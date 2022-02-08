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Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону, - Макрон

Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону, - Макрон

Перемовини президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським дали певний прогрес.

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті дискусії, які я провів із президентом Путіним і сьогодні з президентом Зеленським, ми змогли досягти певного прогресу для просування в кроках прогресу до безпеки регіону. Щоб щоб ми не ангажувалися в якісь односторонні, односпрямовані формати, а щоб ми продумували саме такі формати, які приведуть до зменшення ескалації. Ми маємо зараз працювати на те, щоб зближалися наші позиції", - зазначив Макрон.

Читайте також: Найближчими місяцями нам необхідно розробити нову систему гарантій безпеки у Європі, - Макрон

Автор: 

армія рф (18043) Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+22
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw


Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
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08.02.2022 16:01 Відповісти
+18
Макарон, иди торгуй своей жопой а не нашей Украиной
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08.02.2022 16:12 Відповісти
+10
То чо теперь ждать пушилу и пасечника в Верховной Зраде?
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08.02.2022 15:58 Відповісти
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То чо теперь ждать пушилу и пасечника в Верховной Зраде?
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08.02.2022 15:58 Відповісти
А кто даст им переступить порог Рады ?
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08.02.2022 18:50 Відповісти
Те же кто прям сейчас даёт переступать Киве ОПЗЖ медвечуку шуфричам и прочим откровенно кацапским мразям..
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08.02.2022 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tgaTJQA9R9Q

ПУТИН ПРИНУЖДАЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ / ВСТРЕЧА С МАКРОНОМ ОКОНЧЕНА
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08.02.2022 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw


Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
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08.02.2022 16:01 Відповісти
Це справжня зрада, навіть гірша ніж з "вагнерівцями". Має сидіти до кінця свого нікчемного існування.
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08.02.2022 16:21 Відповісти
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08.02.2022 17:29 Відповісти
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08.02.2022 17:35 Відповісти
о, это дело, я приду
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08.02.2022 17:50 Відповісти
Омикрон наконец-то прочитал минские туалетные бумажки? И ради этого стоило приезжать сюда?
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08.02.2022 16:03 Відповісти
у него выборы скоро, нужно повышать свое ЧСВ в глазах электората.
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08.02.2022 16:07 Відповісти
Если выиграет националистка Ле Пен - всей Европе и Украине в том числе будет намного хуже. А то и всему НАТО. Нагадить она может очень серьезно.
Поэтому пусть лучше будет Макрон.
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08.02.2022 16:24 Відповісти
вот бы поподробнее разьяснить гражданам Украины, что там за прогресс такой получился
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08.02.2022 16:04 Відповісти
В ближайшее время увидим по действиям.
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08.02.2022 16:37 Відповісти
ка по мне, в такой ситуации лучше знать заранее, что Зе наобещал
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08.02.2022 16:43 Відповісти
Попробую угадать - продолжать договариваться на основе Минского и Норманского форматов. То что это тупик понимают все. Но с точки зрения политики как бы процесс идет. Мне кажется каждая из сторон тупо тянет время. Хотя могу ошибаться. В конце концов я не Ванга.
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08.02.2022 16:47 Відповісти
если бы перестали стрелять на разграничении - хоть 100 лет пусть идет процесс
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08.02.2022 16:54 Відповісти
Хех. Боюсь что тут не с нашим счастьем, как говорится. Нет подлее, наглее и лживее существа чем кацап. Как бы опять не получилась игра в одни ворота с этим. Очень бы этого не хотелось бы.
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08.02.2022 16:58 Відповісти
а там или ишак сдохнет или падишах
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08.02.2022 17:51 Відповісти
Ну приблизительно так. Ситуация то по сути своей патовая вырисовывается.
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08.02.2022 18:21 Відповісти
Макрон, ты рядом с Джонсоном и "рядом не стоял" (простите за тавтологию). Не мни себя миротворцем, ваше долголетнее посредничество (Германии и Франции) уже боком выходит. Не умничай, тебе не идет, сядь и засохни.
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08.02.2022 16:05 Відповісти
Я написал о Макроне, потому, что новость именно о его высказываниях. "Болит" о зеленском? согласен, это вообще жесть - кто у нас президент.
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08.02.2022 16:20 Відповісти
Интересно, за чей счет этот "прогресс"?!
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08.02.2022 16:07 Відповісти
Аж бридко коли мутять вазєлінщики.
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08.02.2022 16:09 Відповісти
Макарон, иди торгуй своей жопой а не нашей Украиной
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08.02.2022 16:12 Відповісти
Он так и делает.Одной жопой на два базара.
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08.02.2022 17:02 Відповісти
Щось після цих слів,мене дуже зонепокоЇло за майбутнє України.
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08.02.2022 16:18 Відповісти
Шо воно меле
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08.02.2022 16:20 Відповісти
МАКАРОН - ПІШОВ ТИ НА ХРЄН ЗІ СВОЇМ ПУКІНИМ І ВОЗ ЄДНАННЯМ УКРАЇНИ З СЄПАРСЬКИМ ГЄТТО ОРДЛО
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08.02.2022 16:21 Відповісти
***** буде відповзати з Криму та з ОРДЛО? Якщо - ні, то ніякого прогресу.
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08.02.2022 16:22 Відповісти
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, За хорошую цену пытается продать Украину этот француз, переполненный наполеоновскими амбициями ... приспать старушку Европу. Ему бы еще белую кобелицу... Обратите внимание на фотоотчет - все мерзости на Земле делаются именно с такими выражениями
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08.02.2022 16:23 Відповісти
Так минские же
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08.02.2022 21:44 Відповісти
да хорош себя нахваливать у тебя выборы во франции,а не в Украине.
там и похвастаешь.
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08.02.2022 16:27 Відповісти
в общем ни хуja у жабоеда не выгорело...
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08.02.2022 16:29 Відповісти
Financial Guard (UA)



