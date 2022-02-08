Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону, - Макрон
Перемовини президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським дали певний прогрес.
Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.
"Ті дискусії, які я провів із президентом Путіним і сьогодні з президентом Зеленським, ми змогли досягти певного прогресу для просування в кроках прогресу до безпеки регіону. Щоб щоб ми не ангажувалися в якісь односторонні, односпрямовані формати, а щоб ми продумували саме такі формати, які приведуть до зменшення ескалації. Ми маємо зараз працювати на те, щоб зближалися наші позиції", - зазначив Макрон.
Топ коментарі
+22 Scorpman Y
показати весь коментар08.02.2022 16:01 Відповісти Посилання
+18 Valter Valter
показати весь коментар08.02.2022 16:12 Відповісти Посилання
+10 Крэйда Гібсон
показати весь коментар08.02.2022 15:58 Відповісти Посилання
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ПУТИН ПРИНУЖДАЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ / ВСТРЕЧА С МАКРОНОМ ОКОНЧЕНА
Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
Поэтому пусть лучше будет Макрон.
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, За хорошую цену пытается продать Украину этот француз, переполненный наполеоновскими амбициями ... приспать старушку Европу. Ему бы еще белую кобелицу... Обратите внимание на фотоотчет - все мерзости на Земле делаются именно с такими выражениями
там и похвастаешь.
Саркози в Грузии тоже типа договорился. Теперь сидит...
Иначе все это смахивает на предательство Зеленского.
Но нам, Народу Украины Минск-2 на фиг не нужен. И мы читаем все эти ходы.
Так же как и читаем и те, что будет нам втюхивать Банковая в связи с Минском-2… (с)
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Ну а что, всё понятно, позиция ясна, цели определены. Переход от однонаправленных форматов в сторону сближения позиций прямо противоположных односторонним дискуссиям сегодня на повестке дня.
Какая млять связь между безопасностью в Европе и Украиной? касательно наших действий в данной ситуации. Мы что напали на кого-то, или собираемся?
Или нам нужно поднять ручки вверх в угоду параше?