Збройні сили України готові до різних версій російської ескалації, - нардеп "Голосу" Костенко

Збройні сили України готові до різних розвитків подій з російськими військами на кордонах. Командування розглядає кілька можливих варіантів ходу подій і в кожному українське військо даватиме ворогу гідну відсіч.

На цьому наголошує секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Є декілька варіантів, які розглядають Збройні сили України, в тому числі і повномасштабне вторгнення, але поки ознак до його підготовки у противника ми не спостерігаємо", - говорить народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія протягом року намагалася вибити Нормандський формат з переговорного процесу, - "слуга народу" Костін

За словами Костенка, поки найбільш ймовірний сценарій - це локальні загострення, які мають зробити Україну "поступливішою" до вимог Російської Федерації.

"Найбільш вірогідний варіант - створення РФ ескалації на сході нашої країни з метою або оточення нашого угрупування, або великої кількості жертв. Це все потрібно ворогу, щоб схилити Україну до виконання політичних умов. І ми всі ці вимоги Кремля знаємо - це виконання "Мінська" на умовах Російської Федерації", - пояснює секретар безпекового комітету парламенту.

Також читайте: Будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення Ради, - "слуга народу" Костін

Але Україна і наше військо готові до різних варіантів дій Росії. "Збройні сили готові. Ми обговорювали всі етапи: від короткострокової операції і до можливої довгострокової. Ми обговорювали також 3 хвилі мобілізації, які можуть бути в нашій країні і які ресурси зараз є для цього. Ці ресурси є, хоча я не можу назвати конкретної цифри", - акцентує представник "Голосу".