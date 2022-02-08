11 283 93
"$1,1 млрд - дорого у будь-якому разі", - "слуга народу" Бужанський про безкоштовні смартфони для пенсіонерів
Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський порахував, що роздача українцям старше 60 років безкоштовних смартфонів коштуватиме Держбюджету $1,1 млрд.
Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні 11 мільйонів пенсіонерів. Якщо припустити, що один смартфон коштує 100$, бюджет заходу - один мільярд сто мільйонів доларів. Можливо я десь помиляюся, але дорого у будь-якому випадку", - прокоменував він ініціативу президента Володимира Зеленського про те, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.
Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.
Топ коментарі
+27 aleks kyb
показати весь коментар08.02.2022 15:15 Відповісти Посилання
+27 Власов Сергей #321358
показати весь коментар08.02.2022 15:19 Відповісти Посилання
+26 18c49ed2
показати весь коментар08.02.2022 15:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
який НЕ пидтримуэ навыть дия
Зе продукт комунізму, і постійно підсовує нам ж2 комуняцькі лозунги, що буде колись в іншому житті.
надо закупить еще очки
курсы в ФАПах организовать
нанять айтишников для обучения работы с поднятием трубки, регуляцией яркости дисплея, закачками с App Store
и это тем, кто плохо видит и слышит
І тут влада вирішила вкрасти , яких 100 долярів на прямих поставках
вся электроника в Китае, так как добывает 95-98% всех редкоземельных элементов.
@uanews3
Все як у Європі?
- На тлі загрози з боку Росії ми надамо Україні фінансову допомогу для стабілізації економіки.
Українська влада:
- О! Кожному українцю за 60 років роздамо по смартфону!
А курси з користування цими смартфонами для тих, хто їх ніколи в руках не тримав, будуть проводитися?
Голосуешь за Зе- получи смартфон
не голосуешь-страпон
Ніяких тобі комісій, Федоров намалює той результат який потрібен.
А лохторат нехай бавиться парнухою на смартфонах, які купить Тищенко на гроші зетіпілів в Китаї.
Блискучий сценарій.
На кінець 2021 року в Україні кількість пенсіонерів складала 10 881 100.
деньги из бюджета, как всегда выделят, больше половины разворуют..
как можно "прислугам" верить..
аферисты, у пенсионеров есть телефоны, дайте им деньги..
Сколько откат?
ЗЕторчек берега потерял.
Так что с учетом откатов...это 250-300 баксов на одного...
чумывойны... ЗЕ-лох готов куда угодно деньги просрать, лишь бы не на армию и повышение защиты страны. это настоящее мародерство и намеренный развал обороноспособности ВСУ. за такое убить мало.