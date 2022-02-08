Антикорупційний суд засудив колишнього СБУшника Харченка до 5,5 років в'язниці з конфіскацією майна за хабар у "бурштиновій" справі

Апеляція ВАКС посилила вирок щодо колишнього СБУшника Ростислава Харченка, який працює старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ в ДФС.

Про це йдеться у повідомленні ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Йому (Харченку. - Ред.) призначили 5,5 років з конфіскацією і позбавленням права працювати в правоохоронних органах на 3 роки (після відбуття покарання). Засудженого взяли під варту в залі суду", - розповіли в ЦПК.

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"За версією прокуратури, він пропонував керівнику однієї фірми допомогу в поверненні арештованих 55 кг бурштину та обладнання для його обробки. За "послуги" Харченко вимагав 50 тисяч доларів", - додали в Центрі.

В ЦПК нагадали, що перша інстанція визнала його винним тільки у зловживанні впливом і призначила 4 роки ув'язнення + 3 роки заборони обіймати певні посади після відбуття покарання.

"Прокурор подав скаргу на цей вирок. Річ у тім, що САП також обвинувачувала Харченка за статтею про вимагання хабаря. Під час досудового розслідування були задокументовані факти висловлювання Харченком вимоги про подальшу періодичну передачу йому 5-7 тисяч за невтручання в здійснення діяльності цієї компанії. І ось посилення вироку в апеляції", - пояснили в ЦПК.