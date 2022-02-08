Зеленський відповів на погрози Лукашенка зупинити постачання енергоресурсів в Україну: "Постраждає Білорусь"
Президент Володимир Зеленський відповів Олександру Лукашенку, що захопив владу у Білорусі, на погрози щодо перекриття електроенергії у разі війни, наголосивши, що від цього постраждає саме Білорусь.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.
"Нещодавно товаріщ..., одна людина з Білорусі заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати? Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, 4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну.
Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє".
Раніше Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну. "Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - сказав Лукашенко.
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У старого как то обходились без електричества с Белоруси и параши.
и шо ответила плесень?
так что твои призывы не к нам должны быть,а строго наоборот
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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Ковальська» закупила 100 нових вагонів білоруського виробництва
Промислово-будівельна група «Ковальська» поповнила вагонний парк 100 вагонами виробництва «Могильовського вагонобудівного заводу». Про це повідомила прес-служба підприємства.
Не верю, что проблемы в энергетике, отсутствие новых закупок в армию, за последние 2.5 года, это просто криворукость. Это намеренный саботаж в стране
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да что ты мать твою такое несешь
Клован, ти чим танки заправляти будеш і пшеницю сіяти, коли бульбаш надасть солярки?!
Тут і воювати зброєю нетреба!
В итоге импорт российского дизтоплива просел на 22% по сравнению с 2020-м и составил 2,05 млн т. Доля ресурса из России в общем объеме поставок сократилась с 42% до 30%.
При этом импорт из Беларуси взлетел на 30%, или 667 тыс. т. В Украину завезли 2,89 млн т белорусского ДТ, или 42% от всех поставок. Беларусь вернула статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который утратила в 2018 году.
Оно имеет отрицательный торговый баланс с совковой Беларусью и с гордостью об этом заявляет. Ну как "заявляет" ... жалуется Макрону.
Если бы у Зе был мозг, то он бы проанализировал структуру импорта из Белоруси и не задавал бы тупых вопросов: " ... і як ми повинні на це реагувати?"
Зараз Тарган заверещить що Україна - "об'явила йому війну"
А еще забавно, что нашему крохе-главнокомандующему недостаточно того что все наши союзники закрыли торговлю с усатым фашистом, он ждет пока усатый ему на голову насрет и по роже размажет, чтобы оно тогда обиделось и чтото там заскавчало на обиженном языке
Енергетичний терорист.
Этот клован может говорить конкретно? "один человек из Беларуси"
Он долб..б этим еще и гордиться?????? ****, основы экономики!!!