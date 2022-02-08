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Зеленський відповів на погрози Лукашенка зупинити постачання енергоресурсів в Україну: "Постраждає Білорусь"

Зеленський відповів на погрози Лукашенка зупинити постачання енергоресурсів в Україну:

Президент Володимир Зеленський відповів Олександру Лукашенку, що захопив владу у Білорусі, на погрози щодо перекриття електроенергії у разі війни, наголосивши, що від цього постраждає саме Білорусь.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно товаріщ..., одна людина з Білорусі заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони припинять постачання в Україну енергоресурсів. Людина сказала ці слова, і як ми повинні на це реагувати? Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярди експортує Україна в Білорусь, 4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - білоруський диктатор Лукашенко. ВIДЕО

Тобто, якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У даному випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання у Кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна. Але хто страждає? Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє".

Раніше Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну. "Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - сказав Лукашенко.

Також дивіться: Якщо що, то Білорусь і Росія "ламануть так, що мало не здасться", - Лукашенко закликав Захід "не зв'язуватися" із Союзною державою. ВIДЕО

Білорусь (7987) газ (10523) Зеленський Володимир (24576) Лукашенко Олександр (2668) електроенергія (6286)


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Топ коментарі
+33
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08.02.2022 16:22 Відповісти
+26
Поц, прекрати финансировать диктаторские режимы!
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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08.02.2022 16:23 Відповісти
+25
Треба щось робити з електрикою. Купляти в своїх ворогів - це абсурд перед війною. Так само з бензином і дизелем. Шукайте альтернавтивні джерела
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08.02.2022 16:22 Відповісти
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08.02.2022 16:22 Відповісти
Нехай Лука продає дизель в Парашку. З всіма іншими лукєрій так розісрався.
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08.02.2022 16:33 Відповісти
Так тоді кацапські олігархи його точно грохнуть сами
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08.02.2022 16:35 Відповісти
то есть щас мы Белоруси помагаем? Спонсируем подсанкционную економику? - А за шо там вы Пете пидозру выкатили?
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08.02.2022 16:35 Відповісти
Нє-нє, я не из обШєства зебілів
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08.02.2022 16:43 Відповісти
От довели Цензор - нема вже й зебілів шоб послать
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08.02.2022 16:49 Відповісти
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08.02.2022 17:26 Відповісти
Так мало того, при Пете мы электроэнергию у белорусов не брали и ещё и продавать умудрялись и тарифы били норм и за ************* транспортировку не платили. А с того времени сколько только на одесчине ветряков поставили? Так что происходит, Беня?
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08.02.2022 17:49 Відповісти
Треба щось робити з електрикою. Купляти в своїх ворогів - це абсурд перед війною. Так само з бензином і дизелем. Шукайте альтернавтивні джерела
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08.02.2022 16:22 Відповісти
У Арахамии уже все налажено с откатами,если его Зе попросит,может найдет где-то в другом месте с окатом.без отката никак нельзя.
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08.02.2022 16:26 Відповісти
Сначала надо найти нового президента.
У старого как то обходились без електричества с Белоруси и параши.
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08.02.2022 16:36 Відповісти
Срати я хотів на вашу думку: я не голосував за Зеленського два роки тому (мій вибір Порошенко), але тільки сліпий не бачить, як слабкого президента, по аналогії з Ющенком, топлять продажні акули пера на замовлення сил як рашки, так і незадоволених олігархів. Знову в нас в критичний час - три гетьмана на двох українців. Давайте, влаштовуйте Майдан 3, анархію та безвладдя, щоб піпл вибрав Тимошонку або Бойка, а рашка відтяпала ще декілька областей. Пани б.ються, а в холопів чуби тріщать...
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08.02.2022 16:41 Відповісти
то все хорошо...но порох зелебенцу предлагал и помощь и сотрудничество.
и шо ответила плесень?
так что твои призывы не к нам должны быть,а строго наоборот
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08.02.2022 17:28 Відповісти
Ну так обходилось потому, что при Порошенко, "волонтера" Дэйвида Брауна Арахимию под зад ногой вышвырнули. А сейчас этот "волонтер" всасывает цифру и зализывает раны.
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08.02.2022 16:42 Відповісти
Сцикло зелене, потрібно заборонити увесь експорт з Білорусі
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08.02.2022 16:23 Відповісти
100%, все что произведено в Белоруссии из российского газа и нефти должно быть запрещено для ввоза в Украину.
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08.02.2022 17:33 Відповісти
Поц, прекрати финансировать диктаторские режимы!
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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08.02.2022 16:23 Відповісти
Страна то была независимой, а вот клоун был очень даже зависимым от качества колумбийской муки. Это было очевидно ещё в 2019-м. Но очевидно только тем, кто знает, что кричалку вора "держи вора" придумали те самые "избранные" соплеменники клоуна и хасидской бородатой бабушки. А для лохов заменили слово "вор" на слова "наркоман" и "алкоголик" и понеслось кошерное дерьмо по макытрам.
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08.02.2022 16:36 Відповісти
Шо це за приколи такі?! То ми Лукашенко помагаємо?!
_____________

