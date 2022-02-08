Зеленський відповів на погрози Лукашенка зупинити постачання енергоресурсів в Україну: "Постраждає Білорусь"

Президент Володимир Зеленський відповів Олександру Лукашенку, що захопив владу у Білорусі, на погрози щодо перекриття електроенергії у разі війни, наголосивши, що від цього постраждає саме Білорусь.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно товаріщ..., одна людина з Білорусі заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати? Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, 4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну.

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Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє".

Раніше Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну. "Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - сказав Лукашенко.

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