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Збройні сили України готові до різних версій російської ескалації, - нардеп "Голосу" Костенко

Збройні сили України готові до різних версій російської ескалації, - нардеп

Збройні сили України готові до різних розвитків подій з російськими військами на кордонах. Командування розглядає кілька можливих варіантів ходу подій і в кожному українське військо даватиме ворогу гідну відсіч.

На цьому наголошує секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Є декілька варіантів, які розглядають Збройні сили України, в тому числі і повномасштабне вторгнення, але поки ознак до його підготовки у противника ми не спостерігаємо", - говорить народний депутат.

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За словами Костенка, поки найбільш ймовірний сценарій - це локальні загострення, які мають зробити Україну "поступливішою" до вимог Російської Федерації.

"Найбільш вірогідний варіант - створення РФ ескалації на сході нашої країни з метою або оточення нашого угрупування, або великої кількості жертв. Це все потрібно ворогу, щоб схилити Україну до виконання політичних умов. І ми всі ці вимоги Кремля знаємо - це виконання "Мінська" на умовах Російської Федерації", - пояснює секретар безпекового комітету парламенту.

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Але Україна і наше військо готові до різних варіантів дій Росії. "Збройні сили готові. Ми обговорювали всі етапи: від короткострокової операції і до можливої довгострокової. Ми обговорювали також 3 хвилі мобілізації, які можуть бути в нашій країні і які ресурси зараз є для цього. Ці ресурси є, хоча я не можу назвати конкретної цифри", - акцентує представник "Голосу".

армія (3782) ЗСУ (7719) Голос партія (513) Костенко Роман (209)


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Интересно, а бегство Зеленского на виллу в Италию на озеро Комо не деморализует наших военнослужащих?
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08.02.2022 15:57 Відповісти
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!
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08.02.2022 16:04 Відповісти
А Костенко тут до чого? Галасу ж то хана?
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08.02.2022 16:08 Відповісти
Бегство президета, как уже показала история, никоим образом не снизит способность Украины оказывать отпор врагу. Вот тусня с разделом вакантного президентского кресла, как также показала история, может т.с. несколько навредить, но вцелом существенного влияния на способность дать отпор не окажет. Тем более сейчас, когда наша армия на порядок стала сильнее и оснащенней.
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08.02.2022 16:31 Відповісти
Це як той півень, прокукурікав, а там хоч і не світай.
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08.02.2022 16:04 Відповісти
Найбільш вірогідний варіант - створення РФ ескалації на сході нашої країни з метою або оточення нашого угрупування, або великої кількості жертв.
Дебілу Костенко на увагу, аби не ляпати аби що:
1. Створення на сході ескалації для оточення НЕ УГРУПУВАННЯ,а військ, що призведе однозначно до великої кількості жертв,- оскільки оркам ***** кого бомбити,--- це вже .....да коли вам дадуть можливість сье на протязі 10 хв. Що ви і зробите
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08.02.2022 16:27 Відповісти
я предпочел бы услышать эти слова от командования ВСУ
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08.02.2022 16:46 Відповісти
 
 