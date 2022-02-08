Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту, - Макрон

Росія скупченням військ на кордонах України створює тиск на міжнародну спільноту. .

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Є військовий тиск на кордонах, зокрема загроза нових військових маневрів. Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту. Я ці питання обговорював вчора з президентом Росії Путіним. Мій намір - з цим я приїхав і до Москви, і до Києва - щоб відновити безпековий порядок в Європі. У контексті безпекових викликів нам треба повернутися до безпекових гарантій. Я сьогодні обговорював ці питання з Зеленським, вчора обговорював також з Путіним. Я постійно обговорюю це питання з європейськими партнерами, американськими, євроатлантичними. В найближчі дні і місяці нам треба зробити все необхідне, щоб ми змогли представити гарантії безпеки і отримати значну деескалацію", - зазначив Макрон.

"Ми зрозуміли, перед нами стоїть дуже важке завдання...", - додав він.

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