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Найближчим часом у рамках ТКГ внесуть пояснення до заходів щодо виконання Мінських угод, - Макрон

Найближчим часом у рамках ТКГ внесуть пояснення до заходів щодо виконання Мінських угод, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в найближчі тижні в рамках Тристоронньої контактної групи можуть бути внесені прояснення щодо Мінських угод, які сприятимуть їх виконанню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тепер нам треба знову повернутися і внести певні прояснення, для того, щоб: перше - знизити тиск, рівень ескалації, а по-друге (і це я дуже чітко однозначно сказав і президенту Путіну, і президенту Зеленському), нам треба, щоб суто на базі Мінських угод і з дотриманням усіх процедур (ми, звісно, деталі не обговорювали сьогодні, всі деталі ми тільки частково обговорювали з президентом Путіним, сьогодні ще будемо обговорювати), після обговорення цих питань на ТКГ, можливо, ми зможемо повернутися і сприяти тому, щоб ті документи, які було підписано в 2015 році, могли бути виконані, щоб прояснення було внесено в найближчі тижні, щоб вони могли зняти різночитання і головне - сприяли відновленню взаємної довіри, поверненню атмосфери спокою і зняттю ескалації", - сказав Макрон на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Також читайте: Путін підтвердив намір продовжувати виконання Мінських угод, - Макрон

Автор: 

мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1534) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+32
Сейчас из Борисполя вылетел очередной c17a британских королевских ВВС.
Вот кто приносит мир в регион, а не герантофил и любитель х*йла
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08.02.2022 16:37 Відповісти
+27
Помнится другой лягушптник уже Грузии помогал на счёт Южной Осетии
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08.02.2022 16:39 Відповісти
+24
Не нравицца мне это. Очень сильно!
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08.02.2022 16:37 Відповісти
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08.02.2022 16:37 Відповісти
ТА не будет пушилина в Верховной Зраде. Скорее всего если он приедет в Киев, то с большой долей вероятности его пырнут ножом. Но монастырский таки откроет дело
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08.02.2022 16:42 Відповісти
пєтушилін - новий члєн слугі народа, как Вам такоє?))
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08.02.2022 16:56 Відповісти
терпи, моя красавица.
Не нравицца ему)))
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08.02.2022 16:55 Відповісти
Сейчас из Борисполя вылетел очередной c17a британских королевских ВВС.
Вот кто приносит мир в регион, а не герантофил и любитель х*йла
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08.02.2022 16:37 Відповісти
Застаріле озброєння на утилізацію він приносить, і не більше того.
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08.02.2022 16:42 Відповісти
на утилизацию кого ?
твоих корешей мордовских ?
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08.02.2022 16:46 Відповісти
Внесут всё что надо и в мусорную корзину ... иначе не получится ...
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08.02.2022 16:37 Відповісти
Помнится другой лягушптник уже Грузии помогал на счёт Южной Осетии
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08.02.2022 16:39 Відповісти
Одним словом - виконанню "мінських угод" бути.
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08.02.2022 16:41 Відповісти
Макрону дали контромарку во Дворец Украины?
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08.02.2022 16:42 Відповісти
В дополнение внесут еще миллиард-другой евро от Германии и Донецк - новая столица Украины.
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08.02.2022 16:43 Відповісти
А кто внесёт пояснения?! Макрон? Путиг? А 1млрд Макрон дал чтобы ЗЕ свой рот не открывал и согласился с тем, что ему скажут делать?!
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08.02.2022 16:47 Відповісти
идиот
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08.02.2022 16:48 Відповісти
Всі ці мінські угоди -повна дурня. Ніхто їх виконувати не стане.
Для того, щоб почати виконувати Мінськ, Росія має вивести свою армію з ОРДЛО, те передати кордон під контроль України. Вона цього, в найближці роки не зробить. А Зеленський, та той хто прийде після нього, не зможе провести вибори на окупованій території, поки там російська армія. Все. Крапка. В Україні є три реальні виходи із ситуації:
1. Найбільш ймовірний. Просто чекати. Не один рік, не п'ять і можливо навіть не 10. Якби цинічно не звучало, але час грає на стороні України;
2. Менш ймовірний, але не самий найгірший. Просто відмовитись від ОРДЛО, в обмін на прийняття в НАТО, або мінімум введенням миротворчого контингенту з НАТО на лінію розмежування. Проводимо референдум по всій Україні і відмовляємось від ОРДЛО. Всі хто живе зараз там, але хоче жити в Україні, може вільно переїхати, якщо в нього є паспорт України, або через якусь процедуру відновлення громадянства зі сдачею іспиту з української мови, літератури, історії.
3. Найменш ймовірний. Силою звільняти свою територію.
Все - іншого не має. Ніякий Мінськ ніхто не буде виконувати. Не потрібно істерити.
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08.02.2022 16:50 Відповісти
"унюханная зелень" может начать выполнять Минск в одностороннем порядке!
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08.02.2022 16:52 Відповісти
Не зможе, навіть, якщо сильно захоче.
Потрібно прийняти ряд законів Верховною Радою.
Навіть більшість з "слуг народу", розуміют до чого це може привести.
Вони хочуть і далі, знаходитись при владі, красти гроші.
ому навіть, якщо така ініціатива піде з банкової, 226 голосів там не набереться.
А ще є ЦВК, суди, які можуть це зупинити, ну і звісно українське громадянське суспільство.
Не дадуть такого зробити, навіть якщо ЗЕ захоче. Так що, без паніки.
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08.02.2022 16:59 Відповісти
Не 226 голосов , а 300 голосов. Изменение устройства государства ( как хочет пуйло , автономия , особый статус, право вето и тп.) требует конституционное большинство, а такого у зелёной мрази нет. Да и они понимают народ их на вилы полям т.
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08.02.2022 17:20 Відповісти
а еще есть ОПЗЖ илюди Коломойского и будет нужные 300 чтоит только захотеть
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08.02.2022 17:30 Відповісти
Україна є унітарна держава, а не федерація, як хоче і пропонує Потрошенко з путлером і янелохом.
Зміни до Розділу 1 Конституції затверджуються всеукраїнським референдумом.
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08.02.2022 19:51 Відповісти
Зелене чмо захопило і заблокувало КС. Що ти мелеш?
Зміна унітарного устрою держави - лише шляхом референдуму, а не 300 голосів верховної зради.
Потрох виконував свій мінськ, але не встиг. Що блазню заважає?
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20.02.2022 12:01 Відповісти
Байден і Шольц обіцяють пекло для Путіна | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=fYMiayMkaDs
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08.02.2022 16:51 Відповісти
не змінювати, а відміняти та створювати контактну групу баз раші.
бо іхтамнет.
і взагалі,
якого куя ми повинні в своїй країні жити по правилам та побажанням якихось мокшів з бурятськими ...балами????????
хтось з цивілізованих країн, пояснить?????
німцям чехам шведам і взагалі всім, хтось каже як жити?
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08.02.2022 16:53 Відповісти
где 2015, а где 2022..., хотя может нам вернут Дебальцево?, а, Макрон? наверняка он путина уговорил..., хе-хе
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08.02.2022 16:54 Відповісти
опять ******* что-то подписал...
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08.02.2022 16:56 Відповісти
Що він несе? Які пояснення?
***** вивело війська і зброю? Відбулася деокупація? Україна вийшла на свій кордон?
Колаборанти, з мокшанськими паспортами?
Репарації за вбивства українців і руйнацію українсьогї землі? Там екологічна катастрофа на десятки міліардів доларів.
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08.02.2022 16:59 Відповісти
...в рамках Трехстороней контактной группы могут быть внесены прояснения по Минским соглашениям, которые будут способствовать их выполнению.

Представляю себе эти прояснения. Голубь мира, ****.
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08.02.2022 16:59 Відповісти
Войной (или угрозой начать) уже не получается и эти "соглашение" последний шанс ***** вернуть Украину в свою недоимперию. Осталось чуть продержатся
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08.02.2022 17:01 Відповісти
Макрон - не бабоїд, а звичайний дятел. 😁 Він досі не зрозумів, що виконання Мінськ х угод не вигідне Україні і ще більш не вгвлне кацапам саме тому, що може зняти напругу. А цього пуцину якраз і не треба.
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08.02.2022 17:07 Відповісти
По Мінським угодам - Дебальцево за Україною, але його, ще після підпису Россію відбила у України. Тоді питання -- що ці угоди коштують?
Просте базікання.
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08.02.2022 17:07 Відповісти
Сплять і бачать, як втулити ордло Україні! Єдине, влада, пам'ятайте, що наступним особливим регіоном після ордло буде Галичина!
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08.02.2022 17:07 Відповісти
У маланців цей випадок був в фільмі про хохлобородьку
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08.02.2022 20:42 Відповісти
Надо бы как-то зелебобику еще раз напомнить, что его маневр с выборами в ордло не пройдет если что...

