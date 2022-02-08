"Франція та Німеччина продовжать грати роль посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Макрон"

Франція та Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція та Німеччина будуть продовжувати грати роль посередника для того, щоб зупинити конфлікт. Ми спільно підтвердили ще з канцлеркою Меркель продовження дискусії у нормандському форматі", - зазначив він, додавши, що це - єдиний шлях до миру.

В цілому, він позитивно оцінив Мінські угоди, наголосивши на тому, що всі сторони мають їх дотримуватися. Макрон також запевнив, що Франція та Німеччина свою частину домовленностей виконають.

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"Франція підтримає Україну в різних аспектах", - додав він.