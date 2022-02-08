Кабмін затягує призначення членів комісії з обрання директора НАБУ, щоб знести весь конкурс через ОАСК, - Шабунін

Офіс Президента планує зірвати конкурс на обрання директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це пише у фейсбуку керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Втомилися від ганьби довкола САП? Не сумуйте! Команда Зеленського починає аналогічне пекло в конкурсі на директора НАБУ. Кабмін збирається прострочити затвердження конкурсної комісії, щоб створити підстави знести весь конкурс через ОАСК (як же ще)", - заявив він.

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"Для того, щоб не порушити закон і призначити комісію вчасно, в КМУ залишилося два засідання: завтра і в наступний понеділок. За законом Конкурсна комісія складається з 6 осіб:

- 3-х делегують міжнародні партнери України, що надавали Україні підтримку в сфері запобігання та протидії корупції;

- 3-х інших - КМУ, який доручив Мін’юсту, Мінекономіки і МВС надіслати пропозиції", - додав Шабунін.

"Так от, делегована міжнародниками трійка призвела до бурхливої істерики на Банковій. За результатами якої, я так розумію, і придумали "геніальний" план:

Крок 1. КМУ прострочує вказаний в законі термін формування комісії;

Крок 2. Потім через ОАСК зносить весь конкурс або, як мінімум, блокує його забезпеченням позову", - наголосив він.

"Нижче розповім про делегованих міжнародниками експертів, які викликали аж таку істерику в Офісі Президента. Повілас Малакаускас - ексдиректор Служби спецрозслідувань (правоохоронний антикорорган) в Литві та ексдиректор Департаменту держбезпеки Литви. Має понад 20-річний досвід роботи на ТОП посадах в сфері безпеки, антикорупції в Литві. Карен А. Грінавей - понад 22 роки була агентом та керівником слідчих груп ФБР. Спеціалізувалася на протидії міжнародній корупції та оргзлочинності з колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу, Африки та Азії. Драго Кос – голова робочої групи з хабарництва в міжнародних бізнес-переказах в OECD (ключова аналітична орг. країн G20). В 2003-2011 роках очолював Групу держав у боротьбі з корупцією, створену Радою Європи. З 2004 по 2010 рік був першим головою Комісії із запобігання корупції Словенії. Особливо Банкова біситься з Драго Коса. Останній, нагадаю, також є членом конкурсної комісії з обрання керівника САП. В тій комісії він прямо звинуватив ОПешну частину комісії в підігруванні корупціонерам", - розповів Шабунін.

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"Таймінг формування Кабміном конкурсної комісії з обрання Директора НАБУ - згідно з абз. 1 ч. 7 ст. 7 ЗУ "Про НАБУ" комісію має бути сформовано Кабміном не пізніше, ніж за 2 місяці до завершення повноважень Директора. Ситника призначили 16.04.2015, а значить 15.04.22 - останній день його повноважень. Ві відповідно "за 2 місяці до завершення повноважень Директора" - це 15.02. Тобто, до 15 лютого Уряд має сформувати комісію. До цієї дати залишилося лише два засідання: завтра і в наступний понеділок", - резюмував він.