Саркози в Грузии тоже типа договорился. Теперь сидит...
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Лети уже к старушке своей, голубок мира млин
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08.02.2022 16:33 Відповісти
Макрон, - Я принес вам мир!

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08.02.2022 16:34 Відповісти
Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции

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08.02.2022 16:36 Відповісти
Ага) Вумний аж страшно))
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09.02.2022 08:16 Відповісти
В чем договорились,в чем прогресс, что предложил ***** и на что согласился ЗЕ.Опять вокруг всего полная муть как и в Минских соглашениях.Думаю ЗЕ надо все это подробно озвучить народу,армии и тем странам что нам помогают.
Иначе все это смахивает на предательство Зеленского.
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08.02.2022 16:36 Відповісти
Ну как я понимаю покуда что либо можно говорить только в отношении Макрона. Да и то по сути он ничего не сказал кроме того что он за мир и типа Зеленский с х@йлом тоже типа за мир. Пока все ни о чем. Сам Минский формат тупиковый и невыполнимый. Возможно для х@йла таким образом появляется возможность отползти сохранив лицо. Хотя тоже могу ошибаться. То что ни Зе, никому либо другому не дадут уже сдать Украину у меня не вызывает сомнений. Так сами обстоятельства уже сложились. При таких раскладах Зе будет проще повеситься, чем пойти на выполнение Минских договоренностей на условиях кацапов. Не так больно будет.
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08.02.2022 16:44 Відповісти
Ну это как Коломойский скажет,скажет принять минские договорняки примет а скажет повесится повесится.Работодатель а не ЗЕ делает политику в стране.
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08.02.2022 16:49 Відповісти
Я поимаю, что адепты секты свидетелей сивочелого гетьмана снивелировали Зе до уровня тупой куклы на руке Бени, но думаю что это очень далеко от реалий. Прав я или правы Вы покажет время.
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08.02.2022 16:51 Відповісти
Действительно времья покажет.Но только ЗЕ своими необдумеными или намереными высказываниями и упреками уже столько нагадил тем кто нам помогает что уже страшно за его умственное здоровье.
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08.02.2022 17:06 Відповісти
Я смотрю больше не на то что говорится (политика - такая политика...), а что делается. Самолеты с военными плюшками в Украину летят регулярно, подготовка войск, нацгвардии, терробороны идет, в американском сенате в отношении Украины полный консенсус между двумя конкурирующими партиями, Великобритания прямо говорит о полной поддержке. Да и не только она. Кроме того многие уже на международном уровне понимают влияние украинских президентов на движение страны вцелом. Они понимают, что ни один из украинских президентов не имеет абсолютной власти и не может развернуть страну против воли народа. Посему и выстраивают свои отношения с Украиной в соответствии с этими реалиями. Так то не все так безнадежно как может показаться с учетом не совсем умных высказываний нашей власти.
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08.02.2022 18:05 Відповісти
Вы правы,поддержка как политическая так и материальная колосальна,только я опасаюсь что при таком безответственной власти эта военная помощ не доходит до нашей армии а скопляется на складах координаты которых наши правительственные ,,доброжелатили,, уже слили ***** до сотой секунды.
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08.02.2022 18:15 Відповісти
Я лично очень рассчитываю на то, что те дяди, которые поставляют плюшки, ведут полный контроль за тем, чтобы эти самые плюшки попали по назначению. И что из себя представляют наши торбохватные политики им тоже хорошо известно. Ну а влияние на правильный логистический процесс вплоть до влияния на первых лиц государства у них думаю есть.
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08.02.2022 18:19 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши.
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08.02.2022 18:23 Відповісти
Будем надеяться на лучшее для Украины. Но все равно чистить и смазывать пулемет не нужно забывать.
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08.02.2022 18:28 Відповісти
ЗЕ надо собрать монатки и ******* нахер с Украины со всей его кодлой!
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08.02.2022 17:37 Відповісти
А давайте просто пофантазируем. Ну вот собрали они свои монатки и положим смылись. Мы сразу потеряли две ветви власти - президентскую (исполнительную) и парламентскую (законодательную). Замечу, что в 2014-м году у нас не было некоторое время только одной - исполнительной. Напомнить чем это закончилось? Не хочу думать, что вы пособник наших врагов. Посему спишу на то, что Вы просто не подумали о последствиях. И еще напомню, что под нашими границами стоит 140 тысячная орава орков и только и ждут малейшей дестабилизации у нас.
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08.02.2022 18:27 Відповісти
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08.02.2022 16:39 Відповісти
Сейчас хутин делает из Зеленского Пашиняна. Ему крайне важно, чтобы Зеленский реализовал Минские соглашения. Как это будет выглядит в реале - посмотрите на Армению спустя год после второй войны в Карабахе. Поэтому хутин дал такой техничный пас по Порошенко, чтобы подсластить пилюлю.

