"$1,1 млрд - дорого у будь-якому разі", - "слуга народу" Бужанський про безкоштовні смартфони для пенсіонерів

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський порахував, що роздача українцям старше 60 років безкоштовних смартфонів коштуватиме Держбюджету $1,1 млрд.

Про це він написав в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні 11 мільйонів пенсіонерів. Якщо припустити, що один смартфон коштує 100$, бюджет заходу - один мільярд сто мільйонів доларів. Можливо я десь помиляюся, але дорого у будь-якому випадку", - прокоменував він ініціативу президента Володимира Зеленського про те, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.

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Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.