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Бюро економічної безпеки звинуватило в ухилянні від сплати податків усі провідні мережі АЗС, крім заправок Коломойського

Бюро економічної безпеки звинуватило в ухилянні від сплати податків усі провідні мережі АЗС, крім заправок Коломойського

У січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Коломойського.


Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює усі провідні мережі АЗС країни – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в ухилянні від сплати податків та торгівлі фальсифікованим паливом. До переліку підозрюваних не потрапили лише АЗС олігарха Ігоря Коломойського, які працюють під брендами "Укрнафта", ANP та Авиас.

Про це йдеться у ухвалі Шевченківського районного суду Києва, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень 22 січня 2022 року.

"Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували  незаконне виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме "Глуско Рітейл" (Glusco), "Автобансервіс" ( KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амік Україна" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджі Україна" (SOCAR), "ВОГ Рітейл" (WOG), використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину", – йдеться у тексті судового рішення.

У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні. У судовому документі згадується тільки юрособа ПрАТ "Авіас-Плюс", що припинило роботу ще в 2013 році,  більш ніж 10 років не має відношення до нафтового бізнесу олігарха.

Також компанію "ОККО-Рітейл" (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухилянні від сплати податків на суму 379,6 млн грн.  У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.

Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.

Нагадаємо, у січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств країни, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Ігоря Коломойського. Перед цим, після ухвалення закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу, депутати скасували підвищення ренти на марганцеву руду, яку в країні монопольно видобувають підприємства Коломойського.

Автор: 

АЗС (1893) Коломойський Ігор (3127) податки (3908) Бюро економічної безпеки (664)


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Топ коментарі
+45
Он не бенин клоун!!!! Да, зебилы?
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08.02.2022 14:34 Відповісти
+26
А що ви хотіли, думали, що бєня дарма знімав серіальчик для бидло-виборця?
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08.02.2022 14:36 Відповісти
+25
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08.02.2022 14:36 Відповісти
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Он не бенин клоун!!!! Да, зебилы?
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08.02.2022 14:34 Відповісти
Надо просто дать Бубочке больше время
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08.02.2022 15:07 Відповісти
надвигающаяся опасность, это то, что сегодня осел прокукарекал-каждой бабушке смартфон за бюджетные деньги. значит других вариантов на выборах у него нет, а значит сам не уйдет, им с фиКалом тюрьма 100%. нас толкают к новому Майдану!
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08.02.2022 15:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE Кофе идешь пить?
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08.02.2022 14:35 Відповісти
приятно шо бизнес-партнер президента зеленского честный и порядочный бизнесмен.
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08.02.2022 14:35 Відповісти
Ага, а еще филантроп, благотворитель и просто хороший парень лишенный жадности и цинизма)
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08.02.2022 15:35 Відповісти
ну, дык он не увиливает от оплаты налогов... он их просто получает... от других!...
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08.02.2022 14:35 Відповісти
Ігор Валерійович Коломойський,великий лідер України!
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08.02.2022 14:35 Відповісти
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08.02.2022 15:06 Відповісти
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08.02.2022 14:36 Відповісти
Ще трохи і Корпачев вийде.
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08.02.2022 15:04 Відповісти
А що ви хотіли, думали, що бєня дарма знімав серіальчик для бидло-виборця?
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08.02.2022 14:36 Відповісти
Зробили всіх разом!
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08.02.2022 14:37 Відповісти
Знову зрада )
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08.02.2022 14:38 Відповісти
Да нет никакой зрады, дебил, просто радует издевательство зеленского и коломойского над 73% зечмом.
Аплодирую, жри-те.
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08.02.2022 15:04 Відповісти
А чему аплодируете? Я (надеюсь как и Вы ) за клоуна не голосовал, но заправляю свое авто на тех же АЗС и по тем же ценам , как и зелебобы. "Чем хуже ,тем лучше "- это Ваш девиз? Беня с клоуном издеваются только над 73 процентами, а 27 в другой Украине живут?
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08.02.2022 15:12 Відповісти
То зради нема? Хух, аж легше стало. )))
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08.02.2022 15:20 Відповісти
Абсолютно новий податковий орган "БЕБ" - що вже всьо Проводьте новий ребрендінг ("те саме лайно з новою вивіскою") і запускайте на новий круг. Зебобіки схавають
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08.02.2022 14:39 Відповісти
Ну не знаю. Как по мне верный признак что мутят - вопрос перед включением колонки "Вы картой или наличными?" ВОГ, БРСМ - точно, сходите съездите ктонить на АНП проверьте.

