyi-drimaie-tsoho-vystachyt-na-den-boiu-heneral-rozpoviv-pro-seriozni-problemy-iz-ozbroienniam-zsu-409732.html
В стране 15 миллионов пенсионеров...если даже каждому третьему меньше 60-ти...то остается 10 миллионов....
Смартфон не самый самый стоит ну пусть 5000 грн (с учетом откатов будет дороже).. итого 50 миллиардов гривен... это почти половина всех денег заложенных в бюджете на оборону....
Но раздать всем клоун пообещал весной. Апрель .... май и все. Если до 1 июня клоун всем не раздаст - можно считать его брехуном.
Каждому пенсионеру по Айфону 13 !
Я подожду, пока квартиры и машины будут давать за вакцинацию!
Или хотя бы освободят от коммуналки.