Но нам, Народу Украины Минск-2 на фиг не нужен. И мы читаем все эти ходы.

Так же как и читаем и те, что будет нам втюхивать Банковая в связи с Минском-2… (с)
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08.02.2022 16:46 Відповісти
зеГорбатая ля Гора
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08.02.2022 16:57 Відповісти
"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции", - отметил Макрон.
--------------------

Ну а что, всё понятно, позиция ясна, цели определены. Переход от однонаправленных форматов в сторону сближения позиций прямо противоположных односторонним дискуссиям сегодня на повестке дня.
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08.02.2022 17:26 Відповісти
А шо, наш ***** уже не шутит про Украину и про деньги?! Какая же мерзкая мразь
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08.02.2022 17:36 Відповісти
Я поражаюсь этим формулировкам!
Какая млять связь между безопасностью в Европе и Украиной? касательно наших действий в данной ситуации. Мы что напали на кого-то, или собираемся?
Или нам нужно поднять ручки вверх в угоду параше?
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08.02.2022 18:06 Відповісти
ты сначала швабру из заднего прохода достань , прихлопывающий холоп ..
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08.02.2022 18:34 Відповісти
Макарон півгодини чекав машину ло літака в Мордорі,а ,не дочекавшись,пішов пішки до аеропорту.ох і кампашка ганчірок зібралася в "норманді".
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08.02.2022 18:12 Відповісти
Судя по фейсу Макрона никуя там хорошего нет..Хуйло было ****** и осталось..
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08.02.2022 18:22 Відповісти
договаривались внедрять ОРДЛО на особых правах в Украину. ?
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08.02.2022 18:33 Відповісти
"Певний прогрес"

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08.02.2022 19:03 Відповісти
Столтенберг-У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.
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08.02.2022 19:49 Відповісти
ТУФТА
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08.02.2022 20:45 Відповісти
Мяня Макарон, французская шлюшка. И ее зеленая сестренка.
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08.02.2022 21:35 Відповісти
Короч, ніочьом.
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08.02.2022 22:32 Відповісти
Всемирная гнида в преддверии личностных президентских выборов. Деладье был более честен. Чтоб ты получил 10 кайфов Омикрона в одни сутки! Падла лягушачья!
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08.02.2022 23:32 Відповісти
Бурная демонстрация деятельности. Мы верим только джавелинам и рпг
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09.02.2022 09:02 Відповісти
 
 