Запис на отримання смартфонів для вакцинованих громадян старше 60 років стартує у квітні, - Федоров

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап – отримання смартфонів – залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - зазначив міністр.

За його словами, які це будуть пристрої ще не визначено.

На запитання щодо джерела фінансування цього проекту Федоров не відповів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.

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