УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7106 відвідувачів онлайн
Новини
581 2

Зустріч політичних радників Нормандської четвірки 10 лютого у Берліні наблизить зустріч лідерів Нормандського формату, - Зеленський

Зустріч політичних радників Нормандської четвірки 10 лютого у Берліні наблизить зустріч лідерів Нормандського формату, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає проведення зустрічей політичних радників лідерів країн Нормандського формату важливим кроком на шляху до організації саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Про це він заявив на спільній із президентом Франції Емманюелем Макроном прес-конференції Києві, 8 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще у грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів Нормандської четвірки. Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Була дуже успішна одна зустріч, ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон похвалив Зеленского за виконання зобов’язань і відкликання законопроєкту, який не відповідав мінським угодам

Зеленський Володимир (24576) перемовини (3026) нормандська четвірка (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лідори ще ті ...
пуйло, Зєля, Макроша та ... хтось від німців, для яких рашка тяжко травмована, тому треба їй годити.
показати весь коментар
08.02.2022 15:35 Відповісти
Вот одержимый мазохист! Ему по кайфу издевательства *****?!!
показати весь коментар
08.02.2022 19:44 Відповісти
 
 