Зустріч політичних радників Нормандської четвірки 10 лютого у Берліні наблизить зустріч лідерів Нормандського формату, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає проведення зустрічей політичних радників лідерів країн Нормандського формату важливим кроком на шляху до організації саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Про це він заявив на спільній із президентом Франції Емманюелем Макроном прес-конференції Києві, 8 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще у грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів Нормандської четвірки. Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Була дуже успішна одна зустріч, ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями", - зазначив Зеленський.

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