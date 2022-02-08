Найближчими місяцями нам необхідно розробити нову систему гарантій безпеки у Європі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність розробити нові системи гарантій безпеки у Європі.

Про він повідомив на пресконференції з Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я обговорював з Путіним мій намір відновити порядок на європейському континенті. У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до певних систем гарантій, щоб вони повернули нам цей порядок", - сказав Макрон.

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За його словами, питання створення систем безпеки в Європі він обговорював сьогодні із Зеленським, учора з Путіним та постійно обговорює з європейськими та американськими партнерами.

"Найближчими днями та місяцями нам необхідно спільно зробити все необхідне для того, щоб ми змогли представити нові механізми гарантій безпеки та за їх допомогою отримати відчутну деескалацію", - додав Макрон.