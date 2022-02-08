Комісія, яка формує тарифи транспортних монополій, не може бути залежною від президента, – нардеп

Національна комісія з регулювання на транспорті (НКРТ), створення якої затвердив Кабмін, має бути незалежним органом. Тільки так вона може формувати адекватні тарифи на послуги природних монополій.

Якщо ж НКРТ підпорядковуватиметься президентові, то зникає сам сенс її створення, адже вона перетвориться на ручний орган влади та інструмент тиску. Про це написав народний депутат Сергій Магера, повідомляє Мінпром.

"Проблема транспортних монополій є не лише в Україні. Європейський бізнес свого часу також стикнувся з небажанням монополій модернізуватись, підвищувати якість послуг та знижувати їхню собівартість. Вихід було знайдено у створенні транспортних регуляторів, незалежних від президентів, урядів та парламентів. Саме незалежні регулятори змусили транспортні монополії провести необхідні реформи та привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Причому все це відбувається в ЄС публічно та прозоро", – зазначає Магера.

Українська ж влада, за його словами, рухається у протилежному напрямку. Яскравий приклад – законопроєкт №6514, який передбачає створення Національної комісії з регулювання транспорту і повністю підпорядковує її президенту.

"Таким чином автори з/п порушують Конституцію, оскільки, по суті, наділяють главу держави не властивими йому повноваженнями. Правова колізія дозволить успішно заперечувати у суді рішення НКРТ, що може створити у галузі правовий колапс, коли бізнес не знатиме, яке рішення Комісії потрібно виконувати, а яке ні", – наголошує нардеп.

Якщо НКРТ підпорядкують президенту, Україна отримає ще одного корупційного монстра, який на власний розсуд змінюватиме транспортні тарифи для державних монополій, попереджає Магера.

"Бізнес продовжить зазнавати збитків, а корупціонери від транспорту – продовжать спокійно красти бюджетні кошти, адже їхню нестачу завжди можна буде покрити за рахунок зростання тарифів. Закликаю владу відкликати законопроєкт №6514 як абсолютно шкідливий для українського бізнесу. Тільки абсолютно незалежний транспортний регулятор зможе гарантувати стабільну роботу галузі та проведення необхідних реформ", - резюмував депутат.

Нагадаємо, Кабмін схвалив зміни до закону "Про транспорт" (№6514), якими передбачається створення НКРТ та підпорядкування цього органу президенту.

Раніше ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що норми цього законопроєкту суперечать Конституції, оскільки президентові надаються невластиві йому повноваження, а сама комісія ризикує перетворитися на кишеньковий орган влади.