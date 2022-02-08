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Новини Війна
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Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту, - Макрон

Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту, - Макрон

Росія скупченням військ на кордонах України створює тиск на міжнародну спільноту. .

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Є військовий тиск на кордонах, зокрема загроза нових військових маневрів. Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту. Я ці питання обговорював вчора з президентом Росії Путіним. Мій намір - з цим я приїхав і до Москви, і до Києва - щоб відновити безпековий порядок в Європі. У контексті безпекових викликів нам треба повернутися до безпекових гарантій. Я сьогодні обговорював ці питання з Зеленським, вчора обговорював також з Путіним. Я постійно обговорюю це питання з європейськими партнерами, американськими, євроатлантичними. В найближчі дні і місяці нам треба зробити все необхідне, щоб ми змогли представити гарантії безпеки і отримати значну деескалацію", - зазначив Макрон.

"Ми зрозуміли, перед нами стоїть дуже важке завдання...", - додав він.

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Автор: 

армія рф (18043) Зеленський Володимир (24576) Макрон Емманюель (1534)


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похоже, этот Ма такой же как наш Зе.

как можно такое ляпать?

"Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту Джерело:

Войска создают давление на Украину, надо было сказать, а мир против войн и эскалаций.

два балбеса
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08.02.2022 15:50 Відповісти
І чому ти, Макрон, такий безхребетний? Самому не соромно?
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Хло добился главного - и для себя, и для своего быдлората - с ним НАЧАЛИ разговаривать, его слушают, его принимают, к нему приезжают... ни одному террористу не оказывали такого почета...
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Да, благодаря подопытным кроликам, таким, как лидеры некоторых стран, эта ботоксная мразь возомнила себя центром всего мира.Какая срамота!!!
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08.02.2022 20:21 Відповісти
твой предшественник уже надавал грузии гарантий безопасности, проходи мимо, жабоед, не отсвечивай, пеж там свою бабульку и не мешай большим дядям разговаривать
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08.02.2022 16:20 Відповісти
а вы не желаете и не можете давить на рашку военными методами.... то давите гадину дружно санкциями. только по взрослому давить нужно а не так как было ранее....я как вспоминаю самые самые аж первые санкции.... то смех и стыд берёт за них....грубо говоря кто помнит санкции были на всякую шлоюб ....ь рашенскую.. типа нянь министров, всяких образно говоря уборщиц госдумы... и такое разное...)) и пошло помню по наростающей также смехотворных санкций на людей которые совершенно никто и звать их никак...
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08.02.2022 16:24 Відповісти
Уууу... вон оно как!
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08.02.2022 16:38 Відповісти
Да и нам французам очень неуютно, и мы хотим, чтобы Украина сдала свои интересы.
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08.02.2022 17:42 Відповісти
 
 