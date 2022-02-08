Бюро економічної безпеки звинуватило в ухилянні від сплати податків усі провідні мережі АЗС, крім заправок Коломойського

У січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Коломойського.



Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрює усі провідні мережі АЗС країни – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в ухилянні від сплати податків та торгівлі фальсифікованим паливом. До переліку підозрюваних не потрапили лише АЗС олігарха Ігоря Коломойського, які працюють під брендами "Укрнафта", ANP та Авиас.

Про це йдеться у ухвалі Шевченківського районного суду Києва, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень 22 січня 2022 року.

"Під час досудового розслідування у кримінальному злочині встановлено, що невстановлені особи з метою подальшого збуту організували незаконне виготовлення палива, яке надалі реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України, а саме "Глуско Рітейл" (Glusco), "Автобансервіс" ( KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амік Україна" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджі Україна" (SOCAR), "ВОГ Рітейл" (WOG), використовують у своїй діяльності мережі АЗС та нафтобази, через які реалізується неврахована кількість моторного бензину", – йдеться у тексті судового рішення.

У переліку операторів АЗС немає жодної компанії, афілійованої зі структурами олігарха Ігоря Коломойського, якому належить 20% (1650 АЗС) автозаправних станцій у країні. У судовому документі згадується тільки юрособа ПрАТ "Авіас-Плюс", що припинило роботу ще в 2013 році, більш ніж 10 років не має відношення до нафтового бізнесу олігарха.

Також компанію "ОККО-Рітейл" (мережа АЗС ОККО) БЕБ звинуватило в ухилянні від сплати податків на суму 379,6 млн грн. У судовому документі йдеться, що працівників ОККО вже було допитано в рамках кримінальної справи.

Цим судовим рішенням продовжено термін досудового розслідування за звинуваченням найбільших мереж АЗС на 12 місяців до січня 2023 року.

Нагадаємо, у січні-лютому БЕБ разом із СБУ організували обшуки майже всіх металургійних підприємств країни, крім гірничо-збагачувальних комбінатів та заводів Ігоря Коломойського. Перед цим, після ухвалення закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу, депутати скасували підвищення ренти на марганцеву руду, яку в країні монопольно видобувають підприємства Коломойського.