Ковальська» закупила 100 нових вагонів білоруського виробництва

Промислово-будівельна група «Ковальська» поповнила вагонний парк 100 вагонами виробництва «Могильовського вагонобудівного заводу». Про це повідомила прес-служба підприємства.
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08.02.2022 16:24 Відповісти
Усосал Зеле энергетику, как и все остальное в стране.
Не верю, что проблемы в энергетике, отсутствие новых закупок в армию, за последние 2.5 года, это просто криворукость. Это намеренный саботаж в стране
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08.02.2022 16:24 Відповісти
В этом и сомнений никаких быть не может !
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08.02.2022 18:07 Відповісти
Це "барига на крові" чи ще нє?
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08.02.2022 16:25 Відповісти
Ето не то .! Ето другоє . .
.
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Зелений клоун допомагає фашистському режиму Лукашенко!
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08.02.2022 16:25 Відповісти
Ну да, сам себя под статью подводит... Но здесь другое настораживает, мол, почему зебик не захотел аннулировать договор о коллективной СНГ-овской защите?
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Последнее 501 предупреждение
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08.02.2022 16:28 Відповісти
Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє".

да что ты мать твою такое несешь
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08.02.2022 16:28 Відповісти
Может выставить их послов из Украины ?
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Бульбаш погрожує війною і припиненням поставок палива, а вони навіть альтернативу білоруській бадязі не шукають?!
Клован, ти чим танки заправляти будеш і пшеницю сіяти, коли бульбаш надасть солярки?!
Тут і воювати зброєю нетреба!
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08.02.2022 16:32 Відповісти
Западная Европа за него подбала, насчет резервного постачання электроэнергии и газа.
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08.02.2022 16:35 Відповісти
Но это все - муйня, если не будет надежной защиты с воздуха. Все эл станции будут разбиты в сей секунд.
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08.02.2022 16:37 Відповісти
Мы же находимся в классическом котле, дай только отмашку.
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08.02.2022 16:38 Відповісти
Ща, в первую очередь нужно сделать десятикратные запасы дизтоплива, бензина , масел и переносных электростанций.
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08.02.2022 16:46 Відповісти
и пусть этот скарб хранится в Западной Европе
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08.02.2022 16:47 Відповісти
Так Зеленский увеличил зависимость от России и Беларуси чуть ли не вдвое за свою каденцию. Его за это и выбирали те, кто потерял возможность вести бизнес при Порошенко.
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08.02.2022 16:35 Відповісти
В 2021 году в Украину завезли 6,85 млн т дизельного топлива, что на 10% превысило показатель предыдущего года. Объемы поставок выросли практически по всем направлениям за исключением России. Это связано с остановкой нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" в феврале 2021-го и дестабилизацией поставок "Роснефти".
В итоге импорт российского дизтоплива просел на 22% по сравнению с 2020-м и составил 2,05 млн т. Доля ресурса из России в общем объеме поставок сократилась с 42% до 30%.
При этом импорт из Беларуси взлетел на 30%, или 667 тыс. т. В Украину завезли 2,89 млн т белорусского ДТ, или 42% от всех поставок. Беларусь вернула статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который утратила в 2018 году.
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08.02.2022 16:43 Відповісти
Плять, испанский стыд!
Оно имеет отрицательный торговый баланс с совковой Беларусью и с гордостью об этом заявляет. Ну как "заявляет" ... жалуется Макрону.
Если бы у Зе был мозг, то он бы проанализировал структуру импорта из Белоруси и не задавал бы тупых вопросов: " ... і як ми повинні на це реагувати?"
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08.02.2022 16:32 Відповісти
Ну клоун прямо хамить бацькі.
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08.02.2022 16:33 Відповісти
Хамит оно какому то "товарищу из Беларуси",а то что то усатый все должны догадаться сами )
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08.02.2022 17:28 Відповісти
Я напоминаю, что при Зеленском у нас снова увеличилась экономическая зависимость от России. Из-за Зеленского.
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08.02.2022 16:36 Відповісти
зе-клоун он и есть зе-клоун - рассмешил...
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08.02.2022 16:39 Відповісти
Лабух , мабуть за такой всплеск клоунских эмоций, считает себя героем нашего времени.
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08.02.2022 16:43 Відповісти
"...постраждає саме Білорусь"