Бо шото меня терзают смутные сомнения
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08.02.2022 17:10 Відповісти
А якого херачлена цей Омакрон домовлявся з хуʼлом кремлівським про Україну без участі самої України? Для України що Омікрон, що Омакрон все одно зараза. Вони там про щось домовились - отож хай самі і виконують, "рішали" хєрови... Вони навіть деталі не оголошують, бо все по "хотєлкам" хуʼла влаштували, ймовірно.
Коротше кажучи вже очевидно хто нам друг (США, Великобританія, Польща, Литва ...), а хто - Омакрон.
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08.02.2022 17:20 Відповісти
Женіть цього Макрона з України-його Путін вкусив,він небезпечний!
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08.02.2022 17:20 Відповісти
Нужно смотреть немного дальше своего носа.

Путин не зря ездил к Си. Китай начал предпринимать решительные шаги по выстраиванию своей альтернативной азиатской глобальной систему мироустройства. Дестабилизация Европейского пространства один из ключевых пунктов в общем плане. Дестабилизация территории Украины используется как пример который говорит о том, что США не в состоянии далее поддерживать нынешнюю систему миропорядка.

По этому даже если всю Украину отдадут на откуп России, в итоге это ни к чему не приведет, так как финалом глобального китайского плана является упразднение западных систем контроля и влияния, с молниеносным перехватом инициативы как минимум на территории Евразии с последующим созданием своей зоны влияния.

Европа как дама, в этих процессах играет пассивную роль. Украина сможет отстоять свою независимость только в рамках выстраивания партнерских отношений с США.
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08.02.2022 17:22 Відповісти
а чтото не слышно резникова и кулебу -где эти деятели?чего языки вжопы позасовывали?
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Интересно видеть выборы в ОРДЛо, по украинским законам- представительства украинских партий - ,, Правый сектор,, ,, Свобода,, на плакатах по всему Донецку , ,, Европейскую солидарность,,предвыборная агитация на телевидении, куча украинских каналов , активная сдача гражданами паспортов Раши ( для получения права голоса) ....Интересно, как Макрон будет решать пункты ,, Комплекса мер.....,,....Задача не разрешимая, тем более с полуобезьянами живущими по законам 13 века...Из пресс-конференции Макрона не понятно ничего абсолютно , только то , что он хочет прыгнуть выше....головы и является выдающимся @издуном нашего времени. Ещё большая интрига - реакция Зе дефектоза .
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08.02.2022 17:23 Відповісти
сначала нужно выборы в Раду провести.
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08.02.2022 17:33 Відповісти
сливают Украину.......
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08.02.2022 17:37 Відповісти
Смотрю "прямой" и поражаюсь! Идет ожесточенная дискуссия... На нас напало другое государство, оккупировало наши территории и еще давит на нас, рассказывая что нам делать у себя в стране. А какой-то, свиноподобный "юрист" Мишин, втирает как Украине нужно выполнять минские соглашения. Охренеть!
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08.02.2022 17:57 Відповісти
Нагибают Зелю по полной программе. А чего ещё от сопляка было ожидать?
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08.02.2022 18:00 Відповісти
він сам гнеться
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08.02.2022 19:56 Відповісти
По требованию московии уже отозвали один закон из Рады, дальше пуйло вообще будет диктовать, какие законы принимать? Куда ж ещё дальше, это уже потеря части суверенитета. Макарон зелю похвалил за отзыв закона -это тоже самое, что его само пуйло похвалило.
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08.02.2022 18:27 Відповісти
Імітація діяльності.

Все таки французький президент як політик слабенький. Надіється в такий спосіб набрати політичної підтримки серед свого населення. Але не розуміє що він більше заляпається російським лайном, а українці через невдоволення його рейтинг помножать на 0 як зараз це роблять із німецькою елітою.
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08.02.2022 18:54 Відповісти
Мінські домовленності це абсурд, який неможливо втілити. Неможливо провести вибори за українським законом без українських органів влади. Закон це суди, першої інстанції, апеляційні, верховний. Нема судів - нема закону, а вибори без закону це химера в головах макак, що настрибали на друкувальній машинці мінські недолугості.
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08.02.2022 20:53 Відповісти
Этот трус стоит на коленях перед оранжевыми жилетами путина.
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08.02.2022 21:12 Відповісти
 
 