Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону, - Макрон

Перемовини президента Франції Емманюеля Макрона із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським дали певний прогрес.

Про це заявив сьогодні на пресконференції президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті дискусії, які я провів із президентом Путіним і сьогодні з президентом Зеленським, ми змогли досягти певного прогресу для просування в кроках прогресу до безпеки регіону. Щоб щоб ми не ангажувалися в якісь односторонні, односпрямовані формати, а щоб ми продумували саме такі формати, які приведуть до зменшення ескалації. Ми маємо зараз працювати на те, щоб зближалися наші позиції", - зазначив Макрон.

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