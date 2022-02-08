Водія, який під дією наркотиків збив двох дітей на пішохідному переході в Харкові, суд відправив під домашній арешт

Сьогодні, 8 лютого, суд Шевченківського району міста Харкова імені Фелікса Дзержинського (суддя Катерина Аркатова) затвердив обвинувальний акт та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Дмитру Лисенку, який 11 листопада здійснив наїзд на двох підлітків, які переходили дорогу пішохідним переходом на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланям на офіційний сайт юридичної компанії СЕНС, адвокати якої представляють інтереси одного з потерпілих - 13-річного Олександра М.

Як повідомляється, під час досудового розслідування пан Лисенко вину визнавав. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі, але з урахуванням невідбутого покарання з випробуванням за крадіжку - від 3 до 6 років ув’язнення.

"За цією кваліфікацією злочину цілодобовий домашній арешт є найсуворішим запобіжним заходом. На відміну від попереднього увʼязнення строк, перебування під домашнім арештом не зараховуватиметься як відбування покарання", - йдеться у повідомленні.

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Юристи зазначають, що обвинувачений Лисенко формально є учасником АТО, але під час проходження служби в Нацгвардії в боях участь не брав і має вкрай негативні характеристики.

"Особливістю цієї справи є той факт, що джип, яким керував пан Лисенко, фактично належить сімʼї Юрія Раїни - Голови Харківської районної адміністрації. Дружина Юрія Раїни є власником агрофірми, на яку оформлений Land Cruiser. Син подружжя Раїн — Іван — раніше двічі був спійманий поліцією на цьому ж автомобілі у стані наркотичного сп’яніння, за що був позбавлений права керування на 10 років. Саме Іван Раїна передав автомобіль обвинуваченому.

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Підконтрольна Раїнам "Агрофірма Колонтаїв" довірила позбавленому прав наркоману Івану Раїні автомобіль Land Cruiser 200, а той, в свою чергу, довірив його Дмитру Лисенку. В крові пана Лисенка після ДТП знайшли метадон. На цьому фоні доволі цинічно виглядала участь Юрія Раїни як спікера у засіданні по боротьбі з ДТП в Харківській окружній прокуратурі", - зазначають представники потерпілого.