Зараз Тарган заверещить що Україна - "об'явила йому війну"
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08.02.2022 16:43 Відповісти
Интересно Зеля вообще в курсе что нам крыть нечем? В одночасье вот так сразу на рынке свободного бензина и ДТ чтобы заместить 70% экспорта просто нет, либо же есть но цена очень не понравится.
А еще забавно, что нашему крохе-главнокомандующему недостаточно того что все наши союзники закрыли торговлю с усатым фашистом, он ждет пока усатый ему на голову насрет и по роже размажет, чтобы оно тогда обиделось и чтото там заскавчало на обиженном языке
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08.02.2022 16:49 Відповісти
А як же Арахімія буде харчуватися?
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08.02.2022 16:54 Відповісти

Енергетичний терорист.
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08.02.2022 17:08 Відповісти
Лука вообразил себя политическим Джеки Чаном, но выглядит, как шестилетка, демонстрирующий своей маме свою "крутизну", неумело поднимая ножки и пискляво крича при этом "кья!"
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08.02.2022 17:08 Відповісти
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08.02.2022 17:10 Відповісти
А распечаточку на 4,5 мільярди можна предоставить? Хотелось бы знать без чего мы можем обойтись..
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08.02.2022 17:18 Відповісти
Краще загубити з розумними, ніж мати діло з дурнями.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Інтереси Білорусії Лукашенка цікавлять не більше ніж шмарклю інтереси України. 2 чоботи-пара.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Лять...оно и усатого назвать по имени сцится ...
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Ага клоун сбацай на рояле, что бы, у бульбофюрера, усы задрожали😂😂😂.
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08.02.2022 17:25 Відповісти
от это ответил так ответил ! ))) от это осадил диктатора ))))
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08.02.2022 17:26 Відповісти
"Недавно товарищ..., один человек из Беларуси заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

Этот клован может говорить конкретно? "один человек из Беларуси"
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08.02.2022 17:32 Відповісти
Что конкретно? "Президент республики Беларусь", ты это хочешь сказать?
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08.02.2022 19:29 Відповісти
Именно так.
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08.02.2022 20:06 Відповісти
Лукашенко такой же легитимный президент Беларуси, как янукович - легитимный президент Украины.
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10.02.2022 00:11 Відповісти
У цього «товаріщча »навіть скотіна вся обісрана. Уявляю, як обісрався сам товаріщч від таких погроз.
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08.02.2022 17:33 Відповісти
В общем,красавица *******,ожидаемо,с треском обосрался снова...
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08.02.2022 17:38 Відповісти
"Якась людина" - у Путіна методичку отдримав ?
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08.02.2022 18:27 Відповісти
А кто он? Не президентом же его называть, самозванца усатого.
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08.02.2022 19:28 Відповісти
та хоч хеp з гори хай називає, тут питання в тому, що це путіньский стиль - якась людина, той пацієнт і так далі.
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08.02.2022 19:34 Відповісти
Вова! Мы же официально не признаём гражданина Лукашенко президентом Беларуси. Можно было бы и погрубее выразиться. Вариантов миллион, прям щас на форуме проголосуем за лучший!
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08.02.2022 19:01 Відповісти
Такими темпами он и креветки запретит экспортировать! А в целом гнида законченная. Тварь.
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08.02.2022 19:28 Відповісти
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08.02.2022 19:58 Відповісти
" $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. Источник:
Он долб..б этим еще и гордиться?????? ****, основы экономики!!!
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08.02.2022 20:17 Відповісти
Нефтепродукты, калий, жрачка вонючая и электроэнергия. Еще масса тракторов МТЗ, и МАЗов. Если это попадет под санкции в Украине, Лукумбарии остановится не одно предприятие.
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08.02.2022 20:44 Відповісти
А импорт из белораши нужно ограничивать темпами, сравнимыми с теми, как Сеня и Гройся сокращали импорт из рахи. Если делать все по уму, планируя поставки альтернативные, загружать свои мощности, то сами придут с поклоном, что бы разрешили торговать своим дерьмом в Украине.
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08.02.2022 20:46 Відповісти
Начинать с запрета импорта высокой добавочной стоимостью. Сырье пусть поставляют, пока. А так никаких тракторов, троллейбусов/автобусов, грузовиков, косметики, готовых продуктов питания. Только критичный импорт запчастей для военной техники МАЗ. На этом все.
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08.02.2022 20:50 Відповісти
 
 