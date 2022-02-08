Бюро економічної безпеки звинуватило в ухилянні від сплати податків усі провідні мережі АЗС, крім заправок Коломойського
У січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Коломойського.
Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює усі провідні мережі АЗС країни – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в ухилянні від сплати податків та торгівлі фальсифікованим паливом. До переліку підозрюваних не потрапили лише АЗС олігарха Ігоря Коломойського, які працюють під брендами "Укрнафта", ANP та Авиас.
Про це йдеться у ухвалі Шевченківського районного суду Києва, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень 22 січня 2022 року.
"Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували незаконне виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме "Глуско Рітейл" (Glusco), "Автобансервіс" ( KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амік Україна" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджі Україна" (SOCAR), "ВОГ Рітейл" (WOG), використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину", – йдеться у тексті судового рішення.
У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні. У судовому документі згадується тільки юрособа ПрАТ "Авіас-Плюс", що припинило роботу ще в 2013 році, більш ніж 10 років не має відношення до нафтового бізнесу олігарха.
Також компанію "ОККО-Рітейл" (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухилянні від сплати податків на суму 379,6 млн грн. У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.
Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.
Нагадаємо, у січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств країни, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Ігоря Коломойського. Перед цим, після ухвалення закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу, депутати скасували підвищення ренти на марганцеву руду, яку в країні монопольно видобувають підприємства Коломойського.
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Аплодирую, жри-те.
сходитесъездите ктонить на АНП проверьте.
Ктонить видел чтоб в обычном магазине так спрашивали? Отож.
Хоча Брсм то ще та помийка яка завжди фінансує(не прямо звісно) всякий проросійский непотріб, певно для того і була створена парашистами.
Так то
Добре що хоч прикрили "безліч" неофіційних заправок яких було в кожному кроці як грибів після дощу.
Нет юрлица - нет и нарушений!
Всё логично, даже Зе-лигично...
П.С.
ТОВ "Ливайн Торг" (торговля талонами "авиас") за 2020 г. при доходе в 6,57 млрд. грн. показало....барабаннай дробь.......убыток - 336 млн.грн.
Короче, Валерьич торгует себе в убыток
Уже про миллиарды отданные коломойскому рассказывают все кому не лень. И ЧТО?
Где эти излюбленные сраные поцреоты подевались?
Ну да, это ж вам не Порошенко.
Зачем платить больше и что в авто жалеть?
Там якість гірша ніж у маленких локальних заправок.
Почему-то вспомнился комментарий одной россиянки, из подмосковного города, в котором она владела ателье, что ее самым лучшим, самый платежеспособным и самым ответственным в уплате за пошив прикида клиентом был черный риэлтор.
"Это мы понять можем"(С): зачем же мелочиться, когда имеешь замечательный доход, убивая бабушек и дедушек за их квартирки?
Так же вот и Бенечка, - подумала я: зачем мелочиться с налогами, когда твоя банда оприходовала бюджет целой страны, скоммуниздила и продала уголь с ТЭЦ,, загнала стратегический запас зерна и выдоила Приват-банк?
Потом прочла, что Бенечку просто не проверяли.
Тьфу, Бенечк, крохобор ты.
Моё мнение: Коломойский как СПИД. Не лечится и уходит только вместе с носителем.
Чебурашка, а что ты ешь?
Що колад!
А почему он лайном воняет?
Так я его второй раз ем!
- А кто же тебя заставляет говно есть?
- Так Шапокляк ствол к голове приставила и сказала: или говно или цианид
Просто надо знать, что Коломойский - это цианид для Украины (причем в квадрате).
Что бы далеко не ходить погугли историю с аэропортом Днепра. А таких историй сотни.
2. Даже если бы были реально независимые правоохранительные органы, то остался бы фактор "руководителя". Все руководители наших правоохранительных органов, люди, мягко говоря, не бедные. При этом всю жизнь проработавшие в гос.структурах. Откуда дровишки? При желании, накопать и подвесить на крючок можно любого. Не его, так его ближайших родственников, которые (о, чудо!) оказываются очень успешными предпринимателями.
Все расследования (в т.ч. и Форбс) достаточно условные. Истинное состояние олигархов знают только олигархи.
Формально, Ахметов богаче Коломойского. И нельзя бороться против одного, "не замечая" другого. Но все же это разные олигархи. Их сравнение - это отдельная тема для разговора. Скажу коротко: Коломойский - это разрушитель. Не скажу, что Ахметов - созидатель, но точно не разрушитель.