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Ткаченко закликав іноземних журналістів не легітимізувати тероризм та не давати окупантам майданчик для озвучування ідей Кремля

Ткаченко закликав іноземних журналістів не легітимізувати тероризм та не давати окупантам майданчик для озвучування ідей Кремля

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко порадив іноземним журналістам перед тим, як їхати на окуповані території Донбасу, зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити.

Про це міністр повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом серед іноземних ЗМІ з’являється все більше публікацій або інтерв’ю з так званими лідерами так званої республіки, яка визнана українською державою як терористичне угруповання. Інтерв’ю записано в окупованому Донецьку. Останній такий випадок трапився з Reuters – тому вирішив відреагувати", - наголосив глава МКІП.

"В мене питання не до бойовиків, оцінку діям яких дасть або суд, або трибунал, а до журналістів, які під соусом стандартів давати інформацію усіх сторін – легітимізують тероризм. Разом з тим, даючи злочинцям майданчик для озвучування ідей Кремля", - зазначив Ткаченко.

За словами міністра, іноземний журналіст має право відвідати тимчасово окуповану територію. Але зробити це він повинен виключно через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування.

"Перетин в інакший спосіб вважатиметься порушенням законодавства України та матиме відповідні санкції незалежно від того, журналіст якої країни його вчинив. Бо перед тим, як їхати туди та писати, варто зважено обмірковувати, який внесок у підтримку тероризму це може зробити", - підсумував він.

Також читайте: Речник МЗС Ніколенко дорікнув Reuters: На Донбасі не "сепаратисти", а російська окупаційна адміністрація

Автор: 

ЗМІ (1369) тероризм (2869) Ткаченко Олександр (509)


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Какая там информационная политика при работающей мураевской Клоаке ,???????????????????
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08.02.2022 14:41 Відповісти
яка визнана українською державою як терористичне угруповання.

В том то и дело, что не признана! Во втором чтении заглох закон о террористических организациях и никогда Верховная Рада не голосовала о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями!
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08.02.2022 14:45 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72658 -
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання організації терористичною
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08.02.2022 14:56 Відповісти
Чи вважатимуться угруповання «ДНР/ЛНР» терористичними і чим це загрожує?

Якщо нинішній законопроєкт ухвалять, то угруповання «ЛНР/ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії, цілком підпадуть під критерії терористичних організацій на території України і потраплять до новоствореного переліку. Щоправда, вони і нині формально підпадають під такі ознаки. Їх хіба що не визнано терористичними офіційно на рівні держави.
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08.02.2022 15:00 Відповісти
Ей,альо,Ткаченко,зніми окуляри і роздивись у себе під носом прокацапську телевізійну гівнопомийку "наш", агента кремля мураєва.Тобі повилазило???
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08.02.2022 14:52 Відповісти
"дом" 1+1 4 канал...і не лише вони...Підтримувані слугами ригАналів не бояться нічого...
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08.02.2022 15:24 Відповісти
До чого ТУТ іноземці? "ВЛАСНІ"нелюди з влади не лише легітимизують терористів а і всіляко пропагують і захищають їх...Переслідують лише Патріотів...((((СУМНО...
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08.02.2022 15:22 Відповісти
 
 