Ктонить видел чтоб в обычном магазине так спрашивали? Отож.
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08.02.2022 14:40 Відповісти
КАКАЯ разніца, Вам же і так видадуть фіскальний чек.
Хоча Брсм то ще та помийка яка завжди фінансує(не прямо звісно) всякий проросійский непотріб, певно для того і була створена парашистами.
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08.02.2022 15:06 Відповісти
Ха, Виктор. Ви всё пропустили Не все фискальные чеки попадают в налоговую и отчёты. Для этого немного специфичные кассовые аппараты используются. Вот на прошлой неделе какраз была новость о том, что кое кого из производителей (не будем показывать пальцем) прихлопнули именно на заправках.

Так то
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08.02.2022 15:08 Відповісти
Воно так і є, тільки від розрахунку по налу чи безналу не залежить. А все кришується підрозділом "К" та так звоною податковою.
Добре що хоч прикрили "безліч" неофіційних заправок яких було в кожному кроці як грибів після дощу.
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08.02.2022 15:16 Відповісти
Безнал ныкать палевно, цифры в банке живут очень долго, с налом - никаких проблем.
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08.02.2022 15:24 Відповісти
Ага, як дядьків з каністрою край дороги!
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08.02.2022 17:40 Відповісти
ссылку дадите? Интересно почитать. Одно время занимался по для АЗС
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08.02.2022 23:36 Відповісти
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabnu-skhemu-ukhyliannia-vid-splaty-podatkiv-zlovmysnyky-provely-operatsii-na-bilshe-nizh-200-mln-hrn
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09.02.2022 10:57 Відповісти
Это торговые центры и к АЗС новость не имеет отношения.
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09.02.2022 12:02 Відповісти
На АНП обов'язкове запитання.
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08.02.2022 15:06 Відповісти
Ну значит и они мутят. Но их же трогать низзя
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08.02.2022 15:10 Відповісти
Сколько раз заправлялся на кло- никогда не спрашивали. Ну а на кассе спрашивают всегда и везде, даже в сильпо и атб
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08.02.2022 18:23 Відповісти
Так же и на брсм
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08.02.2022 18:26 Відповісти
https://lh3.googleusercontent.com/SnAA7E8-LXlhOLVGBNvylme4y5c2A3QOKdetu_584NO9LIvyKlEKCHmMXjipl57Sb7Wuo48=s128
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08.02.2022 14:40 Відповісти
Ось і виявився самий "чесний"... крадіжка 150 млрд з Привата в залік не йде... може ще скинутись "сироті" кошерній?
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08.02.2022 14:40 Відповісти
И это при том, что сеть "Беня и Ко" каждые пол года/год меняет юридические лица на своих АЗС !
Нет юрлица - нет и нарушений!
Всё логично, даже Зе-лигично...
П.С.
ТОВ "Ливайн Торг" (торговля талонами "авиас") за 2020 г. при доходе в 6,57 млрд. грн. показало....барабаннай дробь.......убыток - 336 млн.грн.
Короче, Валерьич торгует себе в убыток
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08.02.2022 14:41 Відповісти
Рука руку моет.!
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08.02.2022 14:45 Відповісти
Зато довбо@бам кашлянули по тисячі на концерти і кіно. Довбо@би щасливі.
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08.02.2022 14:45 Відповісти
Да кто ж бы сомневался???
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08.02.2022 14:46 Відповісти
всьо логічно! Зе през бєніна дойна корова! тож він її і доїть! всім іншим чергу просили не займати
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08.02.2022 14:46 Відповісти
какое благодарное животное
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08.02.2022 14:52 Відповісти
Не засуджуйте Коломойського, він такий як і був і він зірвав джек-пот, тож не заздріть. ЗІ мало не забув! А зробили ви це разом!
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08.02.2022 14:52 Відповісти
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08.02.2022 14:54 Відповісти
на скабееву похожа
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08.02.2022 15:06 Відповісти
скумбрієєва))
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08.02.2022 15:07 Відповісти
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08.02.2022 15:08 Відповісти
Ну показали, ну рассказали и что?
Уже про миллиарды отданные коломойскому рассказывают все кому не лень. И ЧТО?
Где эти излюбленные сраные поцреоты подевались?
Ну да, это ж вам не Порошенко.
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08.02.2022 14:55 Відповісти
совпадєниє? нє думаю (с)

