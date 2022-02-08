Ткаченко закликав іноземних журналістів не легітимізувати тероризм та не давати окупантам майданчик для озвучування ідей Кремля

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко порадив іноземним журналістам перед тим, як їхати на окуповані території Донбасу, зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити.

Про це міністр повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом серед іноземних ЗМІ з’являється все більше публікацій або інтерв’ю з так званими лідерами так званої республіки, яка визнана українською державою як терористичне угруповання. Інтерв’ю записано в окупованому Донецьку. Останній такий випадок трапився з Reuters – тому вирішив відреагувати", - наголосив глава МКІП.

"В мене питання не до бойовиків, оцінку діям яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів давати інформацію усіх сторін – легітимізують тероризм. Разом з тим, даючи злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля", - зазначив Ткаченко.

За словами міністра, іноземний журналіст має право відвідати тимчасово окуповану територію. Але зробити це він повинен виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування.

"Перетин в інакший спосіб вважатиметься порушенням законодавства України та матиме відповідні санкції незалежно від того, журналіст якої країни його вчинив. Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити", - підсумував він.

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