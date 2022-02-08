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Новини Війна
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Франція та Німеччина продовжать грати роль посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Макрон

Франція та Німеччина продовжать грати роль посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Макрон

Франція та Німеччина продовжать бути посередниками для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція та Німеччина будуть продовжувати грати роль посередника для того, щоб зупинити конфлікт. Ми спільно підтвердили ще з канцлеркою Меркель продовження дискусії у нормандському форматі", - зазначив він, додавши, що це - єдиний шлях до миру.

В цілому, він позитивно оцінив Мінські угоди, наголосивши на тому, що всі сторони мають їх дотримуватися. Макрон також запевнив, що Франція та Німеччина свою частину домовленностей виконають.

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"Франція підтримає Україну в різних аспектах", - додав він. 

Автор: 

Франція (3120) Донбас (22358) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1534)


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Все верно...играют роль...наш ********** тоже играет роль президента... правда у него это плохо получается...как в принципе и у вас....
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08.02.2022 15:33 Відповісти
Пусть эти посредники идут на хутор
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08.02.2022 15:34 Відповісти
Просто камерний оркестр, тріо пісюністів, один грає своїм органом на піаніно, а два інших забили свої болти.
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08.02.2022 15:43 Відповісти
С такими посредниками, как Франция и Германия и врагов не нужно.
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08.02.2022 15:45 Відповісти
Тут фактично пропорція сил як 3:1 - Франція, Німеччина і Росія проти України. Від такого "врегулювання" треба відмовлятися.

або вводити до складу Америку і Британію (чи Канаду).
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08.02.2022 16:13 Відповісти
Давайте говорить правду: фрицы и жабоеды обосрались. Если полгода назад они были на первых ролях в Европе, то сейчас только слепой не видит, что эти страны не только просрали лидерство в ЕС и НАТО, а стали фактическими пособниками рашистской агресси.
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08.02.2022 16:20 Відповісти
Французи у особі Саркозі здали грузин у 2008. Лідерством там не пахне вже давно.
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08.02.2022 17:46 Відповісти
"Франція та Німеччина продовжать грати роль посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Макрон"

_Чертовски точно! Они играют роль посредников, будучи союзниками расиянского фашизма.
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08.02.2022 18:35 Відповісти
 
 