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08.02.2022 14:55 Відповісти
Портрет реального Президента Украины!
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08.02.2022 15:30 Відповісти
Кто-то еще заправляется на "Укрнафте", ANP и Авиасе? Пожалейте свои автомобили.
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08.02.2022 15:06 Відповісти
Ой даладна. У меня ланос воще на спирту от брсм ездил и не жужжал. Пока не продал его наконец.
Зачем платить больше и что в авто жалеть?
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08.02.2022 15:14 Відповісти
Хозяин-барин. Может ты и "сватов" смотришь...
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08.02.2022 15:29 Відповісти
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08.02.2022 15:07 Відповісти
Тільки повні дурні заправляють авто на так званих заправках Бені.
Там якість гірша ніж у маленких локальних заправок.
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08.02.2022 15:07 Відповісти
клоуну на всех насратть
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Сначал прочла лишь заголовок и поняла так, что Бенечка налоги платит.
Почему-то вспомнился комментарий одной россиянки, из подмосковного города, в котором она владела ателье, что ее самым лучшим, самый платежеспособным и самым ответственным в уплате за пошив прикида клиентом был черный риэлтор.
"Это мы понять можем"(С): зачем же мелочиться, когда имеешь замечательный доход, убивая бабушек и дедушек за их квартирки?
Так же вот и Бенечка, - подумала я: зачем мелочиться с налогами, когда твоя банда оприходовала бюджет целой страны, скоммуниздила и продала уголь с ТЭЦ,, загнала стратегический запас зерна и выдоила Приват-банк?

Потом прочла, что Бенечку просто не проверяли.
Тьфу, Бенечк, крохобор ты.
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08.02.2022 15:09 Відповісти
Головне не барига, дави їх Осел...
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08.02.2022 15:10 Відповісти
....установлено, что неустановленные лица и т.д. - ну это же прелесть что такое - всегда можно показать бурную деятельность, чтобы люди верили, что не зря мы кормим чертову прорву нахлебников, которые не щадя живота своего и в дождь и в холод устанавливают, что неустановленные лица и далее по тексту..., все,... страна может спать спокойно, все неустановленные лица обязательно будут наказаны....
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08.02.2022 15:10 Відповісти
и що там Зелебеня? Все с олигархами борется?
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08.02.2022 15:11 Відповісти
Священа корова.
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08.02.2022 15:12 Відповісти
Это на фоне того что готовятся обложить налогами и кассовыми аппаратами - маникюр-педикюр на дому и мелкий ремонт по дому )))))))))))
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08.02.2022 15:14 Відповісти
Зеленая мафия.👥
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08.02.2022 15:18 Відповісти
да ну! ))))) совпадение! ))))))))))))))))))))))))))))))
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08.02.2022 15:26 Відповісти
Перед вторым туром выборов разговаривал с убежденным "порохоненавистником". Говорил ему, что шанс "против" был в 1 туре. А во втором туре: Или Порошенко или Коломойский. Его аргумент тогда звучал так: Да, я понимаю, что сейчас за Зеленским стоит Коломойский. Но когда Зеленский станет президентом, почувствует власть и силу, то пошлёт Коломойского куда подальше ...

Моё мнение: Коломойский как СПИД. Не лечится и уходит только вместе с носителем.
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08.02.2022 15:27 Відповісти
ну так человек в здравом рассудке: он знал кто такой Петь ман, поэтому надеялся на лучшее. Что не так?
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08.02.2022 15:36 Відповісти
Я тоже знаю кто такой Пэ и категорически против него, но голосовать за Коломойского ... Это полная неадекватность! Когда такая ситуация, дураку понятно, что из двух зол надо выбирать меньшее.
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08.02.2022 15:39 Відповісти
Дураку понятно, а зелебобикам - не понятно
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08.02.2022 15:43 Відповісти
"неадекватность" - это :

Чебурашка, а что ты ешь?
Що колад!
А почему он лайном воняет?
Так я его второй раз ем!
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08.02.2022 15:45 Відповісти
Удобненько. Только забыл продолжить:
- А кто же тебя заставляет говно есть?
- Так Шапокляк ствол к голове приставила и сказала: или говно или цианид

Просто надо знать, что Коломойский - это цианид для Украины (причем в квадрате).
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08.02.2022 15:51 Відповісти
и в чем это заключается? Может он требует выполнять договорняк о капитуляции? Или у армии ворует деньги? Или берет военные заказы и выпускает негодное для военных целей барахло? Может склады взрывает? Или в армию продает запчасти в тридорога? А может врагу налоги платит? Или банки банкротит? А может гривну опускает "ниже плинтуса"? А может он грабит население неадекватными ценами на свою продукцию?
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08.02.2022 15:58 Відповісти
Я, как житель Днепра и как человек непосредственно пересекавшийся с группой "Приват" о "подвигах" Коломойского могу часами рассказывать. Но это не форумная история. Сорян.
Что бы далеко не ходить погугли историю с аэропортом Днепра. А таких историй сотни.
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08.02.2022 16:08 Відповісти
Аргумент весомый у тебя, конечно, но гораздо интересней знать, что делают наши, хоть и не из Днепра ГП, ДБР, РБУ, САП и прочие, прочие? Они боятся Беню - монстра? А деньги за что тогда получают? Ну, хорошо, зато Форбс никого и ничего не боится! А чего ему бояться, он расследованиями не занимается. только там другой олигарх на коне за прошлый год. Да и другие наши , включая Беню, тоже задних не пасут! Грабителя украинского народа, ***!
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08.02.2022 18:10 Відповісти
1. У нас нет НЕЗАВИСИМЫХ правоохранительных органов.
2. Даже если бы были реально независимые правоохранительные органы, то остался бы фактор "руководителя". Все руководители наших правоохранительных органов, люди, мягко говоря, не бедные. При этом всю жизнь проработавшие в гос.структурах. Откуда дровишки? При желании, накопать и подвесить на крючок можно любого. Не его, так его ближайших родственников, которые (о, чудо!) оказываются очень успешными предпринимателями.

Все расследования (в т.ч. и Форбс) достаточно условные. Истинное состояние олигархов знают только олигархи.
Формально, Ахметов богаче Коломойского. И нельзя бороться против одного, "не замечая" другого. Но все же это разные олигархи. Их сравнение - это отдельная тема для разговора. Скажу коротко: Коломойский - это разрушитель. Не скажу, что Ахметов - созидатель, но точно не разрушитель.
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09.02.2022 10:14 Відповісти
так и должно быть: раньше наказывали только Беню, а остальных - нет.
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08.02.2022 15:33 Відповісти
Ахххахахаха Это потому, что Коломон - патриот!
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08.02.2022 15:34 Відповісти
все по справедливости: папередние патриоты обокрали Беню и нехило подшерстились. А Беня тоже не последнюю роль сыграл в нейтрализации "русского мира" - ему нужно хотя бы свое вернуть .
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08.02.2022 15:40 Відповісти
Какую роль сыграл Беня. Заправил танки горючкой по цене в 4 раза дороже чем на любой заправке? Расскажите пожалуйста поподробней.
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08.02.2022 15:42 Відповісти
в гугле забанили?
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08.02.2022 15:47 Відповісти
Это и всё, что зелебобик может ответить? Своего мнения у Вас по этому вопросу нет? Ну как-би ничего удивительного
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08.02.2022 16:43 Відповісти
а шо я, а шо я. оно само так получилось.
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08.02.2022 15:38 Відповісти
А Бєні тепер буде премія, за те що не бадяжить паливо? Але ж на його заправках і найгірше.
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08.02.2022 15:39 Відповісти
Маразм крепчал.
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08.02.2022 15:40 Відповісти
собачки зелупы на страже божьих активов!
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08.02.2022 16:19 Відповісти
 
 