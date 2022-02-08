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Новини
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Найближчими місяцями нам необхідно розробити нову систему гарантій безпеки у Європі, - Макрон

Найближчими місяцями нам необхідно розробити нову систему гарантій безпеки у Європі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність розробити нові системи гарантій безпеки у Європі.

Про він повідомив на пресконференції з Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", - сказав Макрон.

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За його словами, питання створення систем безпеки в Європі він обговорював сьогодні із Зеленським, учора з Путіним та постійно обговорює з європейськими та американськими партнерами.

"Найближчими днями та місяцями нам необхідно спільно зробити все необхідне для того, щоб ми змогли представити нові механізми гарантій безпеки та за їх допомогою отримати відчутну деескалацію", - додав Макрон.

Автор: 

безпека (950) Європа (1902) путін володимир (24218) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+15
Знаем мы планы **** и без вас
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08.02.2022 15:51 Відповісти
+13
Спасибо не надо, Омикроша. Можешь с }{уйлушкой на обратной стороне Будапештского меморандума свои высеры распечатать. А Украина будет в НАТО с США, Британией, Польше, Канадой и странами Балтии противостоять свинособачьей агрессии
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08.02.2022 15:55 Відповісти
+12
макарон, иди ***** со своими гарантиями, т.е. к *****. это его песня. аминь
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08.02.2022 15:51 Відповісти
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Крым решили вернуть
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08.02.2022 15:48 Відповісти
Вот я на 100% уверена , что Макрон о Крыме в мацкве и не заикнулся
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08.02.2022 15:49 Відповісти
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08.02.2022 15:48 Відповісти
У Макарона выборы скоро ,от и несёт всякий бред ..
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08.02.2022 15:49 Відповісти
Да все рассчитано на французов .
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08.02.2022 15:50 Відповісти
Только новая холодная война и гонка вооружений может развалить совок 2, пора снимать розовые очки еврожителям
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08.02.2022 15:49 Відповісти
Знаем мы планы **** и без вас
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08.02.2022 15:51 Відповісти
макарон, иди ***** со своими гарантиями, т.е. к *****. это его песня. аминь
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08.02.2022 15:51 Відповісти
Справа в тому що коли зберігати гроші нажітиє нєпосільним трудом нашої еліти, то захід тут як тут. А як захищати країну яка на них працює, то тут вони 'воювати не будуть'.
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08.02.2022 15:55 Відповісти
А з 'новою' системою безпеки буде в свій час те ж що і з старою. Її помножать на нуль, як і стару множать зараз
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08.02.2022 15:58 Відповісти
Спасибо не надо, Омикроша. Можешь с }{уйлушкой на обратной стороне Будапештского меморандума свои высеры распечатать. А Украина будет в НАТО с США, Британией, Польше, Канадой и странами Балтии противостоять свинособачьей агрессии
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08.02.2022 15:55 Відповісти
Как он служил в очистке, т.е стал президентом Франции?
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08.02.2022 15:57 Відповісти
хто бачив зєлю, той таких питань не задає
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08.02.2022 16:37 Відповісти
В Украине к омикрону добавился оМакрон
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08.02.2022 15:59 Відповісти
гарантии от куйла? совсем больной...
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08.02.2022 16:00 Відповісти
Вокруг расеи стена метров десять высотой и толщиной столько же, ров 10м глубиной и сто метров шириной заполненный крокодилами и огромные вентиляторы в их сторону, что бы от туда не воняло. И вот вам новая система безопасности.
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08.02.2022 16:00 Відповісти
Він хоч розуміє свою убогість на фоні Американських та Англійських дій?
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08.02.2022 16:01 Відповісти
Интересно, а что вдруг стряслось такого, что в Европе Макрону срочно понадобилось создавать новые "системы гарантий безопасности"? К чему такая спешка, что в старых не устраивает и долго будете идти на поводу у бункерного карлика, месье "победители" во Второй Мировой?
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08.02.2022 16:06 Відповісти
"Нові" механізми безпеки, "нова" система гарантій, "новий європейський порядок"... Оце останнє ми уже десь і колись чули. Цей шмаркатий боягузливий жабоїд привіз і повторив цитати від Путіна зі т.з. "стратегічної угоди" між РФ і Китаєм. Фактично угоди про поділ сфер впливу в Євро-Азійському просторі, новий порядок і нові цінності.
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08.02.2022 16:09 Відповісти
макарон - кончене мудило
підспівайло *****
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08.02.2022 16:11 Відповісти
Порядок оно наведет в мире, ты уже порядок в своей стране с неграми навел, тиры ножами режут. Нельзя вечером кофе выйти попить и машину оставить!
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08.02.2022 16:15 Відповісти
В ближайшие месяцы, а точнее, в два месяца, как раз под выборы во Франции.
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08.02.2022 16:19 Відповісти
это какой? с зонами влияния? вернемся в 18й век?
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08.02.2022 16:19 Відповісти
ага...ты с Макрелью её уже построил,как и самолёт 6-го поколения...Австралия тебе путь указала? вот и иди,жабоед...
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08.02.2022 16:23 Відповісти
МКРН ПНХ
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08.02.2022 16:29 Відповісти
Напевне через підписування договорів з Московією про дружбу і ненапад.
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08.02.2022 16:37 Відповісти
стесняюсь спросить - жабоеды намекают на вступление в кацапский ОБКД вместо НАТО !?
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08.02.2022 16:50 Відповісти
Что-то подсказывает,что в нём до сих пор член .....ла